Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин

Телеграм-канал 112 опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которых зафиксирована драка с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее сообщалось, что водитель ведущей Первого начала дожидался её в автомобиле, где пересёкся с компанией футболистов и их друзей. Они развлекались, пиная стоящие на пути машины. Водитель сделал им замечание, а в ответ компания повалила его и избила. По данным источников, у мужчины сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.



Полное видео можно посмотреть ниже:

Хронология событий следующая.



1) То, как футболисты и их друзья идут и пинают машины, на предоставленной записи не видно. Но можно проследить, как вспыхивает агрессивный разговор: Мамаев (он в белой шапке), Кокорин (слева от Мамаева в чёрном капюшоне) и брат Кокорина (в белой куртке) стоят, окружив водителя, и выясняют отношения. Для начала – словесно. В какой-то момент Кокорин приобнимает Мамаева – кажется, хочет удержать его от драки.

2) Футболисты окружают водителя, подходят к нему вплотную, задевают плечом – и тот в ответ наносит удар-пощёчину Мамаеву. Удар вышел несильным и неакцентированным, но его хватило, чтобы началось натуральное ответное избиение.

В следующие несколько секунд потасовка происходит за пределами объектива камеры.



3) Мужчина выбирается из толпы и отходит назад. За ним бегут Мамаев и брат Кокорина. Мамаев наносит удар рукой, пытается прыгнуть на водителя, потом неловко падает. Мужчина убегает. Мамаев и брат Кокорина вдвоём бегут за ним.

4) Мужчина защищается и отталкивает нападающего на него брата Кокорина. Тот падает на землю. Увидев это, сзади подбегают трое друзей, в том числе и Кокорин.

5) Мамаев валит водителя на землю. Начинается избиение мужчины в углу – пять против одного. Ясно видны удары ногами. Мамаев ведёт себя агрессивнее остальных и бьёт несколько раз подряд. Качество видео плохое, но Павла выдаёт белая шапка.

6) Со всех сторон подбегают прохожие, которые пытаются вмешаться. Избиение продолжается примерно минуту.



7) Вторая фаза драки. Водитель, который, похоже, после полученных ударов уже не в себе, ещё раз оказывается рядом с группой друзей Кокорина и Мамаева. Здоровый мускулистый парень наносит два сильных удара в лицо и зажимает мужчину у забора. Мамаев – за забором. Руки в карманах, взгляд в сторону.

Однако спустя секунду Мамаев разворачивается, набегает – и наносит ещё один удар.

8) Рядом уже три девушки, которые пытаются разнять дерущихся. Ничего не получается – Мамаев явно заведён и успевает отвесить мужчину ещё несколько пинков.



9) С большим трудом мужчину, еле стоящего на ногах и поднимающего руки вверх, уводят в сторону.



10) После этой драки, в которой Мамаев выступил главным действующим лицом, компания футболистов и их друзей отправилась в кофейню. Что произошло там, вы уже знаете.