Вопрос дня. Как должны наказать Кокорина и Мамаева?

8 ноября в Сети появилось видео, как Александр Кокорин и Павел Мамаев устраивают драку в одном из столичных кафе.

На следующий день нас ждала новая порция «весёлых» новостей: оказалось, что за несколько часов до инцидента в кафе они избили водителя ведущей Первого канала.

Эксперты и читатели поделились мнением о сложившейся ситуации.



Павел Колобков, министр спорта России:

— В этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо. Это неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы.

Александр Алаев, исполняющий обязанности главы РФС:

— Закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание. Уверен, что МВД проведёт компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего. Такие случаи бросают тень на наш футбол.



Игорь Лебедев, член исполнительного комитета РФС:

— До тех пор пока люди не получат наказания, которое заставит сесть и задуматься, ничего не изменится. И это касается всех граждан нашей страны. Кокорин и Мамаев — хорошие футболисты. Но они постоянно творят беспредел и не получают наказаний ни в клубе, ни со стороны правоохранительных органов. Сейчас они совершили реальное правонарушение, которое по каким-то моментам тянет на уголовное наказание.



Виктория Лопырёва, посол ФИФА:

— Я доподлинно не знаю, из-за чего возник конфликт с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, но очевидно, что он отрицательно скажется на имидже отечественного футбола. В книге «Записки вратаря» Льва Яшина есть такие слова: «Футбол так устроен, что ставит своих избранников в исключительное положение: их портреты не сходят со страниц газет, о них пишут хвалебные оды. И это испытание славой иногда оказывается роковым: человек начинает быть снисходителен к своим слабостям и гибнет как спортсмен». Надеюсь, что ребята сделают правильные выводы из ситуации, извинятся и постараются загладить вину.



Михаил Старшинов, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи:

— На эту тему столько всего сказано, что, откровенно говоря, даже не хочется повторяться. Это проблемы воспитания, ментальности, мировоззрения. Это их дело. А вот государство, на мой взгляд, должно адекватно реагировать на подобного рода происшествия. Они не должны оставаться без правовых последствий.

Михаил Шац, российский актёр и телеведущий, известный болельщик «Зенита»:

— Такое не возникает на пустом месте. Любая драка не красит игрока любого клуба. Но представьте себе, что это не футболист, а работник офиса, к примеру. Бытовая драка может быть причиной увольнения. Надо смотреть, что написано в контракте. На каком основании трудовой контракт должен прерываться, сказать сложно. Наверняка будет большой денежный штраф или отстранение от игр. Про Мамаева считаю то же самое. Надо основательно разбираться.



Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Здесь ситуация как с плохим сыном. Отец всё равно будет защищать. Клуб платит им деньги. Но наказывать нужно. И жёстче, чем просто штраф выписывать. Если сегодня мы не накажем, то будет очень плохо. Надо отстранять от игр. В советское время они бы уже поехали отталкивать лёд от берега. Великого Стрельцова ни за что посадили, потому что так было нужно нашему поганому государству. А здесь есть за что. Тем более это уже рецидив.



Евгений Ловчев, бывший игрок «Спартака»:

— Они ведь нам всегда как бы говорят: „Не учите нас жить!“ И вот мы вновь видим такое. Всё время какие-то истории происходят с этими людьми. Наверное, потому что после истории с шампанским в Монако их как следует так и не оглоушили. А ведь тогда они просто опозорили страну. Можно сколько угодно говорить, что это отпуск, можно делать, что хочешь, но это не оправдание вообще. И сейчас ситуация… Ну просто негодяйский поступок!



Дмитрий Губерниев, известный спортивный телекомментатор:

— С учётом второго эпизода, ни о каком большом футболе речи идти не должно. Наказание должно быть самым жёстким. Это уголовное преступление. Не важно, кого они избили — чиновника, водителя и так далее.

Что говорят клубы?

«Зенит»:

— Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент вопиющий.



«Краснодар»:

— Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать, – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться.

Мнение читателей

Rako:

— Расторгнуть контракты, наложить миллионные штрафы за ущерб репутации. Оставить их без штанов.



alexfromorsk1:

— Сажать может и не надо, условки хватит. А вот из клубов выставить. В Китай или Казахстан пусть едут. Здесь их карьере конец.



damon87:

— Как минимум — клубам было бы порядочно от них избавиться, а там пущай посидят годик-другой.



Zohhan:

— Отмечали 10 лет дружбы, а получили 10 лет тюрьмы.



sluis-genesys:

— Если это реально они, то нужно сажать, это уже не случайность и идиотская выходка, а систематические преступления.