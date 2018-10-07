Ерёменко вернулся и хорош. Но не на левом фланге

Наконец-то это случилось. Спустя два года после своего последнего матча Роман Ерёменко вернулся в футбол. После дебютного матча в составе красно-белых футболист пребывал в прекрасном расположении духа.

«Какие эмоции были, когда выходил на поле? Был рад, конечно, хотя и присутствовало небольшое волнение, всё-таки два года не играл, — поделился Роман впечатлениями с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым. — Очень рад, что выиграли. Конечно, мне нужен игровой ритм, а его можно набрать через матчи. Впрочем, я много тренировался.



В конце встречи пошли качели, и мы хотели забить и выиграть, и они тоже. Слава богу, забили мы».

Переход Романа в «Спартак» казался возможным решением проблемы слабого продвижения мяча через середину поля. Но в игре против «Енисея» игрок вышел не на профильную для себя полицию левого вингера, заменив такую же жертву смены амплуа Ханни.

Роль вышедшего на поле после замены по позиции Ерёменко отличалась от задач Ханни. Если основная функция алжирца при позиционных атаках заключалась в смещениях в среднюю зону и освобождения пространства под рывки Комбарова, то Ерёменко наоборот давал максимальную ширину, практически дублируя функции левого защитника «Спартака». Гости и так выходили из обороны в атаку преимущественно через средние и длинные передачи на Зе Луиша, но движение без мяча Ерёменко окончательно выключило его из игры. За отведённые Роману 35 минут полузащитник коснулся мяча всего 15 раз – и это при том, что «Спартак» в атаке традиционно упирается в левый фланг.

Два самых сильных качества Ерёменко – пас и открывания между линиями – оказались взятыми во фланговую ловушку своей же командой. Нельзя сказать, что для Романа позиция левого полузащитника совсем незнакома. Ситуативно игрок закрывал фланг в команде Гончаренко, но уже тогда был не таким эффективным на краю поля, как в его середине. За три сыгранные игры славе в полузащите в сезоне-2016/17 Роман отдал 4 ключевые передачи – мизер по сравнению с 2,9 передачами за матч в среднем по карьере.

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В игре с «Енисеем» передачами на Ерёменко было отрезано всего 4 игрока соперника. Судя по движению Романа, его расположение на поле и движение без мяча было продиктовано тренерской установкой. Даже когда при переходе из обороны в атаку в полуфланге средней трети оставалась огромная зона, Ерёменко всё равно лез ближе к линии аута, не заполнял свободное пространство и мешал фланговым открываниям Комбарова. Не похоже на когда-то умного в движении без мяча игрока.

Сам Ерёменко из 10 передач сделал две вперёд и 3 поперёк поля. Даже на такой короткой выборке полузащитник «Спартака» показал, что всё ещё хорош в работе с мячом. Из пяти претендующих на конструктивные передачи четыре нашли адресата. После одной из них – навеса в штрафную – у ворот «Енисея» возник опасный момент, после ещё одной пробил Фернандо. Двумя передачами вперёд Роман сумел отрезать двух игроков «Енисея», оба защитники.

Ерёменко очевидно соскучился по футболу. Со старта игрок «Спартака» активно включался в прессинг при получении мяча правым фулбеком «Енисея», один раз здорово отработал назад и замедлил темп атаки хозяев, но через минут 10 вернулся к своему привычному поведению на поле. В прессинге на чужой половине поля Роман отрабатывал по игроку с мячом, но сразу после передачи на другого игрока спокойно двигался по направлению паса, не стараясь закрыть траекторию передачи в свою зону. Выключения Ерёменко из эпизодов чуть не стоило «Спартаку» пропущенного гола, когда на последних минутах встречи Роман упустил Саркисова в штрафной площади Максименко.

Конечно, нельзя делать выводы о вернувшемся после двух лет без футбола игроке по его первому выходу на поле с замены, к тому же не на родную для себя позицию. Но по увиденному можно как минимум предположить, что в российский футбол вернулся тот же Ерёменко с теми же очевидными достоинствами и недостатками, который были у игрока до дисквалификации.

С момента, когда Ерёменко перешёл в «Спартак», до дебюта в составе красно-белых успело многое произойти. Изменился и приоритет решаемых Каррерой проблем. Проблемный центр полузащиты никуда не делся, но сейчас голова главного тренера «Спартака» больше занята поисками замены ключевого игрока в атаке Промеса. Слева успели поиграть Роша, Мельгарехо, Ханни, теперь Ерёменко.

Но, несмотря на активность в матче с «Енисеем», сложилось впечатление, что Роман занимается не своим делом. Его место в середине поля. Ерёменко не решит проблему «сахарного» центра поля «Спартака» в переходах из атаки в оборону и позиционной обороне, но его поставленный пас и удар точно разнообразят пиксельную атаку красно-белых и, кто знает, может быть даже поможет команде забить с игры.