ЦСКА подписал очередного юниора

Уже весной он наведёт шороху в Европе. Очередной трансфер ЦСКА, возможная отставка Лопетеги — это и другие события в футбольном дайджесте.

В «Реале» задумались об отставке Лопетеги

Руководство мадридского «Реала» в ближайшее время может уволить главного тренера Хулена Лопетеги, сообщает Daily Mail.



По данным источника, в королевском клубе недовольны результатами, которые показывает команда под руководством Лопетеги. Если результаты не улучшатся, наставник будет отправлен в отставку.

В последних трёх матчах во всех турнирах «Реал» не одержал ни одной победы, не забив ни одного мяча. Клуб проиграл «Севилье» (0:3) в чемпионате Испании и ЦСКА (0:1) — в Лиге чемпионов, а также сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в Примере. Следующий матч «Реал» проведёт на выезде с «Алавесом». Поединок состоится 6 октября.



Напомним, 52-летний Лопетеги возглавил «Реал» 15 июня, со скандалом покинув пост главного тренера сборной Испании.

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«Интер» летом интересовался Влашичем

Тончи Мартич, представитель полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал, что в минувшее летнее трансферное окно вёл переговоры с миланским «Интером» по поводу трансфера хорватского игрока.



«Это нормально, что большие итальянские клубы, включая «Интер», смотрят на хорватский рынок и его самых перспективных представителей. То же самое касается Влашича, который никогда не был близок к переходу в «Интер», но я обсуждал возможный трансфер со спортивным директором клуба Пьеро Аусилио.

То, что сейчас бросается в глаза, — как молодой Влашич, прибывший в ЦСКА полтора месяца назад, сразу же начал превосходно играть. Ему всего 21 год, а он уже выступает в Премьер-Лиге и Лиге чемпионов», — сказал Мартич в интервью FC Inter News.

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РФС обсудил перспективы внедрения VAR в России

Сегодня, 5 октября, состоялась рабочая встреча представителей Российского футбольного союза и компании Hawk-Eye в рамках проекта по внедрению системы видеоассистентов рефери (VAR) в России, сообщает пресс-служба РФС.



На встрече обсуждались детали возможного сотрудничества, касающегося проведения нескольких матчей Кубка России и переходных встреч между клубами Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги с использованием системы VAR.



«Представители РФС и Hawk-Eye обменялись мнениями, сейчас требуется немного времени, чтобы проанализировать полученную информацию и оценить возможность сотрудничества с компанией относительно проведения матчей с использованием системы VAR в России в этом сезоне.



В целом нам не хотелось бы отставать от ведущих европейских чемпионатов. Сейчас система видеоассистентов арбитра введена в Италии, Испании, Франции и Германии, а со следующего сезона будет использоваться и в первенстве Англии. Также в сезоне-2019/20 VAR планируется запустить и в Лиге чемпионов УЕФА. Мы должны идти в ногу со временем», — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом Н'Диайе

ЦСКА на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего малийского нападающего Лассаны Н'Диайе.



Контракт с футболистом рассчитан до окончания сезона-2022/23. Выступать за ЦСКА в официальных матчах Лассана сможет лишь после регистрации в следующее трансферное окно.



Предыдущим клубом Н'Диайе был малийский «Гуидарс». В составе сборной Мали нападающий принял участие в 7 матчах чемпионата мира 2017 года (U17), забив 6 голов.



ЦСКА, набрав 16 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 10-м туре чемпионата «армейцы» на своём поле сыграют со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.

«Ростов» запретил болельщикам приносить дудки на «Ростов Арену»

«Ростов» на своей странице в «Твиттере» выступил с официальным обращением к фанатам по поводу запрета на использование дудок на домашнем стадионе клуба «Ростов Арена».



«По многочисленным обращениям болельщиков с детьми, руководство ФК «Ростов» приняло решение о запрете прохода с дудками на стадион «Ростов Арена».

Новое правило действует начиная с домашнего матча против «Оренбурга» и не распространяется на барабаны и трещотки», — говорится в сообщении клуба.



«Ростов» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 6 октября команда Валерия Карпина в Ростове-на-Дону сыграет с «Оренбургом». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Крылья Советов» представили Божовича в качестве главного тренера

Сегодня, 5 октября, днём председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков и директор по развитию Александр Шикунов представили команде нового главного тренера – черногорского специалиста Миодрага Божовича, сообщает пресс-служба самарского клуба.



Божович хорошо известен российским любителям футбола. В разные годы 50-летний специалист возглавлял «Амкар», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». Также Миодраг был главным тренером нескольких зарубежных клубов, последним из которых была «Црвена Звезда», с которым Божович стал чемпионом Сербии.



Ранее стало известно, что место наставника «Крыльев Советов» из-за неудовлетворительных результатов покинул Андрей Тихонов.

Божович снова принял клуб РПЛ. Уже седьмой Теперь он едет в Самару.

EA Sports и Nike опубликовали заявления относительно обвинений Роналду

Компании EA Sports и Nike выступили с официальными заявлениями относительно обвинений форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании.



«Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно изложены обвинения против Криштиану Роналду. Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с нашими ценностями», – гласит заявление EA Sports.



Роналду – лицо EA Sports. Он помещён на обложку футбольного симулятора FIFA 19.



«Мы глубоко обеспокоены тревожными утверждениями и продолжаем внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении Nike.



Nike и Роналду сотрудничают с 2003 года. Последнее соглашение, подписанное в 2016 году, оценивается в $ 1 млрд, по словам португальца, оно является пожизненным.



Ранее стало известно, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010 году девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре она при помощи СМИ вновь объявила об изнасиловании.