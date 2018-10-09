60 нарушений ПДД на 119 тысяч рублей. Что известно о младшем брате Кокорина

Одним из самых активных участников нападений на водителя ведущей Первого канала (Виталия Соловчука) и чиновника из Минпромторга (Дениса Пака) стал Кирилл Кокорин – младший брат нападающего «Зенита». Что известно о нём? При изучении биографии 19-летнего молодого человека всплывают любопытные факты.

Кокорин-младший – играл за… «Барселону»

Кирилл Кокорин мог стать профессиональным игроком, как и старший брат. По крайней мере, он занимался футболом. Александр Кокорин рассказывал в интервью, что Кирилл ходил в футбольную секцию и в их родном городе Валуйки, и столичной ФШМ под руководством тренера Валерия Стафёрова. Однако серьёзных успехов не добился. По словам, Кокорина-старшего, его младший брат был немного ленивым.



Тем не менее Кирилл поиграл за «Барселону». Правда, не каталонскую, а московскую. Это любительская команда, которую, насколько известно, финансово поддерживали Кокорин-старший и бывший защитник «Локомотива» и «Спартака» Сослан Гатагов.

Отчисление из университета

В прошлом году Кирилл поступил в Финансовый университет при правительстве РФ – на факультет Государственного управления и финансового контроля. Впрочем, студентом Кокорин-младший оставался недолго. Ректор университета Михаил Эскиндаров рассказал в интервью «Комсомольской правде» об отчислении брата футболиста:



— Сейчас у нас нет такого студента. В прошлом году поступал к нам, но мы его выгнали еще в 2017-м за академическую неуспеваемость. Секунду, открою базу данных… Кирилл Кириллович. Было такое чудо. Так. Он был зачислен на платной основе 4 августа 2017-го. Подчёркиваю, на платной основе. На факультет государственного управления и финансового контроля. Получил 18 декабря выговор за пропуски занятий без уважительных причин, а 21 февраля 2018-го был отчислен из университета за академическую неуспеваемость и подделку документов.



— А что он подделал?

— По-моему, принёс поддельную медицинскую справку по поводу того, что не явился на экзамены.



— Есть ли у вас данные, с каким количеством баллов он поступил?

— Да, конечно. У него общее количество баллов было 165. На платной основе 165 – это минимально было раньше. Он за время учебы получил четыре двойки, три тройки и два незачета. Восемь раз не являлся на экзамены. За то, что не являлся, с него и потребовали объяснение. Он представил какую-то медицинскую справку. Мы проверили. Оказалось, что она поддельная, и мы его отчислили.

Штрафы на 119 тыс. рублей

Кокорин-младший любит быструю езду. По информации радиостанции «Говорит Москва», с начала года он 60 раз нарушал правила дорожного движения. Общая сумма взысканий – 119,3 тыс. рублей. Сообщается, что брат нападающего «Зенита» владеет автомобилем Mercedes-Benz AMG E 63 S с двигателем объёмом 4 литра и мощностью 612 лошадиных сил. Стоимость машины начинается от 10 млн рублей.

Большинство взысканий выписано за превышение скорости, в том числе более чем на 80 км/ч. Кроме того, Кирилла штрафовали за незаконную тонировку, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил перевозки детей, непредоставление пешеходам преимущества в движении. Кокорин-младший до сих пор не оплатил штрафов на 32,5 тыс. рублей.

Спасение утопавшего

Ребёнком Кокорин-младший едва не утонул. Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказывал его старший брат:



«Мы с компанией прыгали в воду с высокого обрыва. Брат был маленький – года четыре. И вдруг взял и неожиданно прыгнул за всеми. А там глубоко было. Слава богу, успел схватить его за руку, с трудом вытащил на берег. С одной стороны — смешная история. Но последствия могли быть плачевными».

Фотографии с братом

В «Инстаграме» можно найти совместные снимки Кирилла и Александра. Братья часто отдыхали вместе. Были гостями и на свадьбе полузащитника «Крыльев Советов» Алана Чочиева, где Кокорин-старший стрелял из пистолета. Подпись под одной из таких фотографий гласит: «Мальчик, ты не понял! Семечки нам принеси, мы домой летим».

Избиение водителя

Теперь биография Кирилла Кокорина пополнилась ещё одной неприглядной историей. Судя по видео, младший брат Александра дал пощёчину Денису Паку в кафе, а на стоянке был одним из самых активных участников избиения Виталия Соловчука. Штрафом и выговором ему уже не отделаться.

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