Мамаев и Кокорин опять в центре скандала. Их обвиняют в нападении на человека
Mighty Fall:
— Так на человека или на чиновника?
tae72:
— Муж и жена — одна сатана…
dontaskwhy:
— Астрологи объявили неделю Коко и Мама, количество постов с ними будет увеличено в 15 раз.
antooon:
— После инцидента в Монте-Карло в 2016 Мамаева и Кокрина перевели в фарм-клубы, после инцидента с чиновником дали дополнительные премиальные.
vylbemen:
— Насмотрелись UFC и, как пацаны в детстве, пошли в бои без правил играть.
svinoyperdak:
— Если чиновник их посадит, придется им не лавку полировать, а табуретки собирать в Магадане.
dzzirt86cska:
— После долгих трений и согласно федеральной программе, мы решили выделить 17 млрд. рублей и изолировать Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло, так как общество опасно для наших молодых футболистов.
stan200000:
— уПАКовали чела…
Источник: Кокорин и Мамаев стали участниками конфликта на северо-западе Москвы
blackdillon:
— Алло, милиция? А это говорит сегодняшний обокраденный Пак. А я не по поводу кражи… Тут у нас дело почище! Футболист Кокорин в кафе живого Мамаева привёл. Нет. Я не пьющий Даю честное благородное слово. Жду!
p-p:
— Марвеловские герои Саша и Паша спасают мир от чиновников-тиранов!
Во всех кинотеатрах!
Каждому пришедшему — бутылка Дон Периньон в подарок!
chertanovo1488:
— Сразу видно — два болельщика Хабиба. Наверное, чиновник оскорбил их отцов.
r3prog:
— Ребята идут на понижение — сначала шампанское в Монако, теперь пьяная драка… Через год будет новость: Кокорин и Мамаев сперли котлеты из зоновской столовки в Воркуте.
aeltorken:
— Это тебе за пенсионную реформу! — кричали Мамаев с Кокориным, мутузя чиновника ножками от стула.
addicted:
— Надеюсь, стулья летели хотя бы в створ чиновника)))
r3prog:
— Кафе «Монако»?
kazepuk:
— Нет, бар «Голубая устрица»!
tricle36:
— Все нормально, это русские футболисты, бессмысленные и беспощадные…
konivgorodedzeko1995:
— Глушаков: Спасибо, парни — теперь я могу вздохнуть спокойно
rapidlovesportak:
— О, про спорт написали! Пас стула Мамаева на Кокорина и точный удар в чиновника))
Partizan-2018:
— «Пришли в кафе, чтоб позавтракать и попить кофе… В ходе потасовки в чиновника полетели пустые бутылки».