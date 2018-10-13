Девушка защитника ЦСКА Бекао: Родриго сам шутит насчёт своего возраста

С девушкой Родриго Бекао мы случайно пересеклись на матче ЦСКА – «Локомотив». Чем хороши бразильцы, так это готовностью общаться. Интервью с Наталией Пирес делалось буквально на ходу и получилось не самым масштабным. Но оно того стоило. Хотя бы ради шутки про омолаживающий крем для Родриго Бекао.



– Как Родриго Бекао рассказал вам о возможности переехать в Москву?

– Когда он получил приглашение, то поделился этим со мной. Мы пришли к тому, что вместе поедем в Россию. Мы изначально планировали, что при переходе в иностранный клуб я поеду с ним.

– Расстояние и морозы не пугали?

– Да, это сидело в голове. Особенно холод. Мы же из Салвадора, где всегда жара. Но я всегда его сопровождала – это оставалось в силе и при переезде в Россию.

– Как вы познакомились?

– У нас есть общий друг, который меня представил Родриго в ресторане. Нам потребовалось время. Сначала мы просто общались, затем начали встречаться. Сейчас мы уже два года вместе.

– Родриго рассказывал, что он из бедного района. Вы тоже?

– Нет. Обычный район. Не бедный и не богатый.

– Расскажите, какой Родриго за пределами поля?

– Спокойный и уверенный. После матчей без проблем засыпает.

– Даже после «Реала»?

– Да, хотя победить такую махину казалось нереально. Лучшая команда мира! Хотя ещё до игры в «Лужниках» Родриго ходил и утверждал, что ЦСКА победит, что он верит в команду, что верит в работу.

– Тяжело жить в России без бразильской фасоли?

– Ещё как. Кулинария – главная трудность. Мы привыкли к другой еде. Все почему-то думают, что сложнее всего справиться с холодом. На самом деле нет.

– Что предпочитает Родриго из еды?

– Курица, мясо, лосось. Просто мы их можем готовить иначе.

– Вы на все домашние матчи ЦСКА ходите?

– Конечно.

– На сколько должна упасть температура, чтобы вы остались дома?

– Я приду в любую погоду.

– И в "-15"?

– Да-да.

– Даже русские девушки футболистов не приходят в "-15".

– А я приду.

– Родриго говорил, что ждёт снега с опаской, а вы – с нетерпением.

– Так и есть. Хочу уже увидеть снег. Проблема в том, что я в ноябре улечу.

– В ноябре можно увидеть снег в Москве. Хотя зависит от того, когда именно улетаете.

– 16 ноября.

– Шанс есть. Тёплую одежду купили?

– Да, уже запаслись. Но вообще я легко адаптируюсь к холоду. Я даже люблю его.

– Вы точно из Бразилии?

– Ещё до того, как Родриго получил предложение из России, я всё время говорила: «Было бы хорошо, если бы ты играл где-нибудь, где холодно».

– Вы не ошиблись, приехав в Россию.

– Родриго уже полностью адаптировался. В том числе к смене часовых поясов. Мне это сделать пока не удалось.

– Марио Фернандес не учит русский язык. Родриго тоже не будет?

– Нет. Проще на английском – универсальный язык.

– Марио – самый близкий человек в ЦСКА для Родриго?

– Сейчас Марио и Абель. Раньше ещё был Витиньо.

– Марио живёт в Москве без девушки. Доводилось готовить ещё и на него?

– Нет. Я с ним не знакома. Насколько я понимаю, с ним живёт мама, которая может что-то приготовить.

– Месяц назад Родриго Бекао рассказывал нам, что живёт в отеле. Что-то нашли?

– Да. Теперь мы живём в квартире. Она прямо рядом с «ВЭБ Ареной». Уже разобрались, где тут магазины, шопинг, салоны, которые нужны девушкам. Могу ходить одна – всё близко и безопасно.

Фото: instagram.com/piresnati

– В Бразилии не так?

– Иначе. Абсолютно разная культура. Одна в Москве я себя чувствую на улице безопаснее. Намного безопаснее.

– Мы уже знаем Родриго как футболиста. А какой он человек?

– У него огромное сердце. А ещё он очень простой. Родриго не отрывает ног от земли (португальское выражение, которое означает, что человек не выпадает из реальности. – Прим. «Чемпионата»). Некоторым футболистам свойствен гламур. Так вот Родриго не из таких, он – скромный.

– Родриго в команде подкалывают: «Ты себя видел? Тебе явно не 22 года, а 30 лет»

– Он сам смеётся по этому поводу. Я тоже выгляжу старше своих лет, поэтому пользуюсь разными кремами. Родриго шутит, что ему тоже надо на них переходить.