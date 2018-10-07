«Локомотив» живой ещё!» Сёмин торжествует и… негодует

После поражения от «Шальке» «Локомотив» остро нуждался в порции положительных эмоций – и в дерби её получил. В конференц-зал Юрий Сёмин вошёл с улыбкой. Как выяснилось, порадовало мэтра всё-таки не всё.



— Нас много критиковали последнее время и зачастую справедливо, — начал он свою речь. — ЦСКА, наоборот, очень хвалили. Поэтому мы в разном настроении подошли к игре. Я очень благодарен ребятам за ту самоотдачу и игру, которую они показали, несмотря на ошибки судьи – незасчитанный гол, необъективное удаление, неудаление Облякова. Боковой ему по рации передал, что Обляков завалил нашего игрока руками, но… Мы из этой ситуации выбрались. «Локомотив» не сдаётся и продолжает дальше двигаться вперёд. Я думаю, мы это движение продолжим.

— У«Локомотива» четвёртая красная карточка. У вас есть этому объяснение?

— А сегодня можете объяснить красную? Я не могу её объяснить. Эдер даже не дотронулся до игрока — посмотрите повтор. Мы можем всё, что угодно, рассказывать. Почему не сделаем, как в хороших чемпионатах? Судья отошёл бы, 30 секунд посмотрел повтор, и мы сейчас говорили бы о футболе, а не судействе.

«Локомотив» сыграл с ЦСКА удачнее «Реала». Вдесятером «Армейцы» ухитрились проиграть дерби в численном большинстве.

— Нет Смолова, нет Эдера – намечаются проблемы в атаке?

— У нас и сейчас были большие проблемы. Последнее время не было ни Рыбуся, ни Фарфана, ни Смолова. Как решать проблему? Не знаю, может, обратимся в комитет по этике – вдруг отменят вторую жёлтую Эдеру? А нет – Чорлука будет нападающим: он же сегодня пяткой вон как пробил! Или Хёведес…

— Отдельно поздравили Бенедикта?

— А что отдельно поздравлять? Команда выиграла, а не отдельный футболист. Там можно и Чорлуку поздравить – за пас пяткой! Всю команду нужно поздравлять. Вдесятером пошли в атаку – значит есть уверенность, характер. На мой взгляд, это была одна из лучших игр в сезоне. Хороший тайм был в Турции, хороший против «Шальке», но потом провалились. А здесь хорошо сыграли оба тайма.

Уже на выходе Юрий Павлович торжествующе бросил в зал: «Так что «Локомотив» живой ещё!». И, довольный собой, отправился к игрокам.



Виктор Гончаренко отчитался перед прессой быстрее – в пару минут уложился.



— Думаю, что «Локомотив» был умнее сегодня, — признал главный тренер ЦСКА. — Они знали, что делать, не торопились в атаку, ждали ошибки, и мы её совершили. Не могу сказать, что заслуженно проиграли. В меньшинстве соперник закрылся, а мы не нашли возможностей вскрыть оборону. Нельзя эмоционально подходить к одному матчу, фокусироваться на одном поражении. Считаю, всю работу за последний месяц нужно отметить. Мы сделали большой шаг вперёд за это время.



— В «Рубине» мы привыкли видеть Ахметова в атакующей группе. Почему у вас он играет в опорной зоне?

— А в опорной зоне креативить нельзя? У нас есть группа атаки, наверное, он наиболее органично смотрится в этой позиции на данный момент.