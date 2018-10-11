«Оба они злятся, это очевидно». Физиогномист разобрал допрос Мамаева и Кокорина

Сегодня появилось видео первого допроса Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты вели себя абсолютно по-разному: зенитовец улыбался и уверенно общался со следователями, а его друг прятался под капюшон как мог. Мы попросили психолога, эксперта по анализу поведения, практикующего в научно-исследовательском центре «Физиогномика» Артёма Павлова разобрать видео с профессиональной точки зрения.

— Кажется, что на видео Мамаев выглядит более подавленным. Согласны?

— Не думаю, что это действительно так. Я увидел, как он от камер закрывается и голову опускает. Но это не говорит о каком-то раскаянии. Просто стратегия такая.

— Хотите сказать, это «маска»?

— Ничего не говорит об искренности. Одно дело, если бы он не задавал непонятных вопросов по поводу съёмки, а честно признался в своей вине. Тогда да, тогда это признаки раскаяния. А мы лишь увидели то, как он всячески пытался минимизировать информацию для внешних источников.

«Их надо звать терпилами». Что известно из первых интервью Мамаева и Кокорина Один из них считает, что ситуацию «раздули».

— А Кокорин?

— С его стороны не было никакого открытого общения, как это могло показаться с первого взгляда. Мелкий зрачок, какая-то улыбка, широко расставленные ноги.

— Что это значит?

— Демонстрация паха понимается здесь как некая ретрансляция своей бравады, показной смелости. Плюс он руки он держит сцепленными, что показывает его скрытый гнев и агрессию.

Что же вы, черти, творите? Нам не нужно сажать Кокорина с Мамаевым Во-первых, разберётся следствие. Во-вторых, есть дела поважнее.

— Допрос один, а ведут себя по-разному. Почему так?

— Нужно понимать, что у людей с разными психотипами разная стратегия поведения в одинаковой ситуации. Мамаев, как больший интроверт, предпочёл более выгодную закрытую позицию. А у Кокорина, в свою очередь, всё наоборот. Но это ни в коем случае не должно нас всех наталкивать на какие-то окончательные выводы об их состоянии.

— В чём-то мы можем быть уверены?

— Они оба злятся, очевидно. Только на что и на кого? Они злятся из-за своего деяния или из-за того, что им сейчас приходится из всего этого выкручиваться?

История Кокорина и Мамаева в цифрах. Главное Итоги карьеры, дружбы и гулянки двух футболистов.

— Может, на себя всё-таки?

— Я придерживаюсь второго варианта. «Блин, как же мне сейчас вылезти из этого!», — это желание в их головах. Это только их и волнует.

— Скандал в Монте-Карло не стал уроком?

— Я уже анализировал их извинения после той ситуации и даже выпустил видеоролик об этом. Как тогда им было по барабану на общественное мнение и на свой статус, так и сейчас. Ничего не поменялось. И тот их лёгкий отскок как раз является одной из причин случившегося на днях.