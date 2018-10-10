Игрок, который заставит «Зенит» забыть о Кокорине. Осенью он в полном порядке

(Дисклеймер: этот текст планировался ещё до всего того ада, который произошёл в последние дни, и основной посыл оставался тем же. На тот момент ещё чистому Александру Кокорину, который только вернулся после травмы, пришлось бы сильно постараться, чтобы вернуть себе место в стартовом составе. Теперь, понятное дело, ситуация несколько изменилась).

Так получилось, что свои лучшие матчи в прошлом сезоне Себастьян Дриусси сыграл, действуя на поле с Александром Кокориным. Аргентинец бодро ворвался в российский чемпионат: его умение двигаться под мяч и дёргать оборонительную линию соперника вскрывало свободные зоны для Кокорина, который за пару месяцев пробил больше ударов почти без сопротивления, чем за предыдущую карьеру. Затем у Дриусси наступил ожидаемый спад (он приехал в разгар своего аргентинского сезона), потом Роберто Манчини поплыл, и игра «Зенита» превратилась в тыкву, а добила всё травма Кокорина. Первый сезон Дриусси в России получился максимально скомканным.



При этом сильные качества Себастьяна были очевидными. Он достаточно психологически устойчив, чтобы выполнять разные тренерские установки, хорошо играет без мяча и прекрасно видит поле. В матче с «Краснодаром» Сергей Семак впервые в сезоне осознанно передвинул Дриусси на позицию левого инсайда. И это было максимально удачное решение.

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Игра Дриусси и поставила под сомнение место Кокорина в основном составе. При 4-2-3-1, которую использует Семак, очевидное место центрального нападающего должен занимать Дзюба, играющий на позиции под нападающим футболист должен выполнять большой объём черновой работы — остаются фланговые игроки. Здесь нужно сказать, что «Зенит» — одна из самых правофланговых команд РПЛ, лишь «Уфа» (sic! При Семаке в «Уфе» тоже наблюдался крен направо) использует в атаках этот фланг чаще. При этом активные действия Смольникова приводят к большому количеству навесов с этого фланга (181 с игры против 99 с левого края), а навесы для «Зенита» сейчас достаточно эффективны — благодаря лучшей в жизни форме Дзюбы.

Таким образом, атакующе настроенный Кокорин на правом краю будет частично гасить Смольникова — достаточно линейный Мак в этом плане подходит на фланг гораздо больше. Остаётся позиция левого крайнего атакующего футболиста, и здесь интересно вот что. «Зенит» до нынешнего момента сезона создал всего три голевых передачи с правого фланга и полуфланга (подборы не в счёт), зато с левых фланга и полуфланга — девять ассистов. И внимание: четыре из этих десяти голевых передач — на счету Себастьяна Дриусси. У него одного их больше, чем у всего правого края.

Объясняется это довольно просто. Проводя много времени на правом краю, «Зенит» стягивает основные силы соперника в эту зону, а один быстрый перевод налево оставляет левого инсайда в изоляции. Он один против соперника, без подстраховки, у него есть время принять мяч и выбрать верное и острое продолжение атаки. Крен направо позволяет левому атакующему футболисту и свободно смещаться со своей позиции в свои зоны — коллега Иванов показывал это в тактическом разборе матча «Зенита» с «Краснодаром».



Обе опции, которые открывает правосторонний уклон для левого инсайда, доступны Дриусси — он хорошо видит поле и здорово действует без мяча. В его лице «Зенит» может получить важнейшего игрока основного состава уже сейчас. Не нужно обращать внимание на то, что Себастьян играет на небольшом объёме передач для своей позиции. Во-первых, почти каждая из его передач обостряет, а во-вторых, потому что у Семака уже был ключевой игрок с малым объёмом передач — Сильвестр Игбун в «Уфе». И этот союз получался очень хорошо.



Теперь у Семака может появиться новый похожий лидер.