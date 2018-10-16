«Теперь мы обратимся к приставам». Новые подробности дел Глушакова и Тарасова

Тема Кокорина-Мамаева оставила в тени другие громкие истории, в которых задействованы известные футболисты РПЛ. Между тем, там тоже хватает накала. В частности, речь о делах полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Первое связано с выплатой алиментов, второе – с разделом имущества при разводе.

Интересы обеих женщин – и бывшей супруги Тарасова Оксаны, и супруги Глушакова Дарьи – представляет один адвокат Сергей Жорин. На его счету не одно дело с участием знаменитостей.



Вот как он прокомментировал слова полузащитника о том, что он ничего не должен бывшей жене.

Тарасов: алименты ежемесячно списываются с моего счёта

— Я прекрасно понимаю Тарасова, ведь главное правило мужчины — «в любой непонятной ситуации нужно все отрицать», к нему у меня нет вопросов. Но когда я прочитал официальный комментарий «Локомотива», то он меня удивил. Как можно отрицать очевидное? Я опубликовал в своих социальных сетях исковое заявление Тарасова, где он просит уменьшить размер задолженности по алиментам. Что же он просит уменьшить в суде, если, как он заявляет, он ничего не должен? Не нужно отрицать очевидное.



— Что именно вас удивило в заявлении клуба?

— Они говорят, что никакой задолженности нет. Мы направили адвокатский запрос в клуб, а они просят новый исполнительный лист. Зачем вам новый лист, сначала исполните старый, а новый мы отдадим приставам.

— Почему разбирательства вообще идут именно с клубом, а не с футболистом?

— Оксана рассчитывала на добросовестность Дмитрия и отнесла исполнительный лист по месту его работы – в «Локомотив». В противном случае она могла отправить этот лист непосредственно к судебным приставам. Что мы и сделаем сейчас. (Согласно Семейному кодексу РФ, если должник алиментов официально работает, а размер его заработка и работодатель известны, то исполнительный лист на взыскание направляется работодателю, который будет удерживать задолженность из зарплаты частями. – Прим. ред.)



— Клуб вообще ничего не выплачивал Оксане?

— Речь не идёт о том, что клуб ничего не выплачивал – «Локомотив» выплачивал не ту сумму, которую должен. Но они должны выплачивать алименты и индексировать их. То есть алименты выносятся, например, 200 тысяч рублей, но если увеличивается МРОТ, то увеличивается и сумма.



За этим должен следить клуб, но клуб сумму не индексировал, из-за чего и возникла задолженность (согласно Семейному кодексу РФ, ежегодно индексация алиментов касается только тех твёрдых сумм, которые ответчикам определены решением суда, эти суммы определяются исходя из размера прожиточного минимума, поэтому индексация происходит пропорционально изменению среднего прожиточного минимума. – Прим. ред.).



— «Локомотив» как-то объяснил это?

— Клуб признаёт сумму долга, но отказывает в выплате. Они объяснили это тяжёлым материальным положением, но сейчас уже всё отрицают, это просто смешно", — рассказал Жорин в беседе с корреспондентом чемпионата Максимом Пахомовым.



Ранее появилась информация, что Тарасов не выплачивал алиментов бывшей супруге Оксане на протяжении шести лет. За это время у футболиста накопилась задолженность в размере более 15 млн рублей. Сообщалось, что игрок московской команды отказался погашать задолженность, ссылаясь на финансовые трудности.



Вот как прокомментировали ситуацию специально для «Чемпионата» в ФК «Локомотив»:



«В клубе стабильное финансовое положение, не имеющее отношения к спору о сумме алиментов. С Оксаной Борисовной в клубе были проведены встречи. Последняя в сентябре. Согласились, что задолженность прошлого периода, образовавшаяся ввиду действий предыдущей администрации, будет погашена до конца года. Возражений со стороны Оксаны Борисовны не было. Текущие выплаты алиментов производятся с учётом индексации».

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Также адвокат рассказал, что сейчас происходит в бракоразводном процессе семьи Глушаковых. Ранее стало известно, что Дарья подала на развод из-за постоянных измен футболиста, а Денис уже успел вывести 300 млн рублей с общих счетов семьи.



— Что сейчас происходит в бракоразводном процессе Дарьи и Дениса Глушаковых?

— Сейчас идёт процесс, который определит, где будут жить дети супругов. Дарья подала иск в Никулинский суд Москвы, а вот Денис обратился в суд по месту его рождения – в Миллерово, в Ростовской области.



— Почему футболист обратился именно туда, ведь он давно проживает в Москве?

— Он рассчитывал, что дело будет рассмотрено там, но у этого дела уже есть огромный резонанс, поэтому этот финт не прошёл.

— Что происходило дальше, Глушаков действительно выводил деньги с общих счетов?

— Он вывел 200 миллионов, но потом мы через суд наложили арест на счёт, но он вывел ещё 100 миллионов.



— С этим можно что-то сделать?

— Мы направим запрос и претензию в банк, если информация подтвердится, то мы обратимся в правоохранительные органы для принятия решения процессуального решения по этому вопросу.



— И какие могут быть последствия для Дениса?

— Это может привести к возбуждению уголовного дела, решение уже будет принимать правоохранители.



— Понятно ли сейчас, с кем будут жить дети Глушаковых?

— Конечно, мы хотим, чтобы дети жили с мамой. Денис же хочет оставить детей у себя, но как он будет воспитывать, учитывая его спортивный график, – большой вопрос. Для Дениса важен и вопрос с алиментами, а по моему опыту я могу сказать, что его коллеги платить их не очень любят.



— Здесь тоже не обойдётся без скандала?

— Мы уже заявляли суду о вопросе выплат алиментов до расторжения брака, это возможно с точки зрения закона. В августе и сентябре он перечислял деньги, но в октябре нет. Этот вопрос мы тоже будем решать через суд.



Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2010 году. У них две дочери — Валерия (2011 года рождения) и Александра (2016).