Испания едва не отыгралась с 0:3 против Англии. Что происходило в Севилье?

Английские фанаты буянят в Севилье

Англичане ещё накануне игры показали, что будут хозяевами Севильи. В Испанию прибыли 3000 британских фанатов, часть которых, по-видимому, ставила перед собой цель не столько посмотреть футбол, сколько выплеснуть накопившуюся энергию. Буянить в России на чемпионате мира смелости-то не хватило.

В ночь с воскресенья на понедельник и непосредственно перед игрой английские фанаты старательно теряли лицо. Пили до такой степени, что кому-то потребовалось вызывать скорую помощь. Некоторые из них били на улицах бутылки, стёкла машин, витрины магазинов. Ломали мебель в барах. Хулинагов не смутил даже мощный севильский дождь. Успокаивали гостей спецподразделения полиции. Тем не менее в результате столкновений никого не арестовали. Федерация футбола Англии осудила поведение своих соотечественников, пообещала выявить нарушителей и применить к ним дисциплинарные меры. К слову, когда команда Гарета Саутгейта повела со счётом 2:0, британские фанаты хором запели гимн – местная публика ответила оглушительным свистом.

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Как Англия забила три Испании

Философия Луиса Энрике – агрессивно атаковать, постоянно владея мячом, а при потере прессинговать соперника на чужой половине поля. При таком футболе сборная Испании будет уязвима к контрвыпадам. Полуфиналисты ЧМ-2018 образцово-показательно били хозяев в слабые места, причём для реализации плана им не потребовалось даже ставить «автобус». Саутгейт перестраивает сборную Англии на игру в четыре защитника вместо трёх центральных, чтобы тоже лучше контролировать мяч, однако в Севилье его команде хватило для трёх голов лишь 29% владения и трёх ударов в створ до перерыва. Давид де Хеа не в первый раз пропустил всё, что летело в его ворота, правда, обвинить голкипера «Манчестер Юнайтед» в голах англичан язык не повернётся.

Феноменальный тайм выдал Гарри Кейн, который поучаствовал во всех голевых атаках сборной Англии. Его игра в Севилье – сильный ответ критикам нападающего «Тоттенхэма». Кейн, автор дубля Рахим Стерлинг и Маркус Рашфорд блестяще использовали пространство за спинами Серхио Рамоса, Начо и крайних защитников сборной Испании: врывались в свободные зоны, избегали офсайда, получали и отдавали передачи в нужный момент. Это тот самый случай, когда говорят, что комбинации разыграны как по нотам.

Как Испания спасала ничью

Во втором тайме сборная Англии оборонялась глубоко и не нанесла вообще ни одного удара по воротам Де Хеа. Вот это уже действительно было похоже на желание «припарковаться». Возможно, тактика Саутгейта сработала бы идеально, если бы игру не поменяли две вещи – неожиданные чудачества Джордана Пикфорда и решение Луиса Энрике выпустить на замену Пако Алькасера.

Нападающий дортмундской «Боруссии» выдаёт просто невероятный сезон. Алькасер забил ударом головой в результате подачи углового всего через минуту после того, как появился на поле. Статистики подсчитали: это его 10-й гол за 10 последних ударов в створ!

Угловой «привёз» на ровном месте Пикфорд. Потом голкипер сборной Англии завозился с мячом, получив передачу назад, и едва не организовал пенальти в свои ворота. Выбивая потерянный мяч из-под ног Родриго, Пикфорд придерживал соперника. Судья пожалел англичан – назначил угловой, а не одиннадцатиметровый. На ЧМ-2018 таких ошибок у Пикфорда не было, да и в Севилье он до перерыва сыграл надёжно, более того, с него начались две голевые атаки сборной Англии. При крупном счёте голкипер почему-то задёргался.

И всё-таки наступлению испанцев недоставало разнообразия, слаженности. Только в компенсированное время они попали в перекладину, а Серхио Рамос забил второй гол. «Красная фурия» проиграла дома впервые с 2013 года.