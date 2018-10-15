Новый мир Кокорина и Мамаева. Какой он?

«Загуляем осень, загуляем», — поётся в одной из песен известной шансон-группы под названием «Бутырка». В одноимённом заведении коротают свою загульную осень звёзды российского футбола — Павел Мамаев и Александр Кокорин. Там они пробудут минимум до 8 декабря.

Бутырская тюрьма — самая крупная в столице. Здесь в разное время находились в заключении бунтарь Емельян Пугачёв и писатель Александр Солженицын. Сюда же наведывался на встречу с приятелем Лев Толстой, а Гарри Гудини выступал перед заключёнными с известным трюком. В общем, место культовое.

«Обвинений в избиении водителя Павлу не предъявлялось». Слово адвокату Мамаева Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов – подробно о деле его клиента.

Быт

Неизвестно, как всё было 100 лет назад, но нельзя сказать, что нынешние условия в СИЗО невыносимы. На первый взгляд. Оба известных заключённых — в камерах с холодильниками и телевизорами. К «ящику» пока не тянет — Кокорин наведался в библиотеку за книгой.

В «Бутырке» есть спортзал, который Александр и Павел планируют посещать. Стоимость услуги — до 400 рублей, и по отзывам в интернете он не в лучшем состоянии. Зато это поможет решить вопрос душа: после тренировки положен дополнительный поход. Иначе условия предусматривают возможность для мытья лишь один раз в неделю.



Мобильные телефоны запрещены. При этом из изолятора можно звонить с таксофона, но не более 15 минут. По визитам пока неясно, этот вопрос зависит от позиции следователя. Связь с внешним миром пока больше проходит с помощью писем. «Пришло много, пытаюсь всем ответить. Всё читаю», — рассказал Александр «Дождю». Так что, если вам есть что сказать этим сидельцам, двигайте по ссылке ниже.

Напиши письмо Кокорину и Мамаеву

Отдельно отметим режим — в следственном изоляторе с ним особенно непросто. В отличие от мест «не столь отдалённых», у местных обывателей нет постоянного занятия (хотя бы работы) — жизнь проходит исключительно в четырёх стенах, с перерывами на питание и часовую прогулку. Поэтому сутки в изоляторе формально считают за 1,5 дня в колонии. Мамаев уже ощутил сложность положения: «Никому не пожелаю здесь оказаться».

Питание

Еду в тюрьме называют «баландой». На первый взгляд, ничего особенного — как в детском лагере. На деле не совсем. Дело в том, что вся еда местного производства, а потому изначально изготавливается «по особым рецептам». Поэтому даже обычные продукты (такие как хлеб) на вкус довольно специфичны.

В остальном в меню много консервов, полуфабрикатов, крупы и прочей незамысловатой кулинарии. На завтрак — каша, на обед — первое и второе, на ужин к гарниру часто подают рыбу. «Не дома, конечно, но можно есть», — приводит слова Кокорина sports.ru (со ссылкой на общественного наблюдателя Ивана Мельникова). «Я же не на курорте», — логично рассуждает Мамаев.

Помимо столовой у заключённых есть возможность заказывать еду за дополнительные деньги, но и за свои деньги особо шиковать не получится. Вот полюбуйтесь сами.

Ну и не стоит забывать про передачи. Их можно передавать ежемесячно объёмом до 30 кг. Ограничение есть и на список продуктов, и оно настолько суровое, что первая передачка Павла Мамаева от родных включала в себя сладости и лапшу быстрого приготовления.

Мамаев получил от отца лапшу быстрого приготовления и сладости

Советы

Сразу после помещения футболистов в СИЗО в СМИ выступило множество людей, которые имели подобный опыт. Они же дали несколько любопытных советов.



Боец Александр Емельяненко оптимистичен. «Никаких проблем у футболистов возникнуть не должно. Им нужно влиться в коллектив. Попадая туда, надо понимать, что все равны – на «Мерседесе» за тобой никто не приедет, чтобы на тренировку отвезти. Есть такие вещи, куда не надо лезть – туда не надо. А так все равны – коллектив. И объяснят, и подскажут, и помогут. Один про другого никогда не забывает», — приводит его слова «Sport24».

А. Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву по поведению в «Бутырке»

«Единственное, что могло бы поставить футболистов в «Бутырке» в затруднительное положение, это наколки с ярко выраженной символикой гомосексуалистов. Но не думаю, что это их случай», — рассказал «Ленте» известный в прошлом «карманник» Заур Сугумов.



Не обошлось и без оппозиционеров. Вот что советует задержанным Сергей Удальцов: «Пусть читают книжки и берутся за ум, думаю, могут обойтись небольшим сроком, а может, даже условным».

Футболисты пока на карантине

Отдельно отметим, что пока футболисты находятся «на карантине» — в специальных камерах. В этих комнатах обычно ведётся видеонаблюдение, поэтому будни задержанных фиксируются на камеру. Там им предстоит провести примерно 10 дней, в течение которых с ними пообщаются психологи, а сами они смогут адаптироваться к тюремным условиям.

Беседы с психологом нужны и для того, чтобы подобрать им соседей, подходящих по психотипу. Потому что в первой камере шероховатости были (вы же помните дальнобойщика?). Сейчас у каждого из футболистов всего один сосед. У Мамаева он подозревается в краже, а у Кокорина — в неуплате алиментов. В общем, особого криминала пока нет.



Тем не менее уже на этом этапе парни могут столкнуться с асоциальными персонами. «Там могут быть бомжи, которые давно не мылись, наркоманы, пьяницы — вся эта категория, с которой ни Мамаев, ни Кокорин в обычной жизни вряд ли когда-нибудь сталкивались», — сказала в эфире «Россия 24» Ева Меркачева, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

В СИЗО Кокорин и Мамаев могут столкнуться с бомжами, наркоманами и пьяницами

Прямая речь

Последним на данный момент общением с прессой для футболистов стал диалог с журналистами «Дождя».



Мамаев: «Я сожалею о поступке, о чём сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается».



Кокорин: «Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Написал заявление, чтобы попасть туда».