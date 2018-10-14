Лёв унижен на арене Кройфа. Промес тоже поучаствовал в разгроме

Как Нидерланды победили Германию?

Кризис сборной Германии затягивается, теперь она разгромлена Нидерландами на «Арене Йохана Кройфа» – 0:3. Для команды Йоахима Лёва словно продолжается чемпионат мира. В Лиге наций у немцев лишь одно очко после двух игр с Францией и Нидерландами, они аутсайдеры своей группы и рискуют вылететь из Лиги А.



Встреча в Амстердаме вообще-то должна была превратиться в праздник для Лёва. В этот день он проводил свой 168-й матч на посту наставника сборной Германии – 58-летний специалист обошёл Зеппа Хербергера и стал рекордсменом национальной команды. Но игроки преподнесли тренеру такой подарок, после которого и уволить могут.

Ключевым моментом матча при в общем-то равной игре стал гол Вирджила ван Дейка на 30-й минуте. Райан Бабел умудрился перепрыгнуть двух опекунов после подачи углового и пробить, мяч попал в перекладину, а защитник «Ливерпуля» преуспел на добивании. Во втором тайме сборная Германии в два раза превзошла соперника по количеству ударов, попав в створ лишь однажды. В концовке Мемфис Депай реализовал выход один на один с Мануэлем Нойером, а Жоржиньо Вейналдум продемонстрировал впечатляющий силовой дриблинг. В третьем голевом эпизоде в обороне «поплывших» немцев творилось что-то чудовищное: потеря мяча на своей половине поля, нелепое падение Жерома Боатенга.

Лёв — рекордсмен сборной Германии по количеству матчей на посту главного тренера

Каким образом Промес поучаствовал в разгроме немцев?

Квинси Промес вышел на замену в середине второго тайма вместо Бабеля. Именно экс-игрок «Спартака» стал автором голевой передачи на Депая, когда сборная Нидерландов организовала контрвыпад два в два. Форвард «Севильи» не просто не пожадничал, а в нужную секунду передал мяч Мемфису, который сумел избежать офсайда. Правда, по большому счёту Промес только этим и запомнился.

Взглянув на состав тех, кто громил сборную Германии, некоторые из вас наверняка удивятся, обнаружив фамилии Дюмфрис, де Рон, Бергвейн, Грёневельд. Не все игроки основы и скамейки голландцев известны широкому кругу болельщиков. 22-летний защитник Дензел Дюмфрис и 21-летний форвард Стевен Бергвейн выступают за ПСВ, 27-летний полузащитник Мартен де Рон за «Аталанту», а 21-летний игрок атаки Арно Грёневельд за «Брюгге». Похоже, нынешний главный тренер «оранжевых» Рональд Куман отыскал лучшее сочетание футболистов под лучшую для этой команды схему. С ним свой затянувшийся кризис должна преодолеть сборная Нидерландов. Символично, если возрождение начнётся на «Арене Йохана Кройфа».

Что говорят Рональд Куман и Йоахим Лёв?

По мнению Рональда Кумана, голландцы, несмотря на сумасшедший результат, не показали во встрече с Германией своего максимума:

«Мы не очень хорошо начали. Тони Вернер был опасен, а Матейс де Лигт действовал неаккуратно. Первый гол наша команда забила в результате фантастического углового. Однако нам нужно играть лучше, если мы хотим конкурировать с топ-командами. Тем не менее сегодня все ребята, включая дебютантов, показали, что они способны хорошо играть».



Йоахим Лёв, комментируя результат, дал понять, что футболисты сборной Германии не доверяют друг другу, когда команда начинает проигрывать:



«Дело не только в использовании голевых моментов. Мы играли нормально, пока не пропустили. После первого гола вы могли видеть недоверие в наших действиях. Почему мы не забиваем? Это сложный вопрос, у нас были хорошие шансы. Поражение со счётом 0:1 было бы приемлемым результатом – нельзя так разваливаться в последние 10 минут матча».



Возможно, Лёву поможет навести порядок в команде следующий матч с чемпионом мира Францией, а потом в календаре немцев стоит спарринг с Россией — 15 ноября в Лейпциге.