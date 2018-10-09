«Кокорин оказался Шариковым»! Что думают болельщики «Зенита» о своём игроке

Выдержки из гостевой книги болельщиков «Зенита» по итогам скандала с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым разнообразны и весьма красноречивы.



Кулик:

— Посмотрел видео группового избиения. Контракты разорвать и дисквалификация. Условно получат все. Этого достаточно.



Тут правильно заметили, что Кокорин оказался Шариковым! Была надежда, да сплыла.

Dagger:

— Мерзкое какое-то ощущение от всего происходящего. Надеюсь на реальные сроки как минимум главным действующим персонажам на втором видео (первом по факту) — Кокорину-младшему и Мамаеву. Старший дурачок ведь реально побежал после того, как младшему прилетело.



С одной стороны, клубу было бы правильно перед своими действиями дождаться, чем кончится ситуация. Однако суд и прочие тяжбы могут и растянуться на несколько месяцев.



Bozo:

— Спойлер — Пак легко отделался.



Filho:

— Кокорин пожертвовал собой, лишив основного конкурента в борьбе за золото своего лучшего игрока. Оштрафовать и выписать премию.

Депутат:

— Если смотреть видео, не задаваясь вопросом, как же нам теперь выигрывать чемпионство, то совершенно очевидная реакция, мне кажется, это закрыть подонков на заслуженный пятерик. Тем паче что выйдут все по удо потом.



Pansa2:

— Без Кокорина у нас всё будет в порядке, может, даже чемпионство возьмём. Просто безумно жаль того возможного «Зенита», каким он мог бы быть с Кокориным.



Fusion:

— По заявлению клуба. Ситуация вынуждала обнародовать официальную позицию. Тем более что Краснодар выступил предельно жёстко. Дальше вопрос распадается на две части: моральная оценка инцидента понятна, что делать с футболистом Кокориным, ещё не решили.



Pansa2:

— Вообще, дисква обоим на три года в РФ как часть наказания была бы очень хорошим решением.



Ижорец:

— Даже с условным сроком выезд за границу запрещён, а в российские клубы закроют вход обоим.



Pansa2

— Случай с Валуевым и рядом не стоял. Тот охранника так, ткнул маленько и всё. А тут реально полный...



Moonwalker:

— К слову, младший братец в своё время и с семками в джете всплывал, кажется.



И судя по видео, у Кокорина тупо срывает башню, когда кто-то брата цепляет (даже если этот… сам нарывается), он практически сразу за него впрягается.



Мелкому башню от бабла сорвало похлеще, чем самому Кокорину. Старший их хоть зарабатывает, а этому тупо свалилось.

Джаз:

— И что ещё забавно. Как прав Радимов про гаджеты. Случись всё это в век, когда не было интернета и смартфонов, дело замяли бы быстро. Никто ничего б не узнал. Максимум, может, какие-то слухи среди болельщиков погуляли и всё. И продолжил бы парень играть, забивать и сосать большой палец, в итоге став кумиром и чемпионом всего.



Картофельный_J7:

— Коко ждут на Арсенальной набережной, 7, для подписания контракта по системе 3+2 с ФК «Кресты».



Ярослав:

— А тем временем Маркизио в одиночестве тренируется на базе. Не знает ещё, какая тут движуха творится, по ходу.



Driv:

— Из «Твиттера»: Ситуация с Кокориным и Мамаевым призвана отвлечь внимание от выкрутасов Глушакова. Не ведитесь!



Hикo:

— Лучше бы он был с Дзюбой — с ним он бы в такую историю тупо не влип. Не было бы этих ситуаций. Интересна реакция Артёма, она повлияет на внутрикомандную атмосферу.

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