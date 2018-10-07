«Реал» буксует без Роналду, в «Баварии» зреет революция, Моуринью всех запутал, Смолов принимает подарки от Неймара. Главное — в обзоре дня.

Роналду винит «Реал» в своих бедах. А кто виноват в бедах «Реала»?

Роналду уверен, что за делом с обвинением в изнасиловании стоит «Реал»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду убеждён, что против него существует заговор, за которым стоит бывший клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.



По информации издания, отношения между «Реалом» и португальским футболистом испортились ещё в декабре. Криштиану верит, что после его перехода в «Ювентус» мадридский клуб и его президент Флорентино Перес пытаются всячески ему навредить. Роналду якобы убеждён в том, что его отсутствие в числе победителей престижных наград, обвинение в изнасиловании, красная карточка в матче с «Валенсией» и действия некоторых личных спонсоров – это всё часть заговора, за которым стоят «Реал» и Перес.

Ранее стало известно, что 34-летняя американка Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.



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«Реал» потерпел поражение от «Алавеса»

Мадридский «Реал» проиграл «Алавесу» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник Ману, отличившийся на пятой компенсированной минуте второго тайма.

«Реал» потерял очки в рамках чемпионата Испании уже в третьем матче подряд. Ранее команда Хулена Лопетеги сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (0:0) и проиграла «Севилье» (0:3).



«Реал», набрав 14 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры, «Алавес» (14) — третье.

Источник: Роналду уверен, что за делом с обвинением в изнасиловании стоит «Реал»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ньюкасл», проигрывая в ходе матча — 0:2

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Гости активно начали матч и уже к десятой минуте повели с преимуществом в два мяча. Отличились Роберт Кенеди и Йосинори Муто. Во втором тайме манкунианцам удалось переломить ход встречи. Сначала Хуан Мата отыграл один мяч, классно пробив со штрафного, а затем Антони Марсьяль сравнял счет. Победу «МЮ» принес Алексис Санчес, отличившийся на 90-й минуте.

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«Бавария» потерпела второе поражение подряд в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» крупно проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий Алассан Плеа на 10-й минуте. До перерыва форвард Ларс Штиндль удвоил преимущество «Боруссии». Точку в игре поставил нападающий Патрик Херрман на 88-й минуте.

Для мюнхенского клуба это поражение стало вторым подряд в рамках чемпионата Германии. Ранее команда Нико Ковача проиграла берлинской «Герте» (0:2).

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Р. Ерёменко отправился со «Спартаком» на матч с «Енисеем», Мельгарехо — нет

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера включил 22 футболиста в состав делегации, которая сегодня, 6 октября, отправилась в Красноярск на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем», сообщает официальный сайт красно-белых.



В состав команды вошёл полузащитник Роман Ерёменко, который может дебютировать за красно-белых в предстоящей встрече. Отметим, что вчера, 5 октября, у Ерёменко истёк срок двухлетней дисквалификации за употребление кокаина. В числе игроков, которые могут сыграть в Красноярске, не оказалось полузащитника Лоренсо Мельгарехо. Как сообщалось ранее, защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, ранее отстраненные от тренировок с основной командой, остались в Москве набирать форму.

Состав «Спартака» выглядит следующим образом:

голкиперы: Александр Максименко, Артём Ребров;

защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артём Мамин, Павел Маслов и Николай Рассказов;

полузащитники: Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;

нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.

Матч «Енисей» — «Спартак» пройдёт в Красноярске 7 октября.

Неймар поддержал Смолова

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов в своём «Инстаграме» показал игровую майку, полученную в подарок от форварда «ПСЖ» и национальной команды Бразилии Неймара.



Ранее российский футболист перенёс операцию на ключице. Ожидается, что Смолов сможет вернуться в строй в ноябре текущего года. Травму он получил в матче Кубка России с калининградской «Балтикой» (3:2).



«Оставайся сильным, друг», — гласит надпись на футболке, подаренной Смолову.

Фото: «Инстаграм» Фёдора Смолова

«Оренбург» прервал беспроигрышную серию «Ростова»

«Ростов» потерпел поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал защитник Сергей Терехов, отличившийся на 11-й минуте.

Для «Ростова» это поражение стало первым в семи последних матчах в рамках чемпионата России. Ранее команда Валерия Карпина обыграла московский «Спартак» (1:0), тульский «Арсенал» (1:0) и красноярский «Енисей» (4:0), а также сыграла вничью с «Уфой» (0:0), «Уралом» из Екатеринбурга (1:1) и казанским «Рубином» (1:1).

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«Ювентус» одержал восьмую победу подряд в Серии А

В матче восьмого тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Удинезе» со счётом 2:0. Поединок состоялся в Удине на стадионе «Фриули».



Оба гола были забиты в первом тайме. На 33-й минуте встречи счёт открыл Родриго Бентанкур, которому ассистировал Жоау Канселу. А ещё через несколько минут преимущество туринского клуба удвоил Криштиану Роналду с паса Марио Манджукича.



Эта победа стала для «Ювентуса» восьмой подряд в Серии А. Клуб из Турина продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от ближайшего преследователя до девяти очков.



Кроме того, «Ювентус» установил новый клубный рекорд, выиграв десятый матч подряд на старте сезона (восемь побед в Серии А и две — в Лиге чемпионов).