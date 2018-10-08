Для фанатов «Локо» Сёмин – святой. И останется таким, даже вылетев в ФНЛ!

Последнее время у «Локо» были проблемы и с результатами, и с игрой. На фоне двух поражений в Лиге чемпионов и скромного места в таблице РПЛ пошли разговоры об увольнении тренера, однако поклонники клуба каждый матч стабильно заряжают в поддержку Юрия Сёмина.

«Локомотив» живой ещё!» Сёмин торжествует и… негодует После дерби оба тренера засвидетельствовали движение вперёд – каждый у своей команды.

Перед воскресным дерби на «ВЭБ Арене» обозреватель «Чемпионата» обратился к 10 болельщикам «Локомотива» с одним вопросом: «Что должно случиться, чтобы вы одобрили смену тренера?». И все до единого выразили поддержку Сёмину! Заметьте, что сделано это было ещё до победы над ЦСКА. Кажется, ничто не способно поколебать веру фанатов в своего многоопытного тренера.

Никита, 23 года:

– Сёмин – легенда клуба. Его нужно поддерживать до конца. Убирать его сейчас нет никакой нужды. «Локо» стал чемпионом впервые за последние 14 лет. В Сёмина нужно верить, даже если очень плохие результаты. Увольнять, только если команда вылетит из ФНЛ.



Евгений, 27 лет:

– Есть два периода – с Юрием Сёминым и без. Это 12 трофеев с Сёминым и 0 трофеев – без него, если я не ошибаюсь (на самом деле 11 – с Сёминым, 4 – с другими тренерами. – Прим. «Чемпионата»). За прошлый сезон ему нужно дать доработать этот год. Седьмое место – это ещё далеко не критично. Но если мы не наберём на групповом этапе Лиги чемпионов ни одного очка, то, боюсь, с Юрием Палычем придётся попрощаться.

Андрей, 27 лет:

– Смотрим сюда (показывает майку с титулами «Локо». – Прим. «Чемпионата»): 2002, 2004 и 2018 годы – только Юрий Палыч. Только Сёмин, только победа. Сёмин – наше всё.



Егор, 18 лет:

– Сёмин – наш. Мы в него верим и им гордимся. Только с ним у нас чемпионства и кубки. Сёмина можно увольнять, если мы вылетим из Лиги чемпионов и не войдём в топ-10 в РПЛ. Если совпадут оба фактора.



Роман, 40 лет:

– Сёмин – это и есть «Локомотив». Без него нет «Локо». Он нас привёл к чемпионству тогда и сейчас – спустя 14 лет. Да, сложилась непростая ситуация в Лиге чемпионов и РПЛ, но мы всё преодолеем благодаря опыту Юрия Палыча. Если мы ни кубок не возьмём, ни в Лигу Европы не выйдем, ни в топ-5 РПЛ не попадём – вот тогда уже можно будет о чём-то думать. И то не об уходе Сёмина, а о его переводе на другую должность в клубе.

Виталий, 24 года:

– Сёмин – второй отец. Практически все трофеи выиграли с ним. Если мы будем ближе к стыковым матчам, то ничего не изменится. Фанаты – за Сёмина. И даже если команда вылетит в ФНЛ – всё равно за него.



Андрей, 32 года:

– Сёмин – это история «Локомотива». Она была и до сих пор творится. Возможно, новый тренер будет лучше, но Сёмин в наших сердцах навсегда. Болельщики от него никогда не отвернутся. Что бы ни случилось, Сёмин – наше всё.



Александр, 25 лет:

– Только при Сёмине мы добивались какого-то результата. Игра сейчас есть, просто её не хватает на весь матч. Сам футбол в принципе нормальный – нужно моменты реализовывать. Сёмина можно увольнять, только если он завалит осень, уступив вообще во всех матчах.



Яна, 24 года:

– Сёмин – единственный человек, кто принёс нам три чемпионства. Это самое главное. Никому из тренеров это не удавалось. Мы с ним будем до конца, пока он сам не захочет уйти. Отставка будет логична, только если мы вылетим из всех турниров и займём место ниже 10-го в РПЛ. Вот тогда его могут отправить в отставку. А сам он никогда не сдастся. Как и мы.



Александр, 57 лет:

– Правильно говорить не Юрий Сёмин, а Юрий Палыч, чтобы тебе было понятно. Я с 1976 года болею за «Локомотив» и не бросаю команду в самые тяжёлые времена – даже при Смородской. С Сёминым связаны наши основные успехи. Мы верим, если он в этом сезоне не приведёт нас к золоту, то в следующем – обязательно. Уже бывало, что мы снова брали титул через сезон после чемпионства. Увольнение Сёмина? Такого просто не может случиться.