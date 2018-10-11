Что же вы, черти, творите? Нам не нужно сажать Кокорина с Мамаевым

Прежде всего подумайте: Саша Кокорин с братом, Паша Мамаев с папой, Хабиб, чиновники, политики – это всё и есть настоящая Россия. Сила здесь не в правде. Наоборот, правда — в силе. Не физической — сегодня это смешно – а классовой. У кого больше влияния — тот и прав.

Этот вывод лишь косвенно касается образованной и более или менее скованной законом прослойки, но если посмотреть на тенденции существования всей страны – от верхушки до миллионов у черты бедности – то стоит признать, на каком низком уровне развития общества мы находимся.



Вот сильнее Кокорин с Мамаевым водителя – и сутки никто не знает о том, что мужику в центре Москвы ломают лицо. И неделю бы не знали. И год. А ведь он не простой бомбила, а уверенный личник на большой тачке ведущей Первого канала. Ольга Ушакова, между прочим, вопросы Путину задавала, а тут её сотрудника пять минут укатывают в асфальт — и никакой инфы.



Страшно подумать, что бы устроила компания, попадись ей на пути какой-нибудь киргиз на «Акценте». Тоже непримиримый, с социальной ответственностью. Вот что бы они с ним сделали? Раздели? Как свадебную куклу привязали к капоту? Я бы не удивился. Да и подозреваю, что вот такие втоптанные, униженные, избитые были ещё. Просто с ними так было можно, тем более в отпуске. Ведь они слабее.

А чиновник Минпромторга Денис Пак — сильнее. Он Путину лимузин «Кортеж» разрабатывал. И в этом случае Мамаев в «Гуччи», Кокорин с братом и стулом – они даже не бешеные псы. А так – мыши, которых при желании очень просто затравить. Раз – их душат и жалят ядовитые змеи из великолепного Mash’а. Два – появляются стулья, «китаец», «Gangnam style» и задавленный водитель. Три – и Вовану с Лексусом удаётся записать пранк с самим Сергеем Фурсенко, который называет Сашу с Пашей уродами. Четыре – «Краснодар» и «Зенит» разрывают контракты и для наших героев маячит пожизненное отстранение от футбола. А это для ребят – бог с ней, с игрой – потеря сотен миллионов. И пять – тюрьма. Она откроет двери, если сильный не простит или не посчитает унижение отыгранным. Ну правда, разве не гениальная формула дезинфекции?



Но теперь только на минуту представьте, что в «Кофемании» сидел не Пак с «Кортежем», а кто-то слабый. Точнее, обычный, как мы. Даю кусок зуба – мы бы ни секундочки из пафосной «Кофемании» не увидели. Камеры бы сломались, бухло превратилось в лимонад, замечание оказалось бы угрозой здоровью, и даже стул в итоге оказался бы жидким. Кстати, я вполне допускаю, что в реальности действительно были и лимонад, и угроза здоровью – только попробуй это докажи, если игру ведёт сильный.



А водитель Ушаковой?! Ну даже если бы какой-то чудак выложил ролик, то каждый из нас бы увидел, что именно он, бугай из «Мерседеса», первым бьёт Пашу Мамаева по лицу. И как этому гаду было не ответить? Не нахабибить так, чтобы больше не трогал ни одного футболиста и не оскорбил ни одну женщину.



Это ведь уже не месть, а социально полезное дело.



Помните же, как Игорь Денисов пинал инструктора по вождению? Так он переучивал хама на дорогах.



Или вот Николай Валуев. Да если бы он не отправил в нокаут пенсионера у торгового центра, то этот злобный охранник когда-нибудь довел бы до слёз не только депутатскую, но и чужую жену (для читателей «Чемпионата» всегда стоит добавить, что это горький сарказм).

А вообще, прекрасная у нас Россия, положительная. Куда ни плюнь – добры-молодцы. Политик Слуцкий дарит женщинам внимание, Жириновский ладошкой снимает порчу с лиц, а ещё сотни и сотни сохраняют для нас недра страны. В своих карманах, правда, зато надёжно, сильно. Так, что хочется стабильности ещё лет на шесть.



Главное в этом деле, чтобы народ не завидовал и не мешал русским людям творить и зарабатывать деньги…



Кстати, папа Мамаева в своей образной и красивой матерной речи очень тонко выцедил виноватых. И это не футболисты, и даже не чиновники, а черти.



Во-первых, черти, которые не позволяют нам просто нормально друг с другом общаться. Вы вот сами верите, что водитель «Мерседеса» вежливо попросил выйти из машины пусть и нагло севшую к нему подругу Кокорина с Мамаевым? Или представляете, что стая Паши с Сашей действительно набросились на него просто так?! Ответ ведь будет страшен и смешон, потому что такие битвы за респект — в кафе они или на улице – не уникальный, а ежедневный сценарий жизни в России. Если позволите, дам свежий личный пример. Недавно я три часа ехал по Кругобайкальской железной дороге на поезде. Хотя это поездом-то сложно было назвать: тепловоз, один вагон и кресел на 30 человек. И вот за это время в крохотном помещении незнакомые люди минимум дважды посылали друг друга и готовились драться. Ну и что: у нас с футболистами проблема или всё-таки с культурой? А во-вторых, печально, что «чёрт» в России – все ещё единица измерения личности. Вот для папы Мамаева черти – мы, завидующие деньгам его семьи. Но он ошибается, потому что нож в спину Паше и Саше вколол не народ. Парни сделали харакири самостоятельно. Просто попутали, прыгнули по незнанке на того, для кого сами черти. Так Тимати попёр на Хабиба. Как Улюкаев на Сечина. Как Ходорковский на Путина. Как любой человек, который в классовой России неожиданно оказался слабее.



Так что нам всем обществом надо не футболистов сейчас сажать, а хотя бы поговорить с собой, стоя перед зеркалом. И удержаться, чтобы не ударить по нему стулом.

Кокорин и Мамаев — запретная тема в сборной. Разве это правильно? Черчесов молчит, Дзюба выдаёт проникновенную речь в Калининграде. Но мы ждали другого.