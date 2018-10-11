«Монако» уволил тренера, который приглашал Головина. Но дело не в тренере

Главная новость дня: увольнение Леонарду Жардима (я настаиваю, именно эта новость главная). С ним расстались красиво, со взаимной благодарностью за работу и нарезкой лучших моментов в клубе.

Но это не отменяет тяжести ситуации. Португалец, который в 2017 году сенсационно отобрал у «ПСЖ» первую строчку, лишился работы после серии из 10 матчей без побед. С шестью очками в девяти турах «Монако» сейчас идёт в зоне вылета в Лиге 1, отставая от 17-го места на четыре очка. В Лиге чемпионов шансы остались разве что на третье место и участие в Лиге Европы весной.

Ситуация в команде явно вышла из-под контроля. Косвенно это признал и сам Жардим. В его послематчевых комментариях в последнее время не было ни слова о тактике. Только о психологии. «Я разочарован, команда играла не с той мотивацией, о которой я просил игроков. Мы должны измениться к следующей игре с «Сент-Этьеном», — жаловался он на поражение от «Анже». Но вот его слова после поражения от «Сент-Этьена» через три дня: «Игрокам не хватает уверенности, это снижает их эффективность. Мы должны исправить проблему». С тех пор прошло две недели. Не исправили: «Монако» на выезде был разгромлен «Боруссией» в ЛЧ и дома проиграл скромному (11-е место в Лиге 1) «Ренну» в чемпионате.

Жардим виноват или не виноват?

Тренер не справился. «Монако» действительно в психологической яме: команда может хорошо играть, например в первом тайме после «Боруссии», но после первого пропущенного гола рассыпается. Сохранять качество игры все 90 минут не удаётся. Результативные ошибки допускают не только молодые новички, но даже опытные игроки: Субашич, Глик, Раджи. Когда команде удаётся повести, она неуверенно защищает счёт, и в итоге упускает преимущество. Всё это – вина тренера.

Головин выходит в основе и проигрывает. У «Монако» всё плохо Российский полузащитник впервые сыграл за монегасков полный матч.

Возможно, Жардим и исправил бы ситуацию. Через две недели, полтора месяца – сейчас «Монако» страдает от несыгранности и от травм, это объективные предпосылки для неуверенности в себе, которую демонстрирует команда. Но Дмитрий Рыболовлев и Вадим Васильев решили иначе: сезон нужно спасать срочно. Цель «Монако» в чемпионате не была тайной: третье место по итогам сезона. Она и сейчас не выглядит недостижимой, если смотреть исключительно на турнирную таблицу, не обращая внимания на форму команд. До третьей строчки – 10 очков, 31 матч впереди. Всё возможно, если только деморализованная команда поверит в себя. Видимо, в руководстве полагают, что с Жардимом это невозможно. Но даже если это правда, это не снимает ответственности с клуба. Тренера подставили.

В чём виновато руководство?

Летняя трансферная кампания была ужасной. Среди болельщиков популярна точка зрения, что «Монако» развалился, потому что продал всех звёзд. Это не совсем так. Не всегда звёзды незаменимы. «Ювентус» не развалился, продав Погба, да и «Монако» пережил потерю Мбаппе. Есть несколько ролей, которые нужно выделять в любой команде. Это: главная звезда, лидер, лучший игрок, самый полезный игрок, самый незаменимый игрок. Далеко не всегда эти роли совмещают один-два футболиста. Как правило, они равномерно распределены в команде.



Так вот, летом «Монако» совершил стратегическую ошибку: продал не только звезду (Лемара), но и сразу двух незаменимых игроков — Моутинью и Фабиньо. Что ещё хуже, двое последних были связкой в центре поля. Да и Лемар тоже часто играл в центре, несмотря на номинальную позицию левого вингера: это особенности позиционной структуры Жардима.



Если бы из пары Фабиньо/Моутинью остался хотя бы кто-то один, было бы проще. Но ушли оба, и дыру в центре поля оказалось некому заполнить. Предполагалось, что это сделают новички Аолу и Пеле, но там банально не тот уровень. Тилеманс не впечатлял в прошлом сезоне, не впечатляет и сейчас. Диоп, Траоре, Беннассер, Ндорам, Тилеманс, Пеле и Аолу: из этого списка Жардим два месяца перебирал бесконечные сочетания в центре поля, так и не остановившись ни на одном. Не нужно лезть тренеру в голову, чтобы догадаться – его не устраивает выбор центральных полузащитников.

«Монако» провалил начало сезона. Что не так с клубом Головина? Одна победа в 11 матчах. Разбираем проблемы.

Добавьте травму Александра Головина. Уже ясно, что в клубе в нём видели преемника Лемара: ключевого игрока, который ускоряет атаки, смещается с фланга в центр, раздаёт голевые передачи и атакует вторым темпом. Головин ещё не провёл ни одного матча за «Монако», когда уже стал фактически незаменим.



Добавьте невезение. Пока Головин был травмирован, Жардим попробовал перестроить команду на игру с чистой десяткой. Йоветич в этой роли был неплох в прошлом сезоне весной: он плохо участвует в позиционных атаках, но умеет принимать неочевидные решения, и достаточно техничен, чтобы их реализовать. Но в конце августа и Йоветич сломался. Жардим оказался вообще без игроков, которые могут доставить мяч в атаку и пробить из-за пределов штрафной.



Добавьте травмы Сидибе и Рони Лопеша. Первый был твёрдым игроком основы в прошлом сезоне набрал 9 баллов по системе «гол+пас» в Лиге 1: неплохо для крайнего защитника. Лопеш забил 15 голов, отдал 5 голевых пасов и в какой-то момент даже подвинул Лемара. «Монако» начал сезон слишком неготовым.

Кажется, Головин ошибся адресом. «Монако» застрял в зоне вылета У «Монако» восемь матчей без побед и третье с конца место в таблице Лиги 1.

Кто будет новым главным тренером?

В прессе мелькают новости о нескольких кандидатах на пост нового тренера. Это Тьерри Анри и Клаудио Раньери. Об Анри-тренере мы пока ничего не знаем. В качестве помощника Роберто Мартинеса в сборной Бельгии он создавал в основном эмоциональную связь команды с тренером. Он сам объяснял, что его задача – убедить игроков, что они могут войти в историю. Тактикой занимались другие. Его тренерский потенциал очевиден, а вот о стиле говорить рано.

Что касается Раньери, в своё время он был уволен из «Монако» после второго места, потому что руководство хотело видеть более атакующий футбол в исполнении команды (так объяснил увольнение Рыболовлев). Даже если у Клаудио не осталось осадка от ситуации, в которой он сам сравнил себя с мужем-рогоносцем, который узнаёт об измене последним, итальянец наверняка потребует длительный контракт – просто для гарантий.



Болельщики активно обсуждают кандидатуру Арсена Венгера. Француз когда-то приводил «Монако» к чемпионству, хотя с тех пор до неузнаваемости изменился и клуб, и весь европейский футбол.



Кто бы ни стал тренером «Монако», это не должно повлиять на место Головина в старте. В составе просто нет других игроков с его качествами. Именно это одна из причин, почему команда упала так низко, пока он не играл.

«10 телепузиков и Головин». Фанаты «Монако» боготворят российского футболиста И гадают, что он вообще забыл в Лиге 1.

Но есть и хорошие новости. Три дня назад «Монако» получил 10 млн евро от «Манчестер Юнайтед» за гол Антони Марсьяля «Ньюкаслу». Эти деньги – бонус, который английский клуб должен был выплатить после 25-го гола француза в АПЛ. Что ж, мы и не сомневались, что с финансами у «Монако» всё в порядке. Теперь осталось, чтобы руководство вспомнило, что футбольный клуб – это не только про бухгалтерию. Ещё нужны футболисты.



Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».