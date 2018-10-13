Девушка защитника ЦСКА Бекао: Родриго сам шутит насчёт своего возраста

С девушкой Родриго Бекао мы случайно пересеклись на матче ЦСКА – «Локомотив». Чем хороши бразильцы, так это готовностью общаться. Интервью с Наталией Пирес делалось буквально на ходу и получилось не самым масштабным. Но оно того стоило. Хотя бы ради шутки про омолаживающий крем для Родриго Бекао.
– Как Родриго Бекао рассказал вам о возможности переехать в Москву?
– Когда он получил приглашение, то поделился этим со мной. Мы пришли к тому, что вместе поедем в Россию. Мы изначально планировали, что при переходе в иностранный клуб я поеду с ним.
– Расстояние и морозы не пугали?
– Да, это сидело в голове. Особенно холод. Мы же из Салвадора, где всегда жара. Но я всегда его сопровождала – это оставалось в силе и при переезде в Россию.
– Как вы познакомились?
– У нас есть общий друг, который меня представил Родриго в ресторане. Нам потребовалось время. Сначала мы просто общались, затем начали встречаться. Сейчас мы уже два года вместе.
– Родриго рассказывал, что он из бедного района. Вы тоже?
– Нет. Обычный район. Не бедный и не богатый.
– Расскажите, какой Родриго за пределами поля?
– Спокойный и уверенный. После матчей без проблем засыпает.
– Даже после «Реала»?
– Да, хотя победить такую махину казалось нереально. Лучшая команда мира! Хотя ещё до игры в «Лужниках» Родриго ходил и утверждал, что ЦСКА победит, что он верит в команду, что верит в работу.
– Тяжело жить в России без бразильской фасоли?
– Ещё как. Кулинария – главная трудность. Мы привыкли к другой еде. Все почему-то думают, что сложнее всего справиться с холодом. На самом деле нет.
– Что предпочитает Родриго из еды?
– Курица, мясо, лосось. Просто мы их можем готовить иначе.
– Вы на все домашние матчи ЦСКА ходите?
– Конечно.
– На сколько должна упасть температура, чтобы вы остались дома?
– Я приду в любую погоду.
– И в "-15"?
– Да-да.
– Даже русские девушки футболистов не приходят в "-15".
– А я приду.
– Родриго говорил, что ждёт снега с опаской, а вы – с нетерпением.
– Так и есть. Хочу уже увидеть снег. Проблема в том, что я в ноябре улечу.
– В ноябре можно увидеть снег в Москве. Хотя зависит от того, когда именно улетаете.
– 16 ноября.
– Шанс есть. Тёплую одежду купили?
– Да, уже запаслись. Но вообще я легко адаптируюсь к холоду. Я даже люблю его.
– Вы точно из Бразилии?
– Ещё до того, как Родриго получил предложение из России, я всё время говорила: «Было бы хорошо, если бы ты играл где-нибудь, где холодно».
– Вы не ошиблись, приехав в Россию.
– Родриго уже полностью адаптировался. В том числе к смене часовых поясов. Мне это сделать пока не удалось.
– Марио Фернандес не учит русский язык. Родриго тоже не будет?
– Нет. Проще на английском – универсальный язык.
– Марио – самый близкий человек в ЦСКА для Родриго?
– Сейчас Марио и Абель. Раньше ещё был Витиньо.
– Марио живёт в Москве без девушки. Доводилось готовить ещё и на него?
– Нет. Я с ним не знакома. Насколько я понимаю, с ним живёт мама, которая может что-то приготовить.
– Месяц назад Родриго Бекао рассказывал нам, что живёт в отеле. Что-то нашли?
– Да. Теперь мы живём в квартире. Она прямо рядом с «ВЭБ Ареной». Уже разобрались, где тут магазины, шопинг, салоны, которые нужны девушкам. Могу ходить одна – всё близко и безопасно.
– В Бразилии не так?
– Иначе. Абсолютно разная культура. Одна в Москве я себя чувствую на улице безопаснее. Намного безопаснее.
– Мы уже знаем Родриго как футболиста. А какой он человек?
– У него огромное сердце. А ещё он очень простой. Родриго не отрывает ног от земли (португальское выражение, которое означает, что человек не выпадает из реальности. – Прим. «Чемпионата»). Некоторым футболистам свойствен гламур. Так вот Родриго не из таких, он – скромный.
– Родриго в команде подкалывают: «Ты себя видел? Тебе явно не 22 года, а 30 лет»
– Он сам смеётся по этому поводу. Я тоже выгляжу старше своих лет, поэтому пользуюсь разными кремами. Родриго шутит, что ему тоже надо на них переходить.