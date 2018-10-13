Салах забил с углового. Главное — о пятничных матчах сборных

1. Англия с Хорватией играли при пустых трибунах

Недавно эта пара сыграла в полуфинале ЧМ, а десять лет назад одна из них лишила другую Евро-2008. В этот раз битвы не вышло — в первую очередь из-за отсутствия зрителей. Хорватия отбывает наказание за появление свастики на газоне во время давнишнего матча с Италией.

Обе команды начали этот розыгрыш Лиги наций с поражения Испании, причём хорваты уступили очень крупно (0:6). Начать побеждать не вышло ни у кого, команды скатали нулевую ничью. Ближе к трём очкам были гости — один лишь Рэшфорд запорол несколько выходов один на один, а Гарри Кейн бил в перекладину.

Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией в матче Лиги наций

2. Лукаку снова в порядке

Бельгиец был очень результативен в отборе к ЧМ и неплохо начал сам мундиаль. Потом стало сложнее. Ни одного забитого мяча в плей-офф турнира сменились не самой впечатляющей статистикой в «МЮ». Но в последних матчах сборной он снова похож на себя, забив уже пять мячей в трёх матчах. Именно его дубль принёс Бельгии победу над Швейцарией, и теперь Лукаку вместе с сербом Митровичем являются лучшими бомбардирами турнира.

3. Финны справляются без Ерёменко

Роман Ерёменко отбыл длительную дисквалификацию и успел дебютировать за «Спартак», но в Финляндии не спешат возвращать его в состав местной сборной. «Роман скажет, хочет ли он продолжать карьеру в сборной. Сейчас я не могу вызвать его в команду. Он долго не играл», — объясняет тренер. Пока финнам неплохо и без него — в не самой простой группе с греками, венграми и эстонцами они взяли девять очков из девяти.

4. Беларусь взяла реванш и стала лидером

В отборе к ЧМ-2018 сборная Беларуси переживала один из худших этапов в своей истории. Тогда же она проиграла Люксембургу, чем повергла в уныние своих болельщиков. В этот раз команда Игоря Криушенко смогла взять реванш и с помощью гола Антона Сароки выиграла эту игру. Теперь они первые в группе, новый маскот-трансформер работает! Люксембург идёт следом.

У Беларуси новый маскот. Школьники — в восторге Вечером он дебютирует в Лиге наций.

5. Салах забил с углового

В матче квалификации на Кубок африканских наций сборная Египта встречалась с командой со славным названием Свазиленд. В этой игре принял участие Мо Салах, которому ощутимо достаётся за не очень удачный старт сезона. В сборной — другое дело, на счету египтянина гол, забитый с углового! И повреждение, после которого он не смог продолжить игру.

6. «Молодёжка» громит Македонию

«Кто вам сказал, что мы когда-то хотели их вызывать? Это посыл: нужно проявлять себя в «молодёжке».

Черчесов: на Чалова, Максименко и Рассказова мы пока не рассчитываем

Так отреагировал Черчесов на недавний вопрос о невызове в первую сборную юных футболистов ЦСКА и «Спартака». Молодёжь правильно поняла тренера и разнесла сборную Македонии. Учитывая потерю очков Австрией в игре с сербами, победа подняла нашу сборную на второе место. Теперь нас ждёт очная встреча, и шансов попасть на Евро-2019 у молодёжной сборной России заметно прибавилось.