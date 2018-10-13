Кого-то тема недели вдохновила на пранк, кого-то на матерный стишок, а кого-то — на картину грудью.

25 деятелей политики и шоу-бизнеса, хайпанувших на «деле Кокорина и Мамаева»

Владимир Жириновский, политик

Предложил отправить Кокорина с Мамаевым в Сирию. «Поучить местных мальчишек в футбол играть».

Владимир Жириновский и Андрей Малахов обсуждают Кокорина и Мамаева

Мария Захарова, спикер МИД

Выразила недоумение, «почему чиновники не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы?». В шутку, наверное.

Александр Невзоров, публицист

В свойственной ему ироничной манере предположил, что «мозг у футболистов, вероятно, снабжен

не извилинами, а швами и имеет поверхность, сшитую примерно из 32 многоугольников с надписью Nike или Adidas».

Эдгард Запашный, дрессировщик

Назвал АК и ПМ «зажравшимися козлами», а их выходки — «уродством».

Юрий Лоза, певец и композитор

Попросил «не облизывать и не выдёргивать из СИЗО за большие бабки».

Надежда Толоконникова, участница панк-группы Pussy Riot

Задумалась, почему Кокорина с Мамаевым будут судить по той же статье, что и Pussy Riot после «выступления» в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Сергей Доренко, телеведущий

Назвал Кокорина с Мамаевым «презренными ушлёпками», которым «придётся ответить за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и ваще...»

Андрей Малахов, телеведущий

Посвятил героям недели передачу «Осторожно! Кокорин и Мамаев: футболисты и очень опасны!».

Андрей Малахов обсуждает с гостями главный скандал недели

Дмитрий Борисов, телеведущий

На Первом специальный выпуск ток-шоу «Пусть говорят» назвали «Красная карточка для Кокорина и Мамаева».

Эдуард Лимонов, писатель

Сравнил Кокорина с героем фильма «Заводной апельсин».

Лимонов о Кокорине

Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, шоумены

Оперативно записали шуточную сценку «Кокорин и Мамаев за минуту до драки».

Батрутдинов и Харламов в образе Кокорина и Мамаева

Владимир Соловьёв, телеведущий

Настаивал на реальном, а не условном сроке для «отличившихся».

Данила Поперечный, видеоблогер

Сообщил миру о «бесчинствах» сладкой парочки и их приятелей в поезде.

Александр Добровинский, адвокат

Пошутил насчёт «хорошего стула у Кокорина с утра».

Сергей Миронов, политик

Сравнил футболистов с малолетными гопниками и призвал на пушечный выстрел не подпускать к сборной.

Михаил Барщевский, юрист

Высказался в пользу «разоряющих и пугающих штрафов» для Кокорина и Мамаева.

Владимир Хотиненко, кинорежиссёр

Попросил не поддаваться информационной истерии и не устраивать спортсменам показательную порку, но непременно — дисквалифицировать.

Екатерина Гордон, правозащитник

Допустила, что футболисты находились в состоянии наркотического опьянения и призвала «ужесточать отношение к футболистам тренерам и всему менеджменту».

Виталий Милонов, депутат Госдумы

Предложил проверять всех футболистов российских клубов на наркотики.

Виктория Боня, телеведущая

Заверила, что Кокорин с Мамаевым «точно не употребляют наркотиков».

Виктория Боня

Владимир Кузнецов, телефонный пранкер, известный как Вован

Под видом Виталия Мутко «развёл» на откровения президента «Зенита» Сергея Фурсенко.

Ирина Романовская, художница

Написала портрет оскандалившихся футболистов… грудью. Вместо краски использовала грязь.

Ирина Романовская

Мария Кожевникова, актриса

Провела аналогии с «Домом-2».

Сергей Шнуров, музыкант

Посвятил оступившимся футболистам стихотворение, полностью привести которое, без купюр, не

представляется возможным. Роскомнадзор не дремлет.