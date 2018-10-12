Хороший второй тайм сборной России. Но для победы над Швецией этого мало

Поздний футбол в Калининграде

Матч сборных России и Швеции начался на удивление поздно по Москве – в 22.45. Это скорее лигочемпионское время. Оказывается, в УЕФА при составлении графика просто забыли, что между столицей нашей страны и Калининградом час разницы. О таких глупых ошибках серьёзной организации, признаться, раньше слышать не доводилось. Тем не менее построенный к чемпионату мира стадион «Калининград», на котором прошли четыре игры турнира, собрал аншлаг: все 30 с лишним тыс. билетов на встречу двух четвертьфиналистов ЧМ-2018 были проданы.

Федерация футбола Швеции: матч в Калининграде начнётся на час позже из-за ошибки

Станислав Черчесов сделал четыре изменения по сравнению с матчем 1-го тура Лиги наций с Турцией. Вслед за Игорем Акинфеевым сборная России лишилась и второго голкипера – получившего повреждение Андрея Лунёва. Его заменил Маринато Гилерме. Кроме того, Константин Рауш, Александр Головин и Алексей Ионов появились в основе вместо Фёдора Кудряшова, Александра Ерохина и Далера Кузяева.

Сборная России без феерии

Команда Черчесова так высоко подняла планку на чемпионате мира, что теперь мы ждём от неё феерии в каждом домашнем матче. Но игру со шведами сборная России начала осторожно. То ли наша команда ждала, что соперник, у которого меньше очков, будет рисковать и оставит свободное пространство для контрвыпадов, то ли игроки просто волновались чуть-чуть сильнее, чем можно. Как бы то ни было, первый опасный момент хозяева создали только на 18-й минуте, когда им наконец-то удалась атака на скорости. Артём Дзюба выводил передачей в штрафную на ударную позицию Ионова, но на пути мяча встал, точнее, лёг, левый защитник гостей Людвиг Аугустинсон.

До этого мяч почти не доходил до Дзюбы, а что-то получалось лишь благодаря подключениям по правому флангу Марио Фернандеса. На исходе получаса сработала наигранная в ходе ЧМ-2018 связка Дзюба – Черышев. «Испанец» хорошо открылся под скидку зенитовца, а вот пробил не так, как умеет. В общем-то до перерыва сборная России больше ничего и не создала. Разве что вспоминается неточный удар Александра Головина, который пожадничал в перспективной атаке, да и в целом в первые 45 минут не впечатлил. Как будто за «Монако» продолжал играть.

Шведские «стандарты»

Шведская сборная превзошла в первом тайме российскую, как по количеству ударов по воротам (7:6, в створ 2:0), так и по угловым (5:2). Причём каждый «стандарт» в исполнении команды Янне Андерсона таил в себе настоящую угрозу. Так гости создали два голевых момента за 20 минут. Сперва Роман Нойштедтер проиграл верх Андреасу Гранквисту, который пробил рядом со штангой, а во втором случае жёлтые едва не забили уже благодаря скидке от экс-защитника «Краснодара». К счастью, Микаэль Лустиг тоже защитник, а не бомбардир – промахнулся.

За счёт хорошего движения и прессинга близкие нам по стилю шведы перекрывали центр поля, вынуждали игроков сборной России допускать брак. Например, ошибка Юрия Газинского под давлением у своей штрафной едва не привела к печальным последствиям. Повезло, что Гилерме быстрее форварда успел к мячу. Совсем страшно стало в конце первого тайма. Маркус Берг и Эмиль Форсберг были близки к голу.

Лучший шанс Дзюбы

Во втором тайме сборная России улучшила владение мячом, а подуставшим шведам стало труднее выдерживать темп. Видимо, по требованию Черчесова хозяева уже активнее задействовали в наступлении и левого защитника Константина Рауша. Его кроссы не завершались опасными моментами до 72-й минуты, когда свой лучший шанс имел Дзюба. Если бы центрфорвард «Зенита» забил ударом головой, сыграв на опережение, получился бы очень красивый гол. Но всё-таки Артём в этом матче больше преуспел в подыгрыше: как вратарь «Ромы» Робин Ольсен вытащил мяч после паса Дзюбы и удара Далера Кузяева под перекладину?!

Кузяев, кстати, неплохо вышел на замену Ионову, чей КПД в игре со шведами оказался явно ниже, чем во встрече с Чехией. Вингер «Ростова», пожалуй, самая спорная фигура в основе. Одно дело сверкать в товарищеских матчах и совсем другое – в турнирных. В концовке второго тайма Черчесов выпустил ещё одного представителя «Зенита» Антона Заболотного, чтобы дожать соперника простой физической силой. Однако трюк, который проходил несколько раз у Сергея Семака, не получился в сборной. Россия сыграла со Швецией вничью. Нормальный результат, исходя из ситуации в группе. Но ждали-то победу.