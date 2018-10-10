«Водитель первым сказал плохое слово»

Алан Чочиев познакомился с Александром Кокориным в молодёжной команде «Локомотива». С тех пор молодые люди являются хорошими друзьями. Именно на свадьбе Чочиева, кстати, Кокорин стрелял в воздух из травматического пистолета.

— Вы один из лучших друзей Мамаева и Кокорина. Какова ваша позиция в отношении инцидентов, которые обсуждает вся страна?

— Если бы ваши друзья попали в такую беду, какая бы у вас позиция была? Я пытаюсь помочь им как могу. Не отвернусь от них. Что бы ни случилось, я буду вместе с ними и поддержу их.

Шокирующее видео с избиением водителя. Мамаев выступил ещё «круче», чем Кокорин Детальный разбор ещё одного инцидента с участием двух российских футболистов.

— Когда вы это всё увидели, какой была ваша реакция?

— Я был в шоке от того, что увидел. В шоке от того, как это всё было преподнесено. На видео нет аудио. Нет слов, которые были сказаны Саше этим человеком в «Кофемании».

— Вы будете с ними до конца?

— Я знаю ситуацию изнутри. Поэтому я буду их поддерживать до конца – и Пашу, и Сашу. Меня очень расстроила ситуация, что о хороших делах Саши на всех вчерашних телевизионных передачах не говорили. Он давно занимается донорством, благотворительностью, помогает детским командам. Никто об этом не говорит! Все увидели видео без звука и сделали выводы. Если человек обращается к тебе матом, то любой мужчина в России может встать и дать обидчику по голове. 1000 таких драк происходят в России каждый день.

Тест на Кокорина. Что это и где его сдать Пора забыть о футболистах и поговорить о жизни.

— Что произошло в моменте с первой дракой с водителем?

— Участник первой драки – водитель Виталий Соловчук — именно он спровоцировал ситуацию. Он первый сказал плохое слово, его машину никто не трогал. Такого не было. Я не говорю, что они правы. Согласен, что так вести себя нельзя. Но никто не знает всей ситуации. На видео всё кажется очевидным, а на деле всё совсем по-другому. Каждый реагирует на всё по-своему.

— Они готовы извиниться?

— Ребята извинятся, уверен, что будет принято правильное решение в их отношении. Я буду их поддерживать до конца. Ребята с себя вины не снимают. Они готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям.

— Вы общались с ними после этого инцидента?

— С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. И я не понимаю, почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни.