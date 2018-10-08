Мамаев и Кокорин закидали чиновника стульями и бутылками, за что пользователи «Чемпионата» моментально закидали их шутками!

«Глушаков: Спасибо, парни — теперь я могу вздохнуть спокойно»

Мамаев и Кокорин опять в центре скандала. Их обвиняют в нападении на человека

Mighty Fall:

— Так на человека или на чиновника?

tae72:

— Муж и жена — одна сатана…

dontaskwhy:

— Астрологи объявили неделю Коко и Мама, количество постов с ними будет увеличено в 15 раз.

antooon:

— После инцидента в Монте-Карло в 2016 Мамаева и Кокрина перевели в фарм-клубы, после инцидента с чиновником дали дополнительные премиальные.

vylbemen:

— Насмотрелись UFC и, как пацаны в детстве, пошли в бои без правил играть.

svinoyperdak:

— Если чиновник их посадит, придется им не лавку полировать, а табуретки собирать в Магадане.

dzzirt86cska:

— После долгих трений и согласно федеральной программе, мы решили выделить 17 млрд. рублей и изолировать Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло, так как общество опасно для наших молодых футболистов.

stan200000:

— уПАКовали чела…

Источник: Кокорин и Мамаев стали участниками конфликта на северо-западе Москвы

blackdillon:

— Алло, милиция? А это говорит сегодняшний обокраденный Пак. А я не по поводу кражи… Тут у нас дело почище! Футболист Кокорин в кафе живого Мамаева привёл. Нет. Я не пьющий Даю честное благородное слово. Жду!

p-p:

— Марвеловские герои Саша и Паша спасают мир от чиновников-тиранов!

Во всех кинотеатрах!

Каждому пришедшему — бутылка Дон Периньон в подарок!

chertanovo1488:

— Сразу видно — два болельщика Хабиба. Наверное, чиновник оскорбил их отцов.

r3prog:

— Ребята идут на понижение — сначала шампанское в Монако, теперь пьяная драка… Через год будет новость: Кокорин и Мамаев сперли котлеты из зоновской столовки в Воркуте.

aeltorken:

— Это тебе за пенсионную реформу! — кричали Мамаев с Кокориным, мутузя чиновника ножками от стула.

addicted:

— Надеюсь, стулья летели хотя бы в створ чиновника)))

r3prog:

— Кафе «Монако»?

kazepuk:

— Нет, бар «Голубая устрица»!

tricle36:

— Все нормально, это русские футболисты, бессмысленные и беспощадные…

konivgorodedzeko1995:

— Глушаков: Спасибо, парни — теперь я могу вздохнуть спокойно

rapidlovesportak:

— О, про спорт написали! Пас стула Мамаева на Кокорина и точный удар в чиновника))

Partizan-2018:

— «Пришли в кафе, чтоб позавтракать и попить кофе… В ходе потасовки в чиновника полетели пустые бутылки».