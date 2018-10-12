Болт отгрузил двушку за новый клуб. Он реально стал футболистом!

Усэйн Болт забил свои первые голы в карьере профессионального футболиста. Оба мяча были забиты в товарищеском матче его нового клуба против «Макартур Юнайтед». В этой игре он вышел на поле в стартовом составе.



Сначала Болт оттеснил корпусом защитника и запулил мяч в ближний угол. А чуть позже воспользовался нелепыми действиями вратаря с защитником и забил в пустые ворота. После чего продемонстрировал свой новый победный жест в стиле Джесси Лингарда. Не всё время же молнией стрелять.

За кого он вообще играет?

Олимпийского чемпиона приютил у себя «Сентрал Кост Меринерс». Клуб представляет город Госфорд и участвует в первенстве высшего дивизиона чемпионата Австралии. «Меринерс» основали не так давно — в 2004-м, но порой ему удавалось проходить в поздние стадии плей-офф, в который попадают лучшие команды лиги. Однажды (в 2013-м) он даже в нём победил.

Правда, в прошлом сезоне команда провалилась, заняв последнее 10-е место. Вылетать не пришлось — в Австралии с этим проще. Болта положение нового клуба не смутило, и в августе он подписал с ним контракт.

Болт заключил контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс»

А уже в конце месяца дебютировал в основном составе, выйдя на замену в матче с «Сентрал Кост Селект» на 71-й минуте. Тоже в товарищеском матче — при счёте 6:1.

Болт дебютировал в составе клуба «Сентрал Кост Маринерс»

Тогда тренер Майк Малви оценивал его успехи сдержанно.



«Я сказал, что если надо, то мы предоставим ему 12 месяцев. Но я думаю, что разумнее сделать выводы о том, есть ли прогресс, уже к январю».

Почему именно Австралия?

Тут, честно говоря, выбирать особо не приходилось. Одержимый идеей играть за «МЮ» он начал свой путь к футбольной карьере, плохо понимая своё положение. 32-летний чемпион напросился на просмотр в «Боруссию». В Дортмунде у него, естественно, не задалось, несмотря на несколько забитых мячей в двусторонках.

Параллельно Болт пытался прощупать более реальный вариант с победителем африканской Лиги чемпионов 2016 года — «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Всё шло к подписанию контракта, и клуб уже намекнул на его скорый дебют, но и в этот раз всё оказалось лишь акцией. Тогда Болт просто собрал команду звёзд, чтобы провести матч в поддержку борьбы со СПИДом.

После нескольких разочарований многие отчаялись увидеть его на поле — даже подписав контракт с австралийцами, он продолжал заниматься нефутбольными делами.

Но теперь его страничка мелькает на Transfermarkt, и вполне возможно, что скоро напротив «without club» наконец-то появится название, а в профайле — статистика забитых мячей. Чемпионат Австралии стартует через неделю.