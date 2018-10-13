Чалов сыграл за «молодёжку». И сразу забил победный мяч

Сборная России U21 разгромила Македонию в матче предварительного турнира ЧЕ-2019

Сборная России U21 одержала крупную победу над командой Македонии в матче предварительного турнира чемпионата Европы — 2019. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе России отличились полузащитники Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев и Иван Обляков, а также нападающие Фёдор Чалов и Георгий Мелкадзе. Автором единственного гола Македонии стал форвард Марио Крстовски.



Сборная России, набрав 19 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице группы 7, Македония (4) — 5-е.



В заключительном туре предварительного турнира ЧЕ-2019 команда России встретится с Австрией. Матч состоится 16 октября в Санкт-Пёльтене (Австрия) на стадионе «NV-Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Сборная Англии вернёт долг финалисту ЧМ-2018 на его поле Есть подозрение, что для британцев это будет вовсе не рядовой матч малопонятного турнира.

Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией в матче Лиги наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии принимала на своём поле команду Англии. Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, обе команды снова не смогли победить в матче турнира. В матче 1-го тура группы 4 англичане проиграли на своём поле сборной Испании со счётом 1:2, а хорватская команда во встрече 2-го тура на выезде проиграла испанцам со счётом 0:6.



В следующем матче группы сборная Англии на выезде встретится с Испанией. Игра состоится 15 октября. Хорватам предстоит домашний матч с испанской сборной 15 ноября. Встреча заключительного, 6-го, тура в группе 4 между Англией и Хорватией пройдёт 18 ноября.

Сборная Бразилии обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Саудовской Аравии встречалась с командой Бразилии. Встреча проходила на стадионе «Данни Маккели» в Дордрехте (Нидерланды) и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус и защитник «Ювентуса» Алекс Сандро. В обоих случаях результативной передачей отметился нападающий «ПСЖ» Неймар. С 85-й минуты сборная Саудовской Аравии играла вдесятером, после того как голкипер Мохаммед Аль-Оваис получил красную карточку.



В октябре командам предстоит провести ещё по одному товарищескому матчу. 15-го числа сборная Саудовской Аравии сыграет с Ираком, а на следующий день Бразилия встретится с Аргентиной.

Источник: матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда» мог быть договорным

Французские власти начали расследование по заявлению о том, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда» мог иметь договорной характер, сообщает AP со ссылкой на газету L’Equipe.



По информации источника, расследование началось в связи с соответствующим предупреждением из УЕФА, которое поступило ещё за несколько дней до начала встречи. Один из официальных представителей «Црвены Звезды» подозревается в ставке в размере € 5 млн на то, что сербский клуб проиграет с разницей в пять мячей. Напомним, что встреча завершилась победой парижской команды со счётом 6:1.



Отмечается, что глава структуры, которая занимается онлайн-ставками во Франции, сообщил, что не было замечено никаких подозрительных ставок на матч «ПСЖ» — «Црвена Звезда».

Болт забил первые голы в карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Усэйн Болт, недавно начавший профессиональную футбольную карьеру, отметился первыми забитыми мячами в составе австралийского «Сентрал Кост Маринерс».



В последнем матче команды ямайскому спортсмену удалось отличиться сразу двумя голами. При первом взятии ворот Болт пробил из-под защитника в ближний угол, застав врасплох вратаря. В эпизоде со вторым голом ямайцу повезло – неудачный пас защитника на голкипера оставил его один на один с пустыми воротами соперников.

Болт подписал контракт с «Сентрал Кост Маринерс» в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта. Ямаец дебютировал за клуб в конце августа.

Болт отгрузил двушку за новый клуб. Он реально стал футболистом! Голы — внутри.

Букмекеры: Модрич выиграет «Золотой мяч»

На этой неделе журнал France Football определился с окончательным списком претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2018 года. В списке номинантов – 30 футболистов, среди которых Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и другие звёздные футболисты. До вручения главной футбольной награды по итогам года остаётся немногим меньше двух месяцев: победитель будет определён 3 декабря.



Эксперты букмекерской компании bwin Россия определились со своим списком фаворитов и опубликовали линию специальных пари. Главным фаворитом на победу, по мнению аналитиков, является Лука Модрич, уже ранее победивший в номинации «Игрок года ФИФА». Коэффициент на то, что он станет обладателем новой и самой престижной награды, составляет 1.50. В этом году Модрич вместе со «сливочными» выиграл Лигу чемпионов и летом стал вице-чемпионом мира на первенстве в России.



Среди конкурентов хорвата можно увидеть Криштиану Роналду (4.00), Антуана Гризманна (7.50), Мохаммеда Салаха и Лионеля Месси (11.00), а также других известных игроков. Специалисты не исключают, что коэффициенты, ровно как и вероятности, ещё могут поменяться, но не кардинально.



Последние 10 лет «Золотой мяч» по пять раз выигрывали Месси и Роналду. Они же остаются единственными действующими обладателями награды. Последний победитель «Золотого мяча» до эпохи аргентинца и португальца — Кака — завершил карьеру в 2017 году.

В Тульской области нашли фаната из Конго, потерявшего документы во время ЧМ-2018

Футбольный болельщик из Конго во время чемпионата мира по футболу — 2018 остался без документов и не смог вернуться на родину. Фанат осел в Заокском районе Тульской области, где находится до сих пор, сообщает «Интерфакс».



По словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Андрея Ярцева, сейчас ведомства работают над тем, чтобы восстановить паспорт иностранца и помочь ему с отправкой в Конго. Он отметил, что волонтёры помогают мужчине собрать средства и подкармливают его.



В социальных сетях жители Тульской области пишут, что конголезец называет себя Самуэль, ему 19 лет. Он рассказал, что в столице России его избили и ограбили, забрав документы, паспорт болельщика и деньги. В отчаянии фанат несколько дней шёл пешком, пока не оказался в Заокском районе, где его приютили местные жители.



ЧМ-2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале национальную команду Хорватии со счётом 4:2.