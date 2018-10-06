Последний матч Моуринью в «МЮ»? Все «за» и «против» его увольнения

Накануне в британской прессе появилась информация о том, что Жозе Моуринью уволят до конца недели. При этом руководство не собирается смотреть на результат игры с «Ньюкаслом» — решение уже принято.

Источник: «Манчестер Юнайтед» уволит Моуринью до конца недели

Чуть позже вопрос уже не стоял столь категорично, а увольнение называлось лишь одним из возможных вариантов. Кто прав — узнаем уже завтра, а пока несколько мыслей о том, стоит ли «МЮ» менять тренера прямо сейчас.

Пять причин «за» увольнение

Моуринью играет не в тот футбол. «Театр мечты» привык к бесконечной динамике, «атаке, атаке и ещё раз атаке» (цитируя Погба). Вместо этого Жозе прагматично выстраивает редуты против сильных соперников, да и с теми, кто попроще, феерия не всегда получается.

У него полно проблем с футболистами. Погба, Марсьяль, Санчес, Шоу, Байи — это не все его подопечные, о тёрках с которыми сообщалось в прессе. И это не вспоминая тех, кто покинул клуб (как Мхитарян). Португалец открыто критикует своих футболистов в СМИ и даже ветерану Валенсии однажды досталось за частые травмы.

Он сильно отстал от лидера уже к осени. После семи туров «Манчестер Юнайтед» занимает 10-е место, и почти столько же очков (9) разделяет его от лидера — «Ман Сити». В Англии это серьёзный барьер. Возможно, о выходе из чемпионской гонки говорить рано, но в чудесное преображение его команды верится с трудом. Кстати, клуб уже вылетел из Кубка лиги, уступив «Дерби Каунти».

Не развивает молодёжь. Пожалуй, один из самых справедливых упрёков к работе тренера. Жозе — не любитель смотреть в долгосрочную перспективу, и не прочь набирать возрастных футболистов, которые помогут здесь и сейчас. Говорят, это стало одной из причин его разногласий с Вудвордом во время трансферного окна. Тренер любит ставить себе в заслугу появление в составе МакТоминая, но одного аргумента за несколько сезонов вряд ли достаточно.

Зидан пока свободен. Кто-то считает, что увольнять тренера посреди сезона — несерьёзно, но кто знает, в каком положении будет потом Зинедин Зидан. Пока он без работы, и, судя по фотографиям, часто бывает в Англии. Кстати, в одной из недавних программок «МЮ» вышла статья о Зидане с заголовком про «раскатанные красные дорожки».

Пять причин «против» увольнения

Эгоизм некоторых футболистов поощрять нельзя. Самый яркий пример — Погба, но больше показателен сам игровой процесс. Умирающих на поле немного, а Поль после одной из игр троллил тренера в микст-зоне, отвечая на просьбу об интервью: «Вы хотите моей смерти?». Какими бы не были отношения с тренером, пока он в клубе, он — главный. Позволять футболистам ощутить своё влияние на процессы клуба — опасная дорожка, после который некоторым командам пришлось перекраивать полсостава.

Тренерский опыт. Почеттино — это, конечно, здорово, но за пределами «Тоттенхэма» он не работал ни в одном топ-клубе. Как, впрочем и Зидан, если говорить о «Реале». Моуринью выиграл целую кучу титулов и лично ощутил, пожалуй, каждый аспект этой деятельности. А уж если пройдёт через всё и сейчас, ему будет уже вообще ничего нестрашно.

При нём «МЮ» каждый сезон добивался результатов. В первый же год Моур выиграл Лигу Европу и Кубок Лиги (с Суперкубком), во второй — закончил сезон в АПЛ вслед за нереально крутым «Ман Сити», который выносил всех и вся. Да, достижения может, и не самые великие, но учитывая переходный период в клубе, он всё время держал его наверху. И даже сейчас потерян лишь Кубок лиги.

Ему не купили защитника. Может, и мелко, но именно из-за проблем в защите команда упустила не одно очко. Позиция нуждалась в усилении больше всего, и «Юнайтед» просто проигнорил этот вопрос, несмотря на возмущения Моуринью. С ключевыми кандидатами не вышло, и не был куплен вообще никто — топ-клубы так себя не ведут.

Увольнение снова отбросит клуб назад. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который исторически мыслит широкими категориями, и частые смены тренера никогда не были ему присущи. Справедливо сказать, что Фергюсона сейчас нет, но смена ему и не появится, если не давать хоть кому-то работать больше двух сезонов. У Ферги на старте тоже всё было не ахти.

6 известных тренеров, которых вот-вот могут уволить Каждый из них ещё способен удержаться на посту.

На тему перемен в «МЮ» есть ещё одно мнение. Бывший ветеран клуба Гарри Невилл считает, что они нужны. Но он имеет в виду не Моуринью.



«Куда делись ценности «Манчестер Юнайтед»? Это продолжается уже пять или шесть лет. Моуринью – один из лучших тренеров мира. В этом клубе что-то непременно должно поменяться, и это не тренер. Это что-то большее. Они играют в Football Manager с самым большим клубом в мире. Остановитесь».