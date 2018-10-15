Месси сможет уйти из «Барселоны». Но не в топ-клуб. И не в Европе

Сборная России второй раз обыграла Турцию в Лиге наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная России принимала на своём поле команду Турции. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Черышев забил очередной крутой гол. Его уже поздравила «Валенсия» Эта победа ещё не гарантирует первого места в группе.

В составе победителей голы на свой счёт записали защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Денис Черышев, которые отличились на 20-й и 78-й минутах соответственно. Таким образом, сборная России второй раз на групповой стадии турнира обыграла турок. Напомним, что в первом матче на выезде подопечные Станислава Черчесова победили со счётом 2:1.

Сборная России (7 очков после 3 матчей) располагается на первом месте в турнирной таблице группы 2 в Лиге B. Турция (3 балла, 3 игры) – на втором месте. На третьем месте располагается сборная Швеции (1 очко, 2 матча). Таким образом, Турция уже не сможет опередить Россию в турнирной таблице группы.

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В заключительных встречах группы Турция примет на своём поле Швецию 17 ноября, а 20-го ноября скандинавской команде предстоит в домашних стенах встретиться с Россией.



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Баскаков — об акции протеста: просил игроков «Томи» потерпеть, но не выдержали

Главный тренер «Томи» Василий Баскаков поделился мнением об акции протеста футболистов томской команды перед матчем 16-го тура ФНЛ с «Сочи» (1:0).



Напомним, игроки «Томи» вышли на матч с «Сочи» с опозданием на шесть минут, таким образом выразив протест из-за задержек по выплате зарплат.

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«Это больше эмоции. Перед сезоном говорил им, что здесь все бывает не гладко и кое-где нужно будет потерпеть. Сами согласились, но, видимо, я не нашел правильные слова, раз они всё-таки решились на это… Сейчас мы в верхней половине таблицы, болельщик пошёл, и ребята по характеру немного другого уровня. Всё терпимо, но сейчас прозвучал не очень приятный звоночек», — приводит слова Баскакова пресс-служба томского клуба.

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Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО «Бутырка», сообщает Mash.

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По информации источника, после перехода из карантинных камер в обычные футболисты смогут написать заявление с просьбой разрешить тренировки в местном спортзале. Если игроки получат разрешение, то час тренировок в зале обойдётся им по 400 рублей.

Кокорина и Мамаева поддержали самарские коллеги. Делом. LIVE Болельщики пишут письма в поддержку задержанных футболистов. А футболисты продолжают творить глупости.

Напомним, 8 октября Кокорин вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, который после инцидента был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. На данный момент Кокорин и Мамаев арестованы до 8 декабря и находятся в СИЗО «Бутырка».

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Месси сможет бесплатно уйти из «Барселоны»

«Барселона» заинтересована в заключении нового контракта с нападающим команды Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.



По данным источника, в новом соглашении каталонского клуба с аргентинским форвардом может появиться пункт, согласно которому Месси получит право бесплатно уйти из «Барселоны» в другой клуб в 2020 году, но при условии, что это не будет топ-команда из Европы. В текущем контракте Месси с каталонцами, который действует до 2021 года, сумма отступных за игрока составляет € 700 млн.



В нынешнем сезоне Месси провёл в составе каталонской команды 8 матчей в чемпионате Испании, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. После восьми туров «Барселона», набрав 15 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры.

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Игрок «Крыльев Советов» Башкиров попался пьяным за рулём арендованного авто

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров был остановлен сотрудниками ГИБДД в Самаре в ночь с субботы на воскресенье, сообщает «РЕН ТВ».



По информации источника, футболист самарской команды находился за рулём каршеринговой машины в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, что игрок не оказывал сопротивления сотрудникам полиции и согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы показали трёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 20 октября с «Уралом» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнётся в 14:00 мск. После 10 туров самарская команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Ещё один футболист «Крыльев Советов» задержан за вождение в нетрезвом виде

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев был задержан в Самаре с признаками опьянения, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на два осведомлённых источника.

«Сотрудниками полиции в Самаре задержан мужчина 1995 года рождения, управляющий транспортным средством, предположительно, с признаками опьянения. Должностным лицом ГИБДД вынесено постановление о возбуждении административного дела по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения, в рамках которой назначены предусмотренные законом экспертизы», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Самарской области.

Тигиев является игроком «Спартака», а за самарский клуб в сезоне-2018/19 он выступает на правах аренды.