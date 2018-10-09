Кошмарная история Кокорина и Мамаева продолжается. Завтра их допросят. LIVE!

Две драки, одна из которых с очень серьёзными последствиями, разгром «Сапсана». Все подробности — в нашем онлайне.

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9 октября

20:20. Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Геннадий Удунян, заявил, что Мамаев и Кокорин не связывались с его клиентом. Напомним, Пак пострадал в ходе потасовки с футболистами в московской кофейне.



«Мы сделаем всё, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается. Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинения», — приводит слова Удуняна RT.

20:00. Интервью с первым тренером Кокорина.

«Кирилл всегда был трусоватым паинькой...». Интервью первого тренера Кокориных Валерий Стафёров работал и со старшим Кокориным в академии «Локомотива», и с младшим. Сейчас он невероятно расстроен.

19:30. Кокорин и Мамаев получили отсрочку и приедут на допрос в полицию завтра, 10-го октября, сообщает Mash.



По информации источника, в разные полицейские отделения Москвы приехали все участники инцидента с футболистами в сопровождении своих адвокатов. В полиции обеспокоены отсрочкой допроса Кокорина и Мамаева, так как считают, что футболисты специально тянут время для устранения следов алкоголя в крови.

19:10. Известная российская телеведущая Виктория Боня, знакомая с обоими героями, также высказалась.



«Я лично знаю Кокорина и Мамаева. Могу сказать, что они неплохие парни, особенно когда трезвые. Но я помню одну ситуацию, когда мы сидели в большой компании. Поначалу мы нормально общались, как приличные люди. Это был отпуск, люди выпивали, сидели на пляже в Дубае. После какого-то определённого градуса вижу, как Мамаев начинает разговаривать со мной очень грубо, по-хамски. Он начинает ко мне обращаться с такими фразами, которые просто непозволительны адекватному человеку. Я росла в Забайкалье и слышала это ещё с юных лет, так что для меня не было сложно ответить ему тем же языком. В тот момент он услышал от меня быдлоречь, притих, извинился. То есть когда эти люди трезвые, это одни люди, когда пьяные — совсем другие», — сказала Боня в эфире телеканала «Россия 1».

19:00. Волна народного гнева не стихает. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Мамаев и Кокорин оскорбляли чиновника Дениса Пака по национальному признаку во время драки в кофейне.



«Там были крики „Убирайся к себе на родину, домой“. ФИФА борется с расизмом, российский футбол под этим девизом проводил чемпионат мира. А эти люди позволяют себе говорить такие вещи в нашей многонациональной стране. О чём мы говорим? Это футбольное быдло должно закончить с игрой», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».

18:45. Говорят, что футболисты задержаны. Но информация не подтверждена.

18:40. Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев заслуживают суда из-за избиения водителя ведущей Первого канала и драки с чиновником Минпромторга Денисом Паком в московской кофейне.



«Я приношу всем извинения за этих уродов. Они представляют ту великую игру, в которую мы играли и добивались успехов. Я не согласен, что нужно делать что-то показательно. Надо судить так, как судят нормального человека: следствие, суд и всё остальное. Эти люди почувствовали себя небожителями из-за того, сколько они денег получают.



Я жил на ВДНХ. Просто вспоминаю, как приходил домой. Меня водопроводчик спрашивает: „Как сыграли?“ Отвечаю: „Проиграли“. Он мне: „Я тебе воду отключу!“ Мы жили среди вас и гордились, что играем для вас. А эти люди, к большому сожалению, оторвались от жизни. А вопрос того, как их наказывать, — это к следствию. Тут уже никаких разговоров не должно быть. Если бы я был президентом клуба, всех бы повыгоняли.



Когда-то великий человек, руководивший „Спартаком“, всегда нам говорил: „Берегите честь смолоду“. К сожалению, это позор всего российского спорта. В то время, когда наши ребята — Дзюба и остальные — повернули чемпионат мира лицом и воспитали детей. И вот оборотная сторона медали», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Россия 1».

18:20. Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, на брифинге, прошедшем на базе сборной России в Новогорске, прокомментировал инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.



«Российский футбольный союз категорически осуждает произошедшее с футболистами ФК „Зенит“ и ФК „Краснодар“. То, что мы наблюдали на видео, неприемлемо. Мы не сомневаемся, что МВД проведет компетентное разбирательство, закон для всех один, виновные понесут наказание. В свою очередь, совместно с клубами мы предусматриваем сейчас особые наказания. Поддерживаем решение клубов рассмотреть вопрос о расторжении контрактов. Российский футбольный союз внимательно изучит возможность вынесения спортивных санкций. РФС, тренерский штаб сборной, футболисты проделали большой путь, чтобы поменять отношение людей к себе. Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», — приводит слова Алаева официальный сайт РФС.

18:00. Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал инцидент с участием Кокорина и Мамаева.



«Только после чемпионата мира полюбили футбол и футболистов, а теперь — на, всё заново. Конечно, то, что я увидел, — это ужасно. Футболисты — публичные люди, они должны себя вести чуть по-другому. Понятно, что мы видим ролик и не знаем, что происходило до этого эпизода. Конечно, так вести себя в любом случае нельзя. Надо наказывать.



Наверное, в первую очередь виноват алкоголь. В наркотики я не верю, потому что всё-таки это спортсмены, которые каждый день тренируются. Я никогда об этом не слышал, не видел такого.



Скорее всего, будет дисквалификация. Возможно, пожизненная. Они поставили крест на своей карьере. А сейчас кричать на всю страну «Тюрьма! Отрубить голову!», наверное, неправильно. Нельзя сейчас это делать", — сказал Павлюченко в эфире телеканала «Россия 1».

17:45. Из музея школы № 4 города Валуйки, где учился нападающий «Зенита» Александр Кокорин, убрали посвящённый ему стенд, сообщает RT.



В данный момент пока не решено, вернётся ли в дальнейшем стенд с футболистом в музей.



«Я видел эти видео с побоищами. Я в шоке, мне неприятно за своего земляка. После результатов следствия мы решим, место ли Кокорину в школьном музее», — сказал руководитель аппарата администрации города Валуйки Алексей Климов.

17:40. Вице-премьер РФ Ольга Голодец прокомментировала скандал.



«Я считаю недопустимым такое поведение футболистов. Я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской Премьер-Лиги, потому что это наши звезды, многие поколения наших ребят равняются на наших спортсменов, и такое поведение просто неспортивное», — приводит слова Голодец «360 Подмосковье».

17:35. Реакция на ситуацию из соцсетей.

«Тупой и ещё тупее 2». Реакция соцсетей на выходки Кокорина и Мамаева Народное творчество — во всей красе.

17:20. Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с возможным расторжением контрактов с Мамаевым и Кокориным.



«Трудовой кодекс стимулирует работодателей составлять контракты так, чтобы защищать интересы работников. Но это неудивительно, поскольку у работодателя обычно больше реальных рычагов воздействия на работников. По вопросам о расторжении контракта — как и в любом подобном случае, надо смотреть условия: есть ли там подобные основания для досрочного расторжения со стороны клуба. Другое дело, если футболист, к примеру, будет задержан либо в итоге получит наказание, связанное с лишением свободы, то он не сможет исполнять свои трудовые обязанности — и тогда совершенно точно появятся основания требовать досрочного расторжения контракта на общих для всех работников и работодателей основаниях. Надо смотреть по ситуации и в текст конкретного контракта. Одно можно сказать точно: клубам придётся приложить определённые усилия, чтобы разорвать такие контракты», — сказал Пацев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

17:15. Ну для оживления. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался касательно инцидентов с участием Кокорина и Мамаева.



«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму – так мы просто потеряем хороших игроков – наказание для них должно быть нестандартным. Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», — написал Жириновский в своём телеграм-канале.

17:10. Отдел МВД по Пресненскому району. Сюда, как ожидается, привезут ребят на допрос.

Фото: «Чемпионат»

17:05. «В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от „Краснодара“ в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше. От „Зенита“ подобных заявлений не поступало», — сказал Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

17:00. Кокорин и Мамаев не устраивали дебоша в «Сапсане» на пути из Санкт-Петербурга в Москву ночью накануне, 8 октября.



«Это был рядовой рейс. Никто не арендовал «Сапсан». Пассажиры ехали совершенно спокойно. Футболисты ехали вместе со всеми в одном вагоне. РЖД не имеет никаких претензий к футболистам. Информация, которая сейчас публикуется в СМИ, не соответствует действительности», — цитирует заявление пресс-службы РЖД «RT на русском».



Ранее сообщалось, что после воскресного матча «Зенит» – «Краснодар» Кокорин и Мамаев арендовали вагон поезда «Сапсан», где во время поездки вели себя неподобающим образом, в связи с чем РЖД обратились к следователям, занимающимся рассмотрением инцидентов с участием футболистов с целью добиться их наказания.

16:30. Какого наказания заслуживают Кокорин и Мамаев? Голосуем.

Проголосовать можно по ссылке.

16:00. Истории футболистов, получивших реальные сроки.

5 известных футболистов, получивших реальные сроки Список может пополниться…

15:30. Предыдущие залёты Кокорина.

7 скандалов, в которые влипал Кокорин. Как у него это выходит? От майки с Эскобаром до стрельбы на свадьбе.

15:15. Мнение болельщиков «Зенита».

«Кокорин оказался Шариковым»! Что думают болельщики «Зенита» о своём игроке И что предлагают с ним сделать.

14:38. Это было только начало. Появилось новое видео. И тут уже всё серьёзно. Избитый человек находится в реанимации.

Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин Детальный разбор ещё одного инцидента с участием двух российских футболистов.

8 октября

Появилось видео драки в кафе, в которой предположительно участвовали футболисты.

Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на чиновника. Разбираемся Кажется, самыми агрессивными в конфликте были Кокорин и его брат.

Комментарий юриста.