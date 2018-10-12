5 главных событий матчей сборных

1. Матичу не находится место в составе

Если кого-то до сих пор удивляет отсутствие в составе сборной Сербии Бано Ивановича, Младен Крстаич упёрся не только по этому игроку. Уже вторую игру подряд проводит на скамейке полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич. Не смутил даже Моуринью, который приехал на игру, чтобы просмотреть потенциального новичка (похоже, Милинкович-Савича). Кстати, Сербия встречалась с Черногорией впервые после распада на отдельные государства.

2. Соперник сборной России не выиграл

У турок, в отличие от россиян, была контрольная игра. Луческу мог экспериментировать и проверять ближайший резерв, но не стал ударяться в ротацию. Вместо этого сыграл составом, близким к основному (видимо, готовится к России). Его команда имела преимущество и атаковала чаще, но победить не смогла. А ещё матч судила бригада Сергея Карасёва. За всю игру обошлось единственной жёлтой карточкой в адрес Огнена Враньеша — в самом конце игры.

3. Косово идёт лучше всех

Косово — один из главных сюрпризов этого года. Сборная не проигрывает с прошлого года и пока вместе с Сербией (бывает же) набрала больше всех очков среди всех групп Лиги наций. Тут стоит уточнить, что соперника сильнее Албании у них пока не было, но команда у Шалланда всё равно крепкая — с представителями Бундеслиги и АПЛ. Вчера, например, в состав не попал Бернард Бериша из «Ахмата». Это не помешало им выиграть свой очередной матч — пятый в этом году (из шести).

4. Аргентина, кто все эти люди?

Исполняющий обязанности главного тренера Лионель Скалони — смелый специалист. После провала на ЧМ он не стесняется оставлять за бортом многих звёздных футболистов. Меса, Бустос, Гидо Эррера — теперь в национальной команде немало представителей местной лиги. Вернулся в основу и Лео Паредес, который теперь выходит в каждой игре. Другой Лео — каталонский — продолжает игнорировать сборную. Его десятку пока бережно оберегают и надеются, что тот передумает. Пока аргентинцы успешны и без него, но теперь им играть с Бразилией — главный тест будет там.

5. Португалия побеждает без Роналду

Изменения в составе португальцев произошли давно — можно говорить, что команда прошла процесс обновления. Но с лидером та же история, что и у Аргентины: Криштиану принял решение пока не играть за свою сборную. Без него у команды всё неплохо — вслед за победой над Италией взяты очередные три очка. Теперь в атаке команды трио футболистов по фамилии Силва, и двое из них стали авторами голов в этой игре. «Паровозной» дуэли Крыховяк — Эдер не получилось, второй остался на скамейке. Как и зенитовец Нету.