Символическая сборная 10-го тура РПЛ

Юрий Дюпин («Анжи»)

По xG «Анжи» — худшая команда в лиге. По допущенным моментам у своих ворот махачкалинцы лучше только «Крыльев Советов». При этом команда не проигрывает уже три матча подряд и медленно поднимается со дна турнирной таблицы РПЛ. Чаще всего команде помогает уверенная игра вратаря «Анжи». В матче с «Ахматом» у Юрия было не так много работы, как в предыдущих турах, но даже при этом он совершил 5 сейвов и помог заработать очко в выездном матче.

Самый бегающий игрок тура. Георгий не был идеален в обороне, допускал подачи со своего фланга, но компенсировал это бешеной беговой работой, успевая практически везде. Гол Корниленко во многом его — после передачи в никуда Зотов отыграл фору в несколько метров у Рауша, оттёр его корпусом и отдал пас в полуфланг под открывание Антона.

Водитель оренбургского «автобуса» в матче с «Ростовом». Белорус вовремя оказывался в нужной точке и тушил пожары внутри своей штрафной. У Сивакова 13 выносов, 3 перехвата и 2 заблокированных удара. При этом Михаил – единственный центральный защитник «Оренбурга», не севший на карточку. Без его помощи команда вряд ли увезла бы из Ростова три очка.

Против одного из самых опасных игроков «армейцев» Юрий Сёмин поставил чемпиона мира, и решение себя оправдало. Хёведес почти не подключался вперёд, а, когда оказывался на чужой половине поля, в основном навешивал, но это не главное. Немец идеально отработал опеку по Марио Фернандесу. Левый защитник снимал верх, не вёлся на дриблинг, поджимал «армейца» на приёме мяча и не давал тому развернуться. Гол в концовке матча окончательно сделал защитника главным героем дерби.

Чорлуку и Хёведеса в матче с ЦСКА нельзя рассматривать по отдельности. Игра Хёведеса по Марио отправляла его в том числе и на чужую треть поля, и, когда немец отыгрывался, на помощь ему приходил Ведран Чорлука. Хорват здорово исполнил роль страхующего защитника, при этом и сам не плыл в единоборствах. Если этого мало, посмотрите, как Чорлука ассистировал Хёведесу в эпизоде с голом. Красота же!

Филип Уремович («Рубин»)

«Рубин» выиграл с минимальным счётом, практически ничего не позволив сопернику у своих ворот. К 10-му матчу чемпионата оборона команды Бердыева всё чаще радует подобными матчами. В тройке центральных защитников Уремович чаще партнёров играл по сопернику и нарушал последнюю линию обороны. Оправданно. Хорват совершил 2 отбора и 4 перехвата, прервав несколько атак «Урала».

Ерёменко вернулся, Каррера победил Аленичева Очередной шальной матч «Спартака».

Фернандо («Спартак»)

В матче с «Енисеем» плеймейкеру «Спартака» давали слишком много пространства, и бразилец умело им пользовался. Фернандо совершил больше других игроков касаний мяча, средними передачами на левый фланг разгонял атаки гостей из глубины, несколько раз пытался пробить сам. Ударом со штрафного бразилец заработал пенальти для своей команды, подачей с углового ассистировал партнёру в эпизоде с первым голом. Пока «Спартак» забивает только со стандартов, роль Фернандо сложно переоценить.

На Паредесе полматча висел персональной опекой Газинский, но уже к середине первого тайма аргентинец раскусил план «Краснодара». Леандро стал уводить полузащитника «Краснодара» в неактивные зоны, освобождая пространство для открываний вингеров «Зенита» и Кузяева. В обороне, за исключением нескольких помарок, Паредес тоже был хорош. Аргентинец совершил 3 перехвата и 4 отбора, больше всех в команде. Очень пригодилось умение Паредеса вовремя сфолить и прервать потенциально опасную атаку. Если бы не периодически появляющаяся жестокость, это качество можно было считать одним из главных достоинств полузащитника «Зенита».

Планом против «Зенита» Мусаев загнал свою команду. Разбор матча лидеров РПЛ Из-за усталости после еврокубков прессинг гостей перестал работать.

Справился с чисткой опорной зоны «Анжи», успевал выбрасываться на игрока с мячом и вынуждал того делать неподготовленный удар – из 20 ударов «Ахмата» лишь 5 пришлись на створ ворот. Кроме того, хорошо связывал пятёрку защитников с нападающими команды длинными забросами и переводами на противоположный фланг. А удар Кулика из-за пределов штрафной чуть не привёл к самому красивому голу тура – хозяев спасла штанга.

Привычно для себя смещался во фланги при прессинге «Краснодара» на чужой половине поля, цеплялся за верховые мячи, разгонял атаки своей команды из глубины, а во втором тайме ещё и забил победный гол ударом головой. В общем, Артём не показал ничего необычного, но выдал очень качественный матч и стал одной из ключевых фигур, разрушивших план «быков» на матч с лидерами чемпионата.

Самый опасный игрок «Зенита» в матче с «Краснодаром». Для тактики быстрого перехода из обороны в атаку через высокорослого форварда Себастьян Дриусси просто необходим. Дриусси собирал подборы после забросов на Дзюбу, хорошо открывался на фланге и в чужой штрафной как минимум дважды мог забивать ещё в первом тайме. В итоге отдал две голевые передачи, практически решив вопрос о победителе матча.

Для фанатов «Локо» Сёмин – святой. И останется таким, даже вылетев в ФНЛ! Почему в Черкизово до сих пор нет памятника Юрию Палычу?

Тренер: Юрий Сёмин («Локомотив»)

Принял два решения, повлиявших на исход встречи. Первое – против Марио Фернандеса поставил слева в защите Хёведеса. Второе – перешёл на схему 4-3-3 с двумя опорниками. В итоге «Локомотив» задушил позиционную атаку ЦСКА в середине поля, а Хёведес не только нейтрализовал Марио на фланге, но ещё и забил гол в концовке встречи. Браво, Юрий Павлович.