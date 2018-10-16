Голы Черышева неслучайны. Черчесов его очень круто прокачал

Из всех метаморфоз, произошедших с нашей сборной за последние полгода, в контексте отдельных персоналий самым невероятным событием видится прогресс Черышева. Никогда и нигде прежде на взрослом уровне он не показывал столь эффективный футбол, а если вспомнить, с какими качествами Денис у нас в первую очередь ассоциировался долгое время (скорость, проходы по флангу, прострельные передачи в штрафную), его преображение выглядит еще удивительнее.

Перед нами уже не old-fashioned-winger («старомодный вингер» — так Черышева когда-то назвала британская пресса), а игрок с совершенно другими функциями и характеристиками. Случился этот феномен благодаря работе Черчесова и помощников, переориентировавших Дениса и изменивших его ментальность.



Вспомним, например, второй матч Черышева после возвращения в сборную, против Австрии. Тогда он вышел на замену во втором тайме и искренне считал, что тренерский штаб рассматривает его как классического крайнего полузащитника, придающего атакам ширину. Все его действия, как с мячом, так и без него, были ориентированы в сторону фланга, что несложно проследить по карте действий.

Иногда это приводило к бессмыслице – Черышев и крайний защитник при развитии атаки ждали мяч в одинаково широкой позиции, дублируя функции друг друга, а перспективная зона в центре между двумя линиями обороны соперников оставалась незаполненной.

Далее были спарринг с Турцией, где Черышев остался на замене, и стартовая игра чемпионата мира с Саудовской Аравией, в которой Денис появился на поле вместо травмированного Дзагоева и забил два мяча. Но по-настоящему эффект работы тренеров с полузащитником стал заметен даже не в «Лужниках», а спустя несколько дней в Санкт-Петербурге в ключевом матче с Египтом.

Черчесов четко разграничил функции флангов. Правая бровка с великолепным Марио Фернандесом стала основной – через нее осуществлялся (и до сих пор осуществляется) выход из обороны, обеспечивались ширина и доставка мяча в штрафную. Левый край оказался задействован в меньшей степени (даже при Жиркове, а уж после его травмы – тем более), а из списка обязанностей самого Черышева почти исчезли глаголы «пройти» и «подать».



Тренерский штаб сделал ставку на другие сильные качества Дениса: чувство пространства, умение найти свободную зону, быстрое освобождение под удар и всякое отсутствие комплексов и страха. Черышев бьет даже из тех позиций, откуда другие постесняются. Сейчас решение Черчесова смотрится абсолютно логичным (ведь если вдуматься, много ли в сборной вообще бьющих футболистов?), но чтобы до него дойти, нужно было преодолеть всеобщую инерцию мышления и перестать воспринимать игрока так, как его многие воспринимали прежде.



Серьезно изменились с тех пор и движения полузащитника. Теперь они ориентированы в сторону центра. В начальных стадиях атак Черышев ждет мяч не у боковой линии, а в опорной зоне, освобождая фланг под рывок крайнему защитнику.

При атаках по правому флангу Денис часто бежит не на дальнюю штангу (как это обычно бывает у крайних нападающих), а в зону второго темпа к ближней. Подобные движения обороняющейся стороне контролировать особенно сложно. Голы Египту и Турции в последнем матче стали почти близнецами.

Еще одним постоянным маневром Черышева в сборной стало отработанное взаимодействие с Дзюбой. Денис находится рядом с ним при верховых забросах в полуфланговую зону, смещается к центру, собирает скидки и выходит на удар. Так был забит второй гол Саудовской Аравии, точно так же был создан самый опасный момент в игре с Уругваем.

Иногда Черышев может даже оказаться центральным нападающим, махнувшись ситуационно позициями с партнером.

Денис вряд ли будет выходить на поле всегда, поскольку имеет явно выраженные оборонительные недостатки (слабый отбор, плохое понимание общекомандного прессинга, потеря позиций), он неслучайно иногда становится жертвой тактических перестановок. Но когда хавбек «Валенсии» на поле, он становится ключевой фигурой команды. И, как ни странно, во многом вокруг его умения выйти на ударную позицию строится атакующий футбол России.



Именно поэтому у Черышева в каждом матче за сборную хватает моментов. Просто цифры: в девяти последних играх за Россию он 24 раза бил по воротам (холостой стала лишь одна – с Испанией), а в среднем наносит один удар за 24,6 минуты. Статистика в клубе совершенно иная – один удар за 57 минут.



В голах Дениса за сборную нет ничего удивительного. Просто все воспринимали его как ассистента, а Черчесов превратил в отличного завершителя.

Хотя один момент всё-таки удивляет: почему он не умеет забивать некрасиво?