«Кирилл всегда был трусоватым паинькой...». Интервью первого тренера Кокориных

Мы позвонили Стафёрову вечером. Несмотря на достаточно позднее время, он находился на футбольном поле и занимался с подрастающим поколением. Где-то совсем рядом то и дело звучали детские голоса и свистки арбитра. О своих прежних воспитанниках Валерий Викторович рассказывал очень грустным голосом. Сразу стало понятно, что всю эту историю он воспринял близко к сердцу.

Фото: instagram.com/kokorin9/

— Конечно же, я всё слышал. И, честно говоря, даже не знаю, что вам сказать, — вздохнул Стафёров. – Мне очень жалко, что человек может закончить с футболом в таком возрасте. Я его не то чтобы не осуждаю… Просто это личный выбор человека. Каждый – творец своей жизни. В один период он пахал как Папа Карло, добивался всего. А сейчас…

Он сам выбрал такой путь. Знаете, когда у матери ошибается сын или дочь, они всегда переживают и, несмотря ни на что, все равно будут относиться к ним как к своим детям. Вот и у меня так же. Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что всё так получилось.



— Два года назад они с Мамаевым уже попадали в скандальную ситуацию. Тогда обошлось, правда, без кулачных боев. Когда вы работали с ним, были предпосылки к такому поведению?

— Нет! Сашка вообще всегда был добрейшим парнем. Думаю, что сказалось окружение. Не зря ведь он именно с Мамаевым дважды попадал в такие истории. Тот, наверное, безбашенный немножко. Да и вообще во Франции была подстава, по-моему.



Повторю: я очень сожалею. Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… А вообще хочу вам другое сказать. Видели бы вы его, когда он начинал играть в «Динамо». Разве можно было предположить, что Кокорин станет таким, каким в итоге стал?! Он был увлеченным, влюбленным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это все, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг.

Фото: instagram.com/kokorin9/

Да и сейчас я видел, какие усилия Кокорин прилагал для того, чтобы восстановиться от травмы колена и вновь выйти на свой уровень, как работал. Вернулся… И сразу же эта история. Сложно что-то сказать.

— У вас ведь еще тренировался и младший Кокорин – Кирилл?

— Да. И он тоже всегда был паинькой. Никуда не лез, был даже немного трусоватым. По-футбольному. В стыки на поле Кирилл идти боялся, действовал на чистых мячах. Тоже, кстати, мог бы вырасти в футболиста. Все для этого у него имелось. Не было разве что одного – желания. Сильного, большого желания, которое было у Саши.



А так – у Кокориных нормальная семья, нормальные дети… Но получилось так, как получилось.

Фото: instagram.com/misha_eroyan/

— В случае с несостоявшейся карьерой Кирилла дело именно в отсутствии желания?

— Да. Когда оно у него появлялось – мог сыграть очень здорово. Умный, способный парень. Наша команда в последний год с отрывом заняла первое место, и Кирилл внес огромный вклад в успехи. Но он был немного ленивым. Если бы имел такое же желание, как у Сашки – все получилось бы.



— Тренировки пропускал?

— Нет. Вот на них исправно ходил.



— Вас не шокировало, что «трусоватый» Кирилл в драке махал руками и ногами чуть ли не активнее всех?

— А я не видел пока запись… Говорят, что по телевизору показывали, но ещё не смотрел. Люди меняются со временем, что тут ещё сказать. Сашка 10 лет как из юношеского футбола ушел. Кирилл, правда, только два-три года назад.

Фото: instagram.com/_kokorin9_fan/

— На тренировках они не дрались?

— Нет! Ни разу не видел. Даже попыток не было. Ни одной за годы совместной работы! Поэтому я и шокирован сейчас. Никогда ни в какие свары они не лезли. Знаете, бывает, что если человека на поле цепляют, он может сгоряча ответить. Так вот: и Сашка, и Кирилл никогда не отвечали. Нарушали против них правила – реагировали спокойно. Я очень удивлён, что они могли подраться…

— В детстве и юношестве они не пытались выделиться – например, за счет одежды или аксессуаров?

— Так они ведь росли в небогатой семье… Родители ездили к ним из Валуек, шиковать было особо не на что. Не припомню, чтобы они понтовались.



— Главный вопрос: что дальше? Как считаете, каким должно быть наказание?

— Есть законы. По законам их и будут наказывать.



— Верите, что после такого Кокорин-старший ещё продолжит карьеру?

— Знаете, я был свидетелем того, как Эдуард Стрельцов отсидел пять лет, вышел на свободу и снова начал играть. Я тогда как раз был в «Торпедо». Когда человек хочет – он и восстановится, и будет играть. Все зависит от человека и его мотивации.

Фото: instagram.com/kokorin_fan/

— Что хотите сказать сейчас братьям Кокориным?

— Саша и Кирилл, я очень сожалею, что все так получилось. Но каждый человек сам выбирает свою судьбу… Как счастье, так и несчастье.