Словарь Станислава Черчесова (не словарь, а глоссарий)

«Контрольные матчи»

Сразу же после назначения на пост главного тренера сборной России Станислав Черчесов предупредил журналистов: матчи у национальной команды при подготовке к чемпионату мира будут исключительно контрольные, а не товарищеские.



— Товарищеских матчей у нас не будет. Только контрольные, тестовые, но никак не товарищеские. Понимаете разницу?

Мы сначала не понимали. Но Станислав Саламович так часто нам это повторял, что через какое-то время журналисты машинально начали называть все матчи сборной контрольными.

«Трудности» или «вопросы»

Слова «проблема» для главного тренера сборной России не существует. Журналистов он тоже неоднократно просил его не использовать в своих вопросах.



Первый раз – после матча с Коста-Рикой, в котором Россия уступила со счётом 3:4.



— Слово «проблемы» уберите из лексикона.



После неудачного для сборной России матча с Бразилией (0:3) Станислав Саламович ещё раз напомнил, что такое слово неуместно по отношению к национальной команде:



— Проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите из лексикона. Есть трудности, которые надо решать. Они бывают лёгкие, бывают трудные. У нас – рабочие.

Повторять о том, что проблем у сборной нет, пришлось даже после матчей чемпионата мира. Например, обыграв Египет, Черчесов выпалил:



— У нас в лексиконе нет слова «проблемы», есть вопросы. Надо было хорошо подготовиться к официальным матчам, и нам это удалось.

«Если»

Ещё одно нелюбимое слово Станислава Саламовича. Об этом он сказал в интервью «Р-спорту», которое вышло в день его 55-летия:



– А если бы могли попросить выполнить любое своё желание?

– Не люблю слово «если». Я нормальный человек. Попросил бы здоровья всем близким.

«Недочёты» или «просчёты»

На одной из пресс-конференций в сентябре 2016-го у главного тренера сборной спросили про ошибки Ильи Кутепова в матче с «Уфой».



— Вы считаете, что это ошибка? По-моему, недочёт. Или просчёт.



После чемпионата мира в одном из интервью он снова поправил журналиста:



— Уже говорил: ошибок мы вообще не делали, потому что это первый чемпионат мира. Были недочёты.

«Заключительный»

За день до старта чемпионата мира состоялась пресс-конференция, в ходе которой на вопросы журналистов отвечали Черчесов и Александр Самедов. На ней присутствовало много иностранных журналистов, один из которых сумел отличиться.



— Последний вопрос… — начал польский коллега.

— Заключительный. Не дай бог последний, — поправил его тут же Черчесов.

«Перелопатить внутри»

После поражения от Уругвая на чемпионате мира Черчесов поправил сам себя:



— Психологически команда достаточно сильна, чтобы пережить это поражение. Нет, пережить – это неправильное слово. Воспринять – тоже. Перелопатить внутри и сделать определённые выводы.

«Способности»

О том, что слово «талант» Станислав Саламович не приемлет, он рассказал на форуме «Территория бизнеса» в августе 2018-го. Вместо него он предпочитает говорить «способности».



— Да, в футбол приходят дети с талантами. Но я слово «талант» не люблю. Я всё время говорю: способности. Главный талант – умение работать, это самое важное. Но и трудоголизм должен быть здоровым.

«Изменения в составе»

Станиславу Саламовичу не нравится слово «ротация» — об этом он заявил перед матчем со сборной Турции в рамках Лиги наций.



— И по слову ротация… изменения в составе – вот так лучше.

«Доволен – недоволен»

Черчесова спросили, доволен ли он ничьей со сборной Швеции. Слово вновь оказалось неправильным:

— Мы в профессиональном футболе, «доволен – недоволен» – это неправильные слова. Я доволен тем, как провели игру, но от того, довольны мы или нет, ничего не меняется.

«Не внесли в заявку»

После победы над сборной Турции 14 октября у Станислава Саламовича спросили:



— Нойштедтер появился в атаке, пусть и на стандартах. Перед чемпионатом мира вы отцепили его – теперь он игрок основной обоймы?



Черчесов снова поправил журналиста:



— Какое вы там слово сказали? Отцепили? Мы это называем: не внесли в заявку. Другие были лучше, ничего личного.