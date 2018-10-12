Главный уникум европейского сезона. Он забивает в каждом без исключения матче

Кто это вообще такой?

В июле «Дженоа» объявил о покупке нападающего Кшиштофа Пёнтека, которого за пределами Польши никто толком и не знал. К своим 23 годам он успел поиграть за родную «Лехию», «Заглембе», а в предшествующем переезду в Европу сезоне выдал неплохой перфоманс в «Краковии» — 21 гол в 36 матчах чемпионата. Девять из них, правда, пришлись на пенальти, но индивидуальный результат всё равно заслуживал внимания. Генуэзский клуб выложил за новичка 4,5 миллиона евро. «Краковия» наверняка осталась довольной.

Спустя три месяца эта сумма выглядит просто смешно. Портал transfermarkt, летом оценивавший номинальную стоимость Пёнтека в 900 тысяч евро, сегодня взвинтил ее до 15 миллионов. Теперь Кшиштоф – самый дорогой футболист своей команды, но и приведённые цифры явно занижены. Если дело так же пойдет дальше, в одно из ближайших трансферных окон форвард уедет в топ-клуб за несоизмеримо большие деньги. К нему уже неофициально присматриваются «Бавария», «Барселона», «Челси» и «Боруссия». Хотя даже нет смысла перечислять названия команд. Очевидно, что так или иначе за ним следят везде.



Причина проста: Пёнтек забивает. Много и постоянно. Сначала он настрелял 13 мячей в шести играх предсезонки, затем оформил «покер» в дебютном официальном матче с «Лечче» в Кубке Италии, а теперь его не выгонишь с поля без гола в чемпионате – семь результативных туров подряд! Но и этого Кшиштофу оказалось мало. Вчера он провел первый официальный матч за сборную (ранее была только одна товарищеская). Польша проиграла Португалии (2:3), но Пёнтек снова забил.



И это уже не шутки. Голы в девяти матчах подряд – слишком круто, чтобы быть правдой.

Коротко о рекордах

Сначала Пёнтек вписал свое имя в историю «Дженоа» — до него никто в клубе не начинал с четырёх голов в первой игре.



Затем Кшиштоф обновил достижение Андрея Шевченко, который в 1999-м стартовал в итальянском футболе с пяти голов в четырёх матчах. У поляка – аналогичный дебют, но в следующих играх он его развил.



Отметившись дублем в матче 7-го тура против «Фрозиноне», Пёнтек стал первым за 69 лет футболистом, забившим 8 мячей в своих шести первых играх. В сезоне-1949/50 это удавалось Карлу Ааге Хансену из «Аталанты».



А в минувшие выходные Пёнтек посягнул на достижение Батистуты, забивавшего в чемпионате-1994/95 в семи играх подряд. Уже в следующем туре польский форвард может стать единоличным обладателем рекорда.

9 мячей Кшиштофа – это 64 процента от всех голов, забитых «Дженоа». Само собой, он лидирует в списке снайперов, опережая и Инсинье, и Иммобиле, и Криштиану Роналду с Игуаином.



Хотя опережает Пёнтек вообще всех в Европе. 13 суммарных голов – самый крутой показатель в пятерке ведущих футбольных стран.

Как ему это удается?

Кому-то манера игры поляка покажется простой и не сильно привлекательной. Он не лучший в мире дриблер (мягко говоря), не обладает молниеносной скоростью, недостаточно мощный для того, чтобы давить защитников, не обладает убойным ударом с любого расстояния. Но ему всё это и не нужно, поскольку Пёнтек обладает главным для форварда качеством: чувством пространства.



Он идеально находит свободные зоны в чужой штрафной, легко и часто освобождается под удар, классно вылетает на опережение из-за спин защитников, побеждает вверху не столько за счёт прыжка, сколько за счёт выбора позиции и вектора движения. Всё это, во-первых, помогает Пёнтеку бить часто (5,3 удара за игру, круче в Италии только у Криштиану – 7,6), во-вторых, из удобных позиций (81% попыток – из штрафной). Отсюда и завидная реализация. Тем более удар со среднего расстояния у Кшиштофа действительно поставленный, аккуратно раскидывать мячи по углам он умеет.

Главная интрига сейчас: как долго продлится вся эта результативная фантастика. Многие вокруг убеждены, что скоро форвард сдуется. Ведь, во-первых, «Дженоа» на старте почти не играл с топами (только с «Лацио»), а впереди друг за другом – «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Наполи». Во-вторых, три дня назад был уволен главный тренер Давиде Баллардини, при котором и случился феноменальный прогресс Кшиштофа. В-третьих, люди всегда плохо воспринимают что-то новое и выходящее за привычные рамки, и поначалу легче списать всё на скоротечную сенсацию.

А он мог переехать в Россию?

Вы удивитесь, но да. В середине сентября польский портал Weszlo опубликовал подробный скаутский отчет на русском языке от 25 мая (автор – некто Петрович Э.В.), который предназначался нашим клубам.

В заключении отчёта было написано следующее:



«По соотношению «цена/качество+возраст» Кшиштоф – один из самых интересных вариантов на международном рынке. У футболиста большой потенциал, разнообразие сильных качеств, которые перекрывают все минусы. С учетом того, что почти все центрфорварды из чемпионата Польши (кроме Янчика – по личным причинам) смогли проявить себя в более статусных лигах и поддерживать уровень результативности (например, Милик, Николич, Ковнацки, Теодорчик, Прийович, а ранее Руднев и Левандовски), а также принимая во внимание большой интерес к форварду со стороны иностранных клубов, считаю, что ведущие команды России должны как можно скорее сделать официальное предложение «Краковии», пока еще Пёнтек готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в России.

Как сообщает агент, сумма в 5-6 миллионов евро плюс процент от будущей продажи, а также зарплата в 1 миллион евро плюс бонусы могут склонить футболиста и клуб к трансферу в Россию. Риски по приобретению Кшиштофа считаю минимальным».

Говорят, что нападающего предлагали пяти клубам, в том числе ЦСКА и «Локомотиву». Но в итоге он оказался не в России, а в «Дженоа».



Есть подозрение, что нисколько не жалеет.