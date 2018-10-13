Тьерри Анри — новый тренер «Монако». Теперь с ним поработает Головин

«Монако» официально объявил о назначении Тьерри Анри главным тренером клуба. Клуба, который сейчас лихорадит настолько, что тот находится в зоне вылета французской лиги. Соглашение с известным в прошлом нападающим рассчитано до июня 2021 года: смелый шаг руководства, учитывая обстоятельства.

«Монако» официально объявил о назначении Анри на пост главного тренера

«Он может рассчитывать на доверие как с нашей стороны, так и со стороны болельщиков», — комментирует подписание гендиректор «Монако» Васильев.

Раз так, этот сезон наверняка станет для клуба переходным. Задачи будут напрямую зависеть от темпов прогресса нового тренера. Рассчитывать на другое странно — для Анри это первый опыт в роли главного тренера. Да, есть такие, кому это не мешает брать титулы, едва ступив на порог профессии. Но не с отставанием от лидера в 21 очко.

«Монако» уволил тренера, который приглашал Головина. Но дело не в тренере Жардим не справился. Никто бы не справился в такой ситуации.

Первый приход

Может, после эпохи в «Арсенале» кто-то уже забыл о первых шагах Анри в футболе, но клубную карьеру он начал именно в «Монако». Скаут монегасков присмотрел его в игре, в которой Тьерри забил 6 мячей (при счёте 6:0).



В «Монако» Анри познакомился с Арсеном Венгером. Тот долго не мог найти ему подходящую позицию на поле, но всё-таки начал пробовать его в центре нападения. Правда, вскоре Венгер ушёл. Футболист нашёл себя уже при Жане Тигана и помог клубу стать чемпионом страны в сезоне-1996/97. Получив звание лучшего молодого футболиста и едва не уехав в «Реал».



У мадридцев уже тогда были проблемы с трансфером юных феноменов из «Монако» (не будем показывать пальцем). Анри подписал длительный контракт, но оказалось, что сделка была незаконной. В итоге её аннулировали, а Тьерри получил крупный штраф. Юноша принял ситуацию и продолжил помогать «Монако».



С этим клубом Анри вышел в полуфинал ЛЧ и добился вызова в сборную. После пятилетки в «Монако» форвард перешёл в туринский «Ювентус». За плечами было более 100 матчей за первый клуб. Игроком он с «Монако» больше не встретится, а вот с первым тренером жизнь свела.

Тьерри-тренер

Слухи про тренерство Анри появлялись регулярно, но по факту — самостоятельной работы у него не было до сих пор. Долгое время его считали возможным сменщиком Венгера, но есть ощущение, что в их отношениях в какой-то момент что-то надломилось. Да и с «молодёжкой» «канониров» у Тьерри ничего путного не вышло. В итоге сам Арсен не стал натаскивать будущего преемника, а «Арсенал» не решился брать тренером бывшего футболиста без опыта.



Анри часто мелькал на телевизионных экранах и помогал в сборной Бельгии Роберто Мартинесу. Игрокам француз очень нравился. Во время ЧМ, например, они с удовольствием играли в баскетбол — одно из главных хобби Анри. Футболисты часто отмечали его роль в последних успехах команды.

Вот, например, слова Янузая: «Он был легендой и большим футболистом, здорово иметь такого человека в команде, он всегда может что-то подсказать».



А вот — Насера Шадли: «Тьерри Анри делится своим большим опытом с нами, много разговаривает с игроками, особенно с нападающими».



«Думаю, он видит во мне молодого себя и поэтому придирается. Но по делу! Он научил меня умнее двигаться и реже попадать в офсайды», — говорит Лукаку.



И всё-таки, судя по отзывам многих его партнёров, Анри — из тех тренеров, что делают ставку на характер и мастерство подопечных, а не на тактические нюансы. Впрочем, порой этого оказывается достаточно, чтобы выигрывать важные титулы. Наш Юрий Палыч, например, недавно сказал прямо: «Схема — это не главное».

Сёмин: схема неважна, главное — сердце и агрессия

До тех пор, пока он не доработался до ассистента, Анри получал в сборной Бельгии скромные 50 тыс. евро в год. Их он отправлял на благотворительность — на изучение методов борьбы со СПИДом. Тем удивительнее, что с потенциальным первым клубом — «Бордо» — он не договорился из-за финансов.

В последнее время Анри отправляли в «Астон Виллу», которую он мог тренировать вместе с Джоном Терри, но тоже не срослось. Тьерри принял «Монако». «Уверен, он станет великим тренером», — считает глава его последнего тренерского штаба Роберто Мартинес.



Головин приезжал во Францию к конкретному тренеру, который известен раскруткой молодых талантов. С другой стороны, в «Монако» он получил поддержку не только Жардима, но и руководства. На то, что он будет играть, намекает и сумма трансфера, и его выступления в последних матчах. Пока всё выглядит так, что Головину опасаться нечего.

Кто-то говорил, что «Монако» — лишь перевалочный пункт, а одним из наиболее вероятных вариантов продолжения для россиянина станет скорый переход в лондонский «Арсенал». Если это так, у них с Анри, вероятно, очень похожие амбиции.