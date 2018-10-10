Сумасшедшая развязка в Тюмени: ЦСКА пропустил на 120-й и проиграл по пенальти!

14 бойцов в строю

Пожалуй, ещё никогда Виктору Гончаренко не было так просто компоновать стартовый состав в официальном матче. За неимением выбора. В Тюмени ему достаточно было определить трёх запасных, одного вратаря и двух полевых исполнителей. Остальные автоматически переходили в разряд основных.

Кырнац, Маклаков, Анисимов – впервые в новейшей истории резерв первой команды ЦСКА был настолько малочисленным и безызвестным.

Дело не в пренебрежительном отношении «армейцев» к Кубку, нет. Всё проще и сложнее одновременно. Сколько кондиционных исполнителей тренер собрал, столько и довёз до Сибири. Остальные по сборным разъехались либо восстанавливаются после травм. «Отгул» получил только Акинфеев, ну а где ещё получать практику дублёрам капитана, если не во втором по ранжиру турнире? Тем более одному из них совсем скоро подменять Игоря в Риме.

Тест для Помазуна перед «Ромой»

Удаление во втором туре Лиги чемпионов Акинфеева подвесило в воздухе вопрос: кому же играть против «Ромы»? «Сухарь» Кырнаца против «Реала» породил массу шуток и мемов в Интернете, но серьёзного значения ему, думаю, даже автор не придал. Сложно пропустить что-либо, проведя на поле около минуты игрового времени и ни разу не коснувшись мяча.



Гончаренко сразу внёс ясность в вопрос: в Риме играть будет Помазун. Форс-мажор вынудил клубных медиков форсировать ход реабилитации Ильи после повреждения, а тренера – ставить в основу на Кубок. Перед испытанием на «Олимпико» Помазун остро нуждался в игровой практике, и в Тюмени он её получил. В текущем сезоне 22-летний кипер выходил за основу только раз и лишь в спарринге (2 пропущенных мяча, 8 отражённых ударов от тульского «Арсенала»), а на официальном уровне не играл за первую команду больше года, с кубкового же вояжа красно-синих в Курск (0:1). То, что Акинфееву могло пойти во вред, его сменщику принесло только пользу: сыграл, уловил ритм, восстановил коммуникацию с партнёрами.



Если до перерыва его вмешательство в игру практически не требовалось, то после Помазун заработал с полной выкладкой – отбил удар Малояна со средней дистанции, Вотинова – с близкой, Теленкова – с очень дальней. 90 минут Илья отыграл на ноль – проблема в том, что на этот раз игра длилась куда дольше стандартных полутора часов…

Незаменимый Бекао

Ещё весной Родриго Бекао практически безвылазно сидел на «банке» клуба «Баия», и как же кардинально изменился его статус в ЦСКА. После Тюмени бразилец остался единственным, кто все 14 матчей «армейцев» в сезоне начинал со старта. Рядом с таким бойцом и дебютанту Матвийчуку было поспокойнее. Помимо капитана «молодёжки» чести дебютировать в первой команде удостоился универсал Пухов, а ближе к концу основного времени – опорник Анисимов.



Самыми «опытными» у гостей оказались фланги обороны – 23-летний Ефремов справа и 32-летний Набабкин слева. А из резервистов лучше всех предоставленным шансом воспользовался Пухов. В пассиве – карточка, но в активе-то – гол. Решающий!

«Тюмень» была острее до перерыва…

Победа над «Шинником» и выездная ничья со вторым «Спартаком» вдохновили тюменцев, а далёкий от боевого состав фаворита – дополнительно раззадорил. С таким ЦСКА бороться можно и нужно, резонно рассудили хозяева, и первый тайм это подтвердил. Будь чуть точнее два Максима, Лаук и Вотинов, вице-чемпион мог бы уйти на перерыв в роли догоняющего. У москвичей столь явных предпосылок к голу в первом тайме не было. Группе атаки в составе Тикнизяна, Олейникова, Жамалетдинова и Нисимуры ощутимо не хватало сыгранности.

… ЦСКА – после

Ближе к концу основного времени молодые «армейцы» наладили взаимодействие и стали методично проникать на ударные позиции. У одного только Жамалетдинова было три перспективных подхода. Один из них обесценил вратарь Бучнев, другой – защитник, третий – судья на линии, зажёгший офсайд. Даже невысокий Нисимура улучил возможность для удара головой – впрочем, не очень опасного. Жамалетдинов же имел последнюю возможность предотвратить дополнительное время, но не поспел к прострелу Нисимуры.

«Пушка» Пухова и привет от Столяренко

В первом экстра-тайме голевой привет бывшему клубу порывался передать Столяренко – не вышло. А во-второй 15-минутке отличился другой выпускник «армейской» академии, недавний. Классным ударом с двух десятков метров 20-летний хавбек Тимур Пухов вывел родной клуб вперёд.



Но рано радовались «армейцы». Когда победа ЦСКА уже представлялась неизбежной, всё тот же Столяренко добился-таки своего. Последний за вечер розыгрыш корнера увенчался эффектным голом тюменского защитника.

3:0 по пенальти

Ну а решающим фактором в серии послематчевых пенальти, похоже, стал опыт. Как ни парадоксально, его у клуба ФНЛ здесь и сейчас оказалось больше, чем у участника Лиги чемпионов. Из трёх своих ударов «юнармейцы» не реализовали ни одного (Гордюшенко, Пухов, Нисимура), тогда как сибиряки забили всё – и теперь сразятся с «Оренбургом».