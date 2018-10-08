Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника. Разбираемся

Кажется, самыми агрессивными в конфликте были Кокорин и его брат.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео инцидента, который произошёл в понедельник утром в одной из кофеен Москвы. Напомним, ранее они сообщили, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Дениса Пака. В дальнейшем появилась информация о том, что у Пака сломан зуб, а также есть несколько ушибов и синяков.



Полное видео:

Итак, видео снято на камеру наблюдения, поэтому нельзя на сто процентов утверждать, что действующие лица на нём – Кокорин, Мамаев и Пак. В самом начале виден стол, за которым расположилась компания примерно 10 человек. У них на столе не видно бутылок с крепкими напитками, только наполненные пивные бокалы.

Напротив них сидит человек – предположительно Денис Пак. Слева от него молодой парень, похожий на младшего брата Александра Кокорина Кирилла.

Справа – парень, чьё лицо закрыто капюшоном. Он берёт стул и бьёт им в направлении, как кажется, Пака. Парень, похожий на Кирилла Кокорина, также проявляет агрессию и стремится ударить оппонента кулаком.

Когда человек в капюшоне разворачивается, видно, что он очень похож на Александра Кокорина. Одновременно в правом углу за столом видно мужчину, который предположительно может быть генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. О его участии в конфликте также сообщалось, но заместитель Гайсина в интервью «Чемпионату» заявил, что его руководитель в порядке и даже проводил встречу с сотрудниками вечером в понедельник.

Затем из-за стола поднимается мужчина в кофте с надписью GUCCI на спине. По профилю и причёске он напоминает Павла Мамаева. Мужчина долгое время ведёт себя достаточно спокойно и пытается сдерживать участников конфликта. Затем камера выхватывает момент, когда похожий на Гайсина мужчина летит с кулаками на (возможно!) Мамаева.

В самой концовке видео парень, похожий на Кирилла Кокорина, вновь пытается ввязаться в драку. Одновременно в толпу уходит мужчина в кофте с надписью GUCCI на спине.

Что точно неизвестно: на видео в компании «Кокорина» и «Мамаева» не меньше 4 девушек. Кто это, учитывая, что жена Павла Алана уже рассказала, что не была с ними и вообще находится в Краснодаре. Плюс до конца непонятно, кто тот парень с рюкзаком, который в самом начале видео пытается помешать условному Александру Кокорину нанести удар стулом.