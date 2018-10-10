Пранкеры позвонили Сергею Фурсенко от имени Мутко. Обсудили Кокорина и Мамаева

Известные телефонные пранкеры Лексус и Вован дозвонились до Сергея Фурсенко и представились Виталием Мутко. От имени экс-министра спорта они обсудили с президентом «Зенита» ситуацию вокруг нападающего команды Александра Кокорина.

Ранее Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» и своим младшим братом Кириллом в компании других молодых людей стали участниками нескольких происшествий в Москве. Их подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также избиении двух чиновников: представителя Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

10 лет и порка палками. Как Кокорина и Мамаева наказали бы в других странах Какое наказание ждало бы провинившихся футболистов за границей? Взглянем на уголовные кодексы других стран.

В разговоре с пранкерами Сергей Фурсенко дал свою оценку произошедшему.



Фурсенко: Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз. Утром прислали, что наш клуб в списке самых посещаемых на 20-м месте. Только обрадовались, и тут одно за другим как понеслось. Когда мне Колобков позвонил, я не поверил, что это произошло.

Пранкер: Вы-то, главное, не развалитесь, не рассыпьтесь.



Фурсенко: Вы поймите, что он полгода не играл, его подготовили, он две игры блестяще сыграл. Он вытащил матч с «Краснодаром».



Пранкер: Что делать с ним?



Фурсенко: Пусть правосудие решит.

Пранкер: Думали, что несколько дней пройдёт и всё нормально будет.

Фурсенко: Они-то думали, что отмажем. Но как можем отмазывать за такие вещи? Будем стараться держать удар. Всё-таки Семак — свой человек. Поэтому я думаю, что там всё будет нормально. Но как ребята воспримут — конечно, тяжело. Мы никогда и ни за кого не прячемся. Но как мы можем это прокомментировать? Мы всё сказали, у нас на сайте официально всё размещено.

60 нарушений ПДД на 119 тысяч рублей. Что известно о младшем брате Кокорина Известные факты о 19-летнем Кирилле Кокорине, который тоже активно участвовал в потасовках.

Пранкер: Никто не ожидал, а получилось так.



Фурсенко: Ну, он хороший парень по сути. Но как они с Мамаевым сходятся, так всё.



Пранкер: Ну что ты, в первый раз, что ли?

Фурсенко: Каждый раз одно и то же.

Ранее «Зенит» выступил с официальной позицией по инциденту.



«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд.



Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.