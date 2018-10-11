Классон: Акинфеев завершил карьеру в сборной России? Серьёзно?

Виктор Классон ещё на днях пасовался с Юрием Газинским, а сегодня их сборные сыграют друг против друга. В интервью «Чемпионату» швед сообщил, что впервые сыграет против сборной России и для него это будет особенный опыт.



– У вашей сборной сейчас отличный период, но ничего, нам тоже очки нужны, – начал Классон.



– Общались с Газинским о матче Россия – Швеция?

– Да, немного. Сошлись на том, что это будет забавно – сыграть друг против друга. Обсуждали, как наши сборные готовятся к игре.



– Тренеры сборной Швеции расспрашивают вас о слабых и сильных сторонах сборной России?

– У нас хорошие скауты, которые анализируют соперников. Хотя, если потребуются характеристики игроков сборной России, мне есть чем поделиться.

– Вы в курсе, что Акинфеев завершил карьеру в сборной России?

– Серьёзно?



– Да.

– Я только знал, что он не вызывался на сентябрьские матчи. И кто теперь будет в воротах у сборной России?



– Полагаю, что Лунёв станет основным. А на этот сбор вызваны ещё Гилерме и Шунин.

– А я полагаю, что лучший российских голкипер – в «Краснодаре».



– Крицюк или Синицын?

– Для меня – Крицюк.

«Возможно, Вернблум не хочет возвращаться на скамейку»

– Разобрались, что собой представляет Лига наций?

– Да. Хотя сначала было тяжело. У нас в сборной состоялось собрание перед матчем с Турцией. Тренер объяснил структуру турнира. Сейчас уже понимаем, насколько важно оставаться на первом или втором месте, чтобы не перейти из группы B в группу С. А желательно и вовсе быть первыми.



– У сборной Швеции и «Краснодара» разный стиль. Тяжело перестраиваться?

– Да, по-разному играем. Мне больше нравится то, как мы действуем в клубе. Вместе с тем я понимаю, что Швеция – маленькая страна. Мы не можем играть, как «Барселона». У нас другие ресурсы – хорошая оборона. Так было всегда, сколько я себя помню. На самом деле в каждом стиле есть своя прелесть.



– Бывает, что вас тянет в атаку, а тренер сборной Швеции одёргивает?

– В национальной команде у меня больше ответственности в плане обороны. Это безусловно. Хотя я играю box-to-box (от штрафной до штрафной в переводе с английского. – Прим. «Чемпионата»), поэтому для меня это никогда не было проблемой.



– Почему шведские игроки завершают карьеру, когда они ещё весьма хороши? Например, Ибрагимович и Вернблум.

– Возраст. Всё-таки Златану уже 37 лет. Сколько Вернблуму – не вспомню (32 года. – Прим. «Чемпионата»), но он тоже долго выступал за сборную. А ещё часто сидел на скамейке. Возможно, он не хочет на неё возвращаться. Но вообще для футболистов из Швеции большая честь выступать за сборную. Нет такого, чтобы шведы отказывались от национальной команды больше, чем футболисты из других сборных.



– В вашей стране тоже был футбольный бум из-за удачного выступления на ЧМ-2018?

– Да, сумасшествие. Невозможно было купить ни одной футболки сборной Швеции – все разобрали. ЧМ-2018 стал историей. Невероятная атмосфера. Мы даже до конца не представляли, что происходит дома, пока играли в России. Наша команда стала первой в группе с Германией, Мексикой и Кореей. Потом обыграли в плей-офф Швейцарию. А на пути к ЧМ-2018 мы обошли Нидерланды и выбили Италию. Это практически чудо.

«Не осозновал, что делаю пас именно на Окриашвили»

– Как вам спится после матчей?

– Как правило, тяжело. Даже не имеет значения, победили или нет. Уснуть всё равно проблематично. После бега сердце бьётся в таком ритме, что не до сна. Дело не в том, что я прокручиваю в голове матч. Просто телу необходимо избавиться от стресса. После «Севильи» у меня ещё был допинг-контроль. Домой пришёл к двум ночи, а уснул около полчетвёртого.



– Матч с «Севильей» того стоил.

– Великая игра. Возможно, лучшая на новом стадионе. У нас была куча моментов. Я один мог забить трижды. Мамаев попал в перекладину, у Каборе был шанс. В обороне тоже солидно выглядели.



– Удивило?

– Честно говоря, да. Я ожидал бóльших проблем. Однако мы контролировали игру. Даже пропустив обидный мяч, пришли к победе.



– В конце матча делали пас именно на Окриашвили, зная его фишку?

– Я в курсе, как он бьёт в падении. Видел его гол «Зениту» и другие моменты на занятиях. Хотя, если честно, в матче с «Севильей» я просто делал пас на партнёра по команде. Понимал, что пасую своему, но не осознавал, кому именно. Повезло, что оказался именно Окри. Кстати, на тренировках он бьёт в падении больше других.

«Краснодар» готов к борьбе за чемпионство. Матч с «Севильей» доказал это Раскидываем по пунктам.

– Что изменилось в игре «Краснодара» после смены тренера?

– Раньше, пропустив мяч, мы сожалели, а теперь бьёмся друг за друга. И вообще стали лучше понимать, чего ждём от себя самих и от плана на матч.



– Все восхищаются голом Окри, но мяч Перейры «Севилье» – это распасовка на уровне «Барселоны».

– Это «Краснодар». Нам нравится играть в стеночку. Когда Перейра забил, то трижды так обыгрывался с партнёрами. Мы продолжим в том же стиле. Мурад уже проделал большую работу с момента назначения. Он старается оставаться в курсе всего и обладает своей идеей. Ему и всему тренерскому штабу удалось сплотить команду: у нас не 10 индивидуальностей, а один коллектив.



– Хотя сам футбол глобально не изменился.

– В плане тактики многое осталось прежним. Играем в то, что вы сами сравнили с «Барселоной». Ещё важно, что нам теперь удаётся проводить сбалансированно все 90 минут. Раньше мы могли 30 минут выглядеть хорошо, 30 – плохо и ещё 30 – нормально. Появилось больше дисциплины.

«Мне посоветовали скачать приложение в первую же неделю в Краснодаре»

– На теоретических занятиях вы разбираете матчи «Барселоны», «Сити»?

– «Наполи». Особенно их игры из прошлого сезона. Смотрим и свои матчи, и соперника. В общем, много времени проводим в зале для теорий.



– При новом тренере футболисты «Краснодара» чаще меняются позициями на поле?

– Зависит от состава. Например, Ари, как и Смолов, всё время в штрафной. А вот Куэва — футболист другого плана. С ним приходится чаще меняться позициями.



– Парадокс. «Краснодар» покинули лучшие защитник и нападающий, но команда прибавила – второе место в РПЛ и 100-процентный результат в Лиге Европы. Это как?

– Да-да, такое тяжело объяснить. Всему составу пришлось выжать из себя дополнительные 5-10%. В такой ситуации не сказывается ни потеря лучшего защитника, ни лучшего бомбардира.



– Ваше имя Виктор – типичное для Швеции?

– Да, абсолютно. Знаю, что для России – тоже. У меня ведь ещё среднее имя – Антон. Я даже больше скажу – мою девушку зовут Юлия.

– Вы в «Краснодаре» уже почти два года. Город стал родным?

– Я адаптировался: знаю места и как всё устроено. Уверен в себе и на поле, и за его пределами. Я счастлив здесь, хотя пробки иногда ужасают.



– Вы ещё в Москве не жили.

– Жил только в Швейцарии до этого. В небольших городах пробок просто нет.



– Ваш дом далеко от базы?

– 30 минут езды, если без пробок. С ними – час. Всегда перед выездом проверяю, насколько забита дорога. Переводчик посоветовал мне скачать приложение на телефон в мою первую же неделю в Краснодаре. Хотя особых проблем у меня с этим и не было. Я вообще обычно не попадаю в неприятные истории и не создаю много шума.



– Вы всегда были таким?

– Да. Никогда особо не хулиганил. Мог в детстве с кем-то подраться, но не сильно. Я даже окна никогда не разбивал мячом.



– У вас закрытый профиль в «Инстаграме» – лишь 261 подписчик. Удивительный случай для футболиста.

– У меня такой характер. Я не любитель много говорить и демонстрировать. Не хочу быть в центре внимания. Мне не нужна популярность. Нравится тишина. Страница в «Инстаграме» – моя свободная зона, где я остаюсь с друзьями. Хочу, чтобы так всё продолжаюсь и дальше.



– Вы ведь публичное лицо, и тот же «Инстаграм» полезен для вашей карьеры. Ваш агент пытался объяснить, что интерес к вам связан с медийностью?

– Нет. Я такой, какой есть. И не думаю, что красивый профиль в «Инстаграме» действительно поможет карьере.