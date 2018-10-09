5 известных футболистов, получивших реальные сроки

Эдуард Стрельцов

В 1958 году в суд было подано заявление от Марины Лебедевой, где было указано, что её изнасиловал Эдуард Стрельцов. Произошло ли это на самом деле или вся ситуация была подстроена «сверху» – огромный вопрос. Так или иначе 20-летний футболист оказался в руках следователей и переживал допрос за допросом вместо поездки на чемпионат мира в Швецию. Стрельцов был приговорён к 12 годам лишения свободы, но в 1963 году был освобождён досрочно.

Юрий Севидов

Довольно рано – в 23 – был приговорён к лишению свободы и другой советский футболист. Юрий Севидов на машине сбил человека, которым оказался известный академик Дмитрий Рябчиков. Академик скончался в больнице, но не из-за того, что попал под машину, а из-за наркоза, который поставил ему неопытный врач. Но все стрелы полетели в Севидова, которого приговорили к 10 годам тюрьмы и лишили звания мастера спорта. Спустя четыре года Юрия выпустили на свободу.

«Пока это статья 116 УК, но может быть и 111. А там до 8 лет» Практикующий юрист Александр Ластовецкий специально для «Чемпионата» разобрал драку с участием Кокорина и Мамаева.

Джордж Бест

Оказался за решёткой уже на исходе своей легендарной карьеры. Поводом стало управление автомобилем в нетрезвом виде и последующее нападение на полицейского. Бест отсидел три месяца в лондонской тюрьме «Пентовиль», где провёл рождество 1984 года. Кто-то утверждает, что он играл за тюремную футбольную команду, но Бест отрицает: «Было стыдно, что кто-то увидит меня играющим в футбол в таком окружении». Выйдя на волю, Бест не отказался от бутылки и впоследствии снова имел проблемы с полицией. От пагубной привычки он не мог отказаться до самой смерти.

Излечился от алкоголизма, но в начале футбольного пути постоянно пил и попадал из-за этого в различные передряги. В 1991 году он сел за руль в нетрезвом виде и стал виновником аварии. Хоть никто из участников ДТП не пострадал, Адамс пошёл под суд – в Великобритании подобные вещи пресекаются на корню. В итоге Тони дали четыре месяца, но выпустили уже через два. Говорят, за это время он успел побыть тренером тюремной команды и приручил мышь.

Адам Джонсон

Поиграл в сборной Англии и стал чемпионом страны в составе «Ман Сити». Жизнь круто изменилась, когда стали известны подробности его сексуальных похождений с малолеткой. 15-летняя фанатка «Сандерленда», за который тогда играл Адам, писала ему в соцсетях и однажды дождалась его после игры. Оказавшись в машине, футболист не только целовался с девушкой, но и засунул её руку себе в штаны. Особая пикантность в том, что его жена в этот момент находилась в роддоме. Джонсона осудили на шесть лет, и жизнь в тюрьме стала для него сущим кошмаром. Сначала ему пришлось работать уборщиком, а потом появились проблемы с сокамерниками. Один из них порезал ему лицо и паховую область.

«У, восьмиклассница…» Связь со школьницей отправила Джонсона в ад Сначала сделал – потом подумал. Как один из футболистов, подающих надежды, оказался в тюрьме?

P.S. По меркам остальных футболистов в списке Бруно Фернандес не очень известен в мире, но по жестокости своего поступка он превзошёл всех. Бразильский вратарь решил заказать свою любовницу, как только она стала требовать с него алименты на содержание их внебрачного сына. В то время Бруно был женат и корчил из себя семьянина. Футболист и сообщники включили музыку погромче и разрезали девушку на кусочки прямо во дворе. После этого они накормили ими своих ротвейлеров, а останки залили бетоном. Футболиста осудили более чем на 20 лет, но в прошлом году временно отпустили на волю в рамках пересмотра дела. Тот даже продолжил играть в футбол.