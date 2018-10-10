Что происходило в мире, пока все читали новости про Кокорина и Мамаева

Можно начинать смеяться. И Криштиану вызвали на допрос. В Лас-Вегасе. Это и другие события дня — в дайджесте футбольных новостей вторника.

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Игрок «Спортинга» Коатес спас жизнь одноклубнику на поле

Защитник лиссабонского «Спортинга» Себастьян Коатес спас жизнь вратарю своей команды Ромену Салену в матче седьмого тура чемпионата Португалии против «Портемоненси» (2:4).



В ходе матча Салену стало плохо и он стал задыхаться. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации, и спас партнёра, освободив его дыхательные пути от запавшего языка, до того, как к голкиперу подбежали врачи. В результате этого происшествия Сален был заменён в концовке первого тайма.

Стоит отметить, что Коатес в этой встрече также забил гол, при счёте 1:3, но это не помогло его команде уйти от поражения. После семи туров «Спортинг», набрав 13 очков, занимает пятое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата.

Полиция Лас-Вегаса вызовет Роналду на допрос по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса намерена вызвать на допрос нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.



Ранее стало известно, что 34-летняя американка подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.



«Материалы дела не исчезли. Они были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении. Мы ещё не знаем, когда состоится допрос, но мы обязательно должны получить показания Роналду. Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении», — приводит слова пресс-атташе департамента полиции Лас-Вегаса Жакинто Риверы Correio de Manha.

Канчельскис возглавил узбекистанский клуб «Навбахор»

Новым главным тренером узбекистанского «Навбахора» назначен Андрей Канчельскис, сообщает официальный сайт клуба.



Российский специалист подписал с клубом контракт до конца года. Соглашение имеют опцию продления ещё на один год. Первый матч под руководством Канчельскиса «Навбахор» проведёт 20 октября против «Бухары».

После 13 туров «Навбахор» занимает третье место в турнирной таблице узбекистанской Суперлиги, отставая от лидирующего ташкентского «Локомотива» на шесть очков.



49-летний Канчельскис ранее тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу» и «Солярис». В бытность футболистом он играл на позиции полузащитника и выступал за такие известные клубы, как «Динамо» (Киев), «Шахтёр», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

«Рейнджерс» выделил «Спартаку» менее половины билетов от положенной квоты

Руководство шотландского «Рейнджерс» выделило 1001 билет в гостевой сектор для болельщиков «Спартака» вместо положенных по регламенту 2500 билетов. Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы состоится в Шотландии 25 октября. По регламенту УЕФА, гостям выделяется 5% мест от общей вместимости стадиона. Домашняя арена клуба стадион «Айброкс» вмещает около 50 тыс. зрителей.

«Шотландский „Рейнджерс“ выделил „Спартаку“ всего лишь 1001 билет на гостевой сектор на матч. Это значительно меньше квоты, положенной по регламенту, когда принимающая сторона должна выделить 5% билетов от вместимости стадиона. „Рейнджерс“ ссылаются на местные правоохранительные органы, которые сочли игру матчем повышенной опасности. „Спартак“ до последнего боролся за предоставление полной квоты для своих болельщиков в размере 2500 билетов, писал письма в УЕФА, но там ничего не смогли сделать. Такая же история и с матчем с венским «Рапидом», — цитирует «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Все игроки сборной России, кроме Лунёва, тренируются в общей группе

Все футболисты сборной России тренируются в общей группе в сегодняшнем занятии в рамках подготовки к матчам Лиги наций УЕФА с командами Турции и Швеции. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович, вратарь Андрей Лунёв занимается по индивидуальной программе. Ранее расположение национальной команды покинул полузащитник Александр Ерохин, вместо которого в сборную никого дозаявлять не будут.



Матч Россия – Швеция состоится в четверг, 11 октября, в Калининграде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



В первом туре российская команда на выезде одолела Турцию со счётом 2:1. В настоящий момент Россия занимает первое место в турнирной таблице второй группы лиги B с тремя очками в активе.

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«Бавария» рассматривает трёх французских специалистов в качестве замены Ковачу

В тренерском штабе мюнхенской «Баварии» в ближайшее время могут произойти изменения, сообщает Bleacher Report со ссылкой на Bild.



По данным источника, руководство немецкого клуба начало рассмотрение кандидатур на замену главного тренера команды Нико Ковача, несмотря на заявление президента мюнхенцев Ули Хёнесса о том, что хорватский специалист не будет уволен в ближайшие недели.



В коротком списке «Баварии» числятся сразу три французских тренера, в настоящий момент находящихся без работы, – Зинедин Зидан, Лоран Блан и Арсен Венгер. Зидан весной покинул «Реал», Венгер – «Арсенал», а последним клубом Блана был «Пари Сен-Жермен», который он возглавлял до 2016 года.



В трёх последних матчах Бундеслиги «Бавария» один раз сыграла вничью и потерпела два поражения, из-за чего после семи туров опустилась на шестое место в турнирной таблице первенства.

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Веретенников вошёл в тренерский штаб «Ротора»

Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников вошёл в тренерский штаб волгоградского клуба. 48-летний специалист будет исполнять роль помощника Роберта Евдокимова.



«Честно признаюсь: для меня эта новость о возвращении в „Ротор“ такая же неожиданная, как и для вас. Да, я тесно общался с Евдокимовым, находился в постоянном контакте с командой, но такого развития событий не ожидал. Поэтому пока не скажу вам, в какой должности я буду работать. Конечно же, я рад, что возвращаюсь в родную команду. И постараюсь оправдать доверие, которое мне оказал губернатор.



У „Ротора“ наконец-то появился свой стадион, да ещё какой шикарный. Есть отличное поле „Зенита“ для тренировок. Да, конечно, ещё не хватает своей базы, но, уверен, всё будет. И победы будут. Команда семь туров не проигрывает, ничьи – это тоже очки в копилку, и в плотной таблице достаточно нескольких побед, чтобы „Ротор“ поднялся вверх. И мы обязательно поднимемся!» — цитирует Веретенникова «Комсомольская правда в Волгограде».