Антонелли: я ещё в 2014 году предлагал Каррере работу главным тренером

В минувший четверг на матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Спартак» — «Вильярреал» в одной из VIP-лож «Открытия Арены» был замечен консультант президента «Уотфорда» Джанпаоло Поццо, известный итальянский специалист, бывший спортивный директор «Торино», «Удинезе», «Сиены» и «Бари» Стефано Антонелли.



Корреспондент «Чемпионата» расспросил итальянца о его поездке в Москву и поинтересовался мнением о работе Массимо Карреры и Роберто Манчини в России.

— Расскажите о цели вашего визита в Москву...

— Работа консультанта президента «Уотфорда» предполагает подобные поездки. Не буду скрывать, поездка планировалась давно и основной целью был просмотр игры защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Летом «Спартак» оперативно сработал и приобрёл Жиго. И то, что он сейчас травмирован и не играет — большая потеря для «Спартака». Мы смотрели первые игры Жиго в России, я заметил в его игре динамику прогресса, которая была ещё в Бельгии. Убеждён, что в ближайшем будущем Жиго заиграет в каком-то европейском топ-клубе. К сожалению, француз получил травму, но я решил не отказываться от поездки, раз уже получил российскую визу. Плюс хотелось увидеться с Каррерой, пообщаться с ним и заодно посмотреть в деле его команду. В Италии и Англии сложно следить за вашим турниром. Мне, впрочем, это удаётся сделать. Но одно дело следить за матчами по ТВ и Интернете, другое — вживую изучать игру и посмотреть работу Карреры.

«На каждого Карреру найдётся свой Валера!» Топ-комментарии читателей «Спартак», «Спартак» и ещё раз «Спартак». Неудивительно, что пользователи «Чемпионата» так активно обсуждают команду Массимо Карреры.

— Вы давно знакомы с Массимо?

— Да, конечно, более того, ещё четыре года назад я приглашал Массимо в «Бари» и предлагал роль главного тренера. То есть фактически, мы могли дать старт его самостоятельной карьеры уже тогда, в ноябре 2014 года.

— Чем же тогда вас привлекла кандидатура Массимо?

— Я помню, что мы долго обсуждали Карреру с президентом клуба. У Массимо уже тогда была репутация сильного специалиста. И мой разговор с Конте только подтвердил правильность нашего выбора. Антонио дал хорошую рекомендацию и сказал, что Массимо уже готов к самостоятельной работе. И дал добро на начало переговоров. Что я и сделал. Я понимаю причину отказа. Массимо — амбициозный человек, и очевидно, что «Бари» не удовлетворял его тренерским планам. Работа на таком турнире, как Евро-2016 — а это топ-уровень, а потом приглашение в «Спартак» и яркое чемпионство, — подтвердили правильность того выбора.

— И как вам «Спартак» и работа его тренера?

— Для специалиста, работавшего в Италии и Англии, мне конечно, немного необычно и приятно смотреть на то, что в такой большой команде, как «Спартак», у которой миллионная армия поклонников, выступают всего четыре легионера. А из семи россиян половину составляют фактически подростки — три парня 1998 года рождения, а один — 2000-го. Это очень смелое решение Карреры. И вдвойне ценно то, что эти пацаны не были приобретены со стороны, а выращены в академии «Спартака». И имея такой состав, в котором, повторюсь, выступают неопытные юнцы, «Спартак» почти добился победы над «Вильярреалом», переломив ход матча и проявив волю. Это очень достойный результат.

— Наша пресса и специалисты сейчас менее восторженны в адрес Карреры.

— Я немного удивлён этим. Я достаточно внимательно слежу за вашим чемпионатом и могу высказать своё мнение. На мой взгляд, состав «Спартака» в этом году заметно уступает не только «Зениту», но и «Краснодару». Поймите, даже самый именитый шеф-повар не сможет подготовить вкусное блюдо без необходимых ингредиентов.

— Вы отметили молодёжь «Спартака», но в команде есть и опытные игроки. Есть ли среди них футболисты, которые могли бы заиграть в Европе?

— Не буду лукавить, судя по тем играм «Спартака», которые я видел в этом году, я не разглядел футболистов, которые могли бы играть в ведущих клубах Англии и Италии. Но мне очень понравились два молодых игрока — 27-й и 22-й номера (Ломовицкий и Игнатов. — Прим. «Чемпионата»). Впечатлён, что эти ребята уверенно себя чувствовали в матче на столь высоком международном уровне.

«Спартак» — великолепен. По оправданиям А «Краснодар» — по игре.

— Президент «Спартака» при этом нацеливает этот состав на полуфинал Лиги Европы.

— Я думаю, что президент «Спартака» этим громким заявлением хотел мотивировать своих футболистов. Вряд ли «Спартак» с этим набором игроков может претендовать на выход полуфинал Лиги Европы. Могу констатировать факт: чтобы добиться результата в Европе, в центральной оси должны играть футболисты сильнее, чем Боккетти и Фернандо. При всём уважении к ним. Тогда и можно ставить амбициозные задачи.

— Это всё верно, но в последнее время часто слышно о желании руководства отправить в отставку Карреру.

— Отставка Карреры? Вы это серьёзно? То, чего добился Массимо в России — я не говорю о долгожданном чемпионстве, а о том, что его команда в еврокубках играет в такой атакующий футбол с 20-летними парнями в составе — дорогого стоит! По тому же пути уже долгое году идут «Барселона» и «Аякс», привлекая своих воспитанников. Не так в мире много клубов, которые идут по такой дороге. Не могу представить ситуацию, а у меня 25-летний опыт работы в футболе, чтобы руководство клуба не радовалось этому. Это же актив клуба, серьёзная инвестиция в будущее. Если сейчас действительно идёт речь об отставке, то это большая ошибка. За судьбу Массимо я не переживаю. Если в России его недооценят после такой качественной работы, долго без дела он точно не останется.

— Летом этого года были слухи о приглашении Карреры в «Аталанту» — второй родной после «Ювентуса» команды для него.

— В будущем Массимо наверняка будет работать в «Аталанте» или в любом другом сильном итальянском клубе. Но на текущий момент, это неактуальная информация. Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте» выполняет хорошую работу и вряд ли в ближайшее время покинет команду.

— Хотелось ещё узнать ваше мнение о Роберто Манчини. Карьера в России у него не удалась. Теперь же он возглавил сборную Италии. Удастся вернуть итальянцев в элиту мирового футбола?

— Я часто общался с Роберто, когда он работал в «Зените». Мне показалось, что в Петербурге у него не хватало химии с командой, искорки. Что касается сборной Италии, то у него очень сложная задача. И тут дело не в Роберто, который выполняет качественную работу. Всё дело в том, что в Италии сейчас выросло поколение средних игроков. И, увы, мы ещё очень сильно отстаём от ведущих сборных мира.

— В России тоже так считали, но ЧМ-2018 перевернул сознание всей страны.

— Я очень внимательно следил за играми сборной России. Команда очень сильно сыграла в обороне, но чтобы добиться исторического результата, команде Черчесова не хватало нескольких ярких игроков в передней линии. Но при этом не хочется умалять заслуги этой команды — это был действительно серьёзный результат.