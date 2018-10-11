Один из них считает, что ситуацию «раздули».

«Их надо звать терпилами». Что известно из первых интервью Мамаева и Кокорина

Журналисты «МК» и «КП» взяли первые интервью у Павла Мамаева и Александра Кокорина. Вот что из них стало известно.

1. Футболисты всю ночь не спали.

По их словам, допрос продлился до 3-4 утра. Законом это запрещено, но оба утверждают, что не возражали. Потом игроков отправили на экспертизу – проверять, есть ли у них самих следы от побоев. Конвойный «Камаз» доставил их в отделение лишь в 9:45. Кокорин признался, что очень хочет спать. И совсем не хочет есть.

2. Во время инцидента пили только пиво.

Футболисты утверждают, что никаких наркотиков они не принимали. «С чего вы взяли»? По их словам, из алкоголя было только пиво. Оно вкупе с бессонной ночью и повлияло на их поведение.

3. Мамаев — не «козырной валет».

Во время интервью на журналистов наехал его сосед-дальнобойщик. «Что вы его спрашиваете, будто он главный? «Козырной валет?». Журналисты попросили футболиста не обижать, и сосед согласился: «Не будем, пусть играет в свой футбол».

Что же вы, черти, творите? Нам не нужно сажать Кокорина с Мамаевым Во-первых, разберётся следствие. Во-вторых, есть дела поважнее.

4. Татуировки Мамаева — это не про тюрьму.

«Это личное», — коротко объяснил футболист. И тут же высказал надежду на то, что его не отправят в СИЗО. И вспомнил семью.

5. Их назвали мразями.

«Неприятно это всё. Один следователь оскорбил нас. Назвал мразями», — посетовал Кокорин.

6. Футболисты раскаиваются. Но с разной силой.

«Эпизодов несколько, но во всех вели себя аморально. Сами во всём виноваты». Так считает Мамаев. Кокорин согласен не во всём. Об этом чуть ниже.

История Кокорина и Мамаева в цифрах. Главное Итоги карьеры, дружбы и гулянки двух футболистов.

7. Кокорин считает, что всё раздули.

Футболист уверен, что всю ситуацию раздули, а единственный эпизод, за который ему можно предъявить, — тот, что был со стульями.

8. Сегодня у Мамаева будет очная ставка с потерпевшими.

Об этом рассказал Павел Мамаев. «С терпилами, а не потерпевшими», — уточнил его сокамерник-дальнобойщик.

9. Футболисты явились в отделение с набитыми сумками.

Очевидно, что к задержанию оба были давно готовы. С собой они взяли даже еду. «Как будто в Сибирь собрались», — комментируют сотрудники.

10. У футболистов разное настроение.

Если Мамаев с первого допроса прячет лицо и очевидно смущён, про Кокорина того же не скажешь. Он улыбается, позирует на камеру, а однажды чуть ли не подмигнул в объектив. «Не бойтесь меня», — говорит Кокорин журналистам. «Здесь все скамейки прибиты… Вот бы так в кафе со стульями было...».

11. Оба хотят продолжить карьеру.

На днях сообщалось, что Мамаев в ответ на вопрос о продолжении карьеры ответил коротко: «Мне бы не сесть». Но эмоции улеглись, и оба полны оптимизма и надеются вернуться в футбол.