Как сесть в тюрьму и продолжить играть в футбол. Реальная история из Чили

Максим Молокоедов родился в 1987 году в Санкт-Петербурге (на тот момент – Ленинграде). Занимался футболом в том числе в СДЮШОР «Зенита». Выступал в питерском «Динамо» и «Пскове-747» в ПФЛ.

Летом 2010 года Молокоедов возвращался из Эквадора в Россию. Его задержали во время пересадки в Чили. После обыска Интерпол обнаружил в его багаже 6 ккг кокаина. Максима подставили знакомые: попросили помочь эквадорской гражданке передать в Москву детские книги. Именно в них (точнее в обложках) и был обнаружен наркотик.



Россиянина сняли с рейса, арестовали и отправили в чилийский суд. При этом Максиму предоставили местного адвоката. Помогало и российское консульство в Чили. После ряда заседаний Молокоедова признали виновным и отправили в тюрьму в феврале 2011 года. Ему дали минимально возможный срок – 3 года и 1 день.



Вот что в 2012-м Максим рассказывал Sports.ru о тюрьме, отбывая в ней срок:



«Мы просыпаемся в 8:30 утра, потом – построение и расчёт. Дальше можешь делать всё что угодно – камеры открыты. Кто-то шьёт, кто-то работает с деревом, остальные читают или играют в футбол. Прямо во внутреннем дворе есть площадка – не очень большая, получается что-то типа мини-футбола. Играем до четырёх часов, в полпятого нас собирают у камер, с шести часов выходить никуда нельзя», – говорил Молокоедов.

Большой проблемой стало незнание испанского языка. Помогли сокамерники. Они на себе показывали слова: рука, нога, мяч. Что-то изучал с помощью газет. Затем родственники прислали учебники.



Когда Молокоедов начал играть в футбол, у него появился хотя бы какой-то авторитет. Затем его команда выиграла внутритюремный чемпионат. Максиму дали шампунь, бритву, дезодорант и туалетную бумагу. Появилась благосклонность авторитетных зеков. Хотя ключевой стала встреча с человеком из внетюремного мира.

Фото: из архива Максима Молокоедова

«Нас посетил тренер сборной Чили Клаудио Борхи. Он выразил желание провести товарищеский матч между тюремными командами. Одну команду собирал тренер, вторую – его помощники. Не знаю, каким чудом, но я тоже попал в одну из команд. Мне просто сказали: «Завтра играем». Собралось телевидение, много прессы. Тренер сам меня выделил, стал со мной общаться, подарил футболку. После чего обмолвился, что мне нужно пробовать играть в футбол в Чили. И со мной на контакт вышли два клуба – один из высшей лиги, ещё один – из первой», – вспоминал Молокоедов уже в интервью «Спорту день за днём». У клуба из чемпионата Чили закончился период дозаявки футболистов, и пришлось бы ждать. А команда первой лиги «Сантьяго Морнинг» готова была взять сразу на просмотр. Молокоедов попробовал себя и после трёх тренировок убедил руководство команды. С россиянином подписали контракт на минимальных условиях – 1200 долларов в месяц. Это было беспрецедентным случаем. Никто больше из заключённых не играл в футбол в профессиональной команде. Во многом исключение стало возможно благодаря помощи бывшего профессионального футболиста Франка Лебоса. Именно он организовал просмотр в «Сантьяго Морнинг».



В первом же матче за новый клуб Максим отличился. Это показывали по чилийскому телевидению в прямом эфире. Забить удалось «Универсидад де Чили» – одной из самых именитых команд страны, которая 18 раз выигрывала чемпионат. Кубковый матч закончился со счётом 3:3. Когда россиянин вернулся в тюрьму и шёл по коридору, то охранники и заключённые ему аплодировали.

Фото: из архива Максима Молокоедова

Молокоедов ездил на тренировки с охранником. На матчи – с двумя охранниками. Но со временем руководство тюрьмы начало отпускать россиянина одного, понимая, что ему некуда бежать. Почти всегда Максим попадал в основной состав, а по итогам сезона его команда стала третьей – немного не хватило, чтобы выйти в чемпионат Чили.



В «Сантьяго Морнинг» Максим получил прозвище «руссо» («русский» – в переводе с испанского). После игр около 40 человек выстраивались в очередь, чтобы с ним сфотографироваться. Была даже персональная фанатка, а некоторые болельщики звали к себе домой на обед. Молокоедовым заинтересовался клуб из чемпионата Чили «Палестино», но «Сантьяго Морнинг» не хотел его отпускать. Он стал публичным лицом: ездил на благотворительные мероприятия, ходил на концерты и даже встречался с министром Чили.

Фото: из архива Максима Молокоедова

В феврале 2014 года Максим вышел на свободу — его встречали болельщики. Руководство страны предлагало остаться, хотя обычно после такого нарушения закона иностранцам запрещён въезд в страну. Несмотря на известность в Чили, Молокоедов решил вернуться в Россию, где сейчас выступает за любительские команды.



Эта история о том, что после тюремного заключения жизнь не заканчивается. И футбольная карьера – тоже.