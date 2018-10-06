«Динамо» проиграло уже три матча подряд. А впереди – адский отрезок

История «Динамо» ещё раз доказывает, каким скоротечным может оказаться путь от стабильности и благополучия до мрачности и смуты. Еще вчера твою команду хвалили многие специалисты, справедливо отмечали её организацию и прогресс, а сегодня вдруг выясняется, что за спиной у тебя уже три поражения подряд и резкое падение в зону стыковых матчей.

При желании каждую из последних неудач можно объяснить логически. С «Анжи», например, в дело вмешался элементарный недонастрой. Эту банальную формулировку придумали вовсе не мы, а сам Хохлов, который на пресс-конференции раскритиковал футболистов из-за того, что после двух удачных матчей с «Локомотивом» (1:1) и «Оренбургом» (2:0) они излишне поверили в себя. Плюс незабитый в компенсированное время пенальти – и получите сенсационное поражение. Игра, которая могла и даже должна была приблизить «Динамо» к еврокубковой зоне и окончательно помочь изменить сознание, обернулась сенсационным поражением.

«Всю неделю этого боялся». Игроки «Динамо» решили, что легко обыграют «Анжи» Бедствующий «Анжи» сотворил сенсацию, обыграв «Динамо».

Далее был выезд в Краснодар к набирающей силу команде Мурада Мусаева. В стартовом отрезке шёл вполне себе равный футбол с обоюдными атаками. Но бело-голубые свои подходы не использовали, затем пропустили первый гол, при счёте 0:1 попали в перекладину, а под занавес тайма получили ещё один результативный удар. Расклеились и разгромно уступили.



В Самаре же «Динамо», во-первых, попало на «Крылья» в эмоциональный для них момент смены тренера, во-вторых, снова уступило в плюс-минус равном матче. В дебюте потеряло из-за травмы опытного и высокорослого защитника Рыкова, а после перерыва пропустило после верховой подачи, где мощи Владимира, возможно, и не хватило. И опять были нереализованные подходы.

В виртуальности можно рассуждать о деле случая в каждом из матчей. В реальности же мы видим полноценную чёрную серию, расшатанную психологию футболистов и вернувшееся аутсайдерское сознание. Но все это было бы не так страшно, если бы не два момента.

Во-первых, у «Динамо» впереди просто кошмарный по сложности график. В следующем туре – «Зенит» дома, затем крепкий «Ахмат» на выезде, а следом – ЦСКА в Химках. Если количество поражений удвоится… Хотя продолжать не будем – такое даже представить сложно.



Во-вторых, все прекрасно помнят историю начала нынешнего сезона. Странные события, увольнение тренера молодежки, баннер болельщиков на дерби со «Спартаком» со словами «Руки прочь от Димы Хохлова». Потом все вроде бы успокоилось, и первые лица «Динамо» дипломатичными высказываниями замяли ситуацию, но мы ведь прекрасно знаем, сколько здесь бывает разных течений и как всё может быстро измениться.

Почти чемпионский «Спартак». У Федуна опять есть Команда А вот в «Динамо» происходили ужасные вещи.

Поэтому Хохлову, молодому и, вне всяких сомнений, очень талантливому тренеру, сейчас хочется просто пожелать стойкости. В прошлом сезоне он спас «Динамо» и показал отличный результат, несмотря на такой же убийственный календарь. Но тогда руководство ему верило и всячески помогало. Поможет ли сейчас?