Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше

4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3, 4-3-1-2. Все эти схемы Томас Тухель применил в первых пяти официальных матчах «ПСЖ» в сезоне. И на этом не остановился: после 12 игр к середине октября по-прежнему нельзя выделить основную расстановку, по которой располагаются игроки. Более того, нельзя даже назвать основную позицию многих игроков. Ди Мария уже выходил на правом и левом краях атаки, в полузащите и даже латералем в 3-4-3. Неймар сыграл на левом краю атаки, под нападающими и второго форварда. Маркиньос чередует матчи на позиции центрального защитника с матчами, где он играет в опорной зоне. Зачем столько экспериментов?

Как Тухель ищет баланс

У «ПСЖ» фантастический состав. Вот только фантастический состав и подходящий состав – не всегда одно и то же. Особенно если речь идёт о тренере со сложной собственной системой, в которую он встраивает футболистов. Тухель – как раз такой тренер. Поклонник Гвардиолы (по его собственным словам), который хочет строить позиционные атаки через центр. Ключевую роль в таком стиле играет опорник-распасовщик. Но в «ПСЖ» такого нет. С начала сезона Тухель попробовал на этой позиции Верратти, Ласса Диарра, Бернеда – и никто его не устроил. Поэтому там стал играть центральный защитник Маркиньос. Игрок, который делает по 70 пасов за 90 минут с точностью 92%. Это было бы решением проблемы, но Маркиньос нужен и в защите. Поэтому тренер ищет и другие варианты.

Один из вариантов: смена расстановки на 4-2-3-1, парой Рабьо — Верратти в центре и Неймаром под форвардами. Ещё есть опция с сохранением схемы 4-3-3, но с Ди Марией в полузащите, чтобы лучше связывать оборону с атакой. От матча к матчу Тухель перебирает сочетания.

Другая проблема – травма Кюрзава. Не факт, что Лейвен станет идеальным помощником для Неймара, но уже ясно, что Бернат, с точки зрения Тухеля, недостаточно хорош. На позиции левого защитника он с начала сезона, помимо испанца, успел выпустить Нсоки и Дагба. Это не считая латералей, которые закрывали всю бровку – Ди Марии и Диаби (для них эта позиция тоже не профильная). Смысл в том, чтобы крайний защитник не просто поддерживал атаку (это делает и Бернат), но и высоко, до самой лицевой, открывался под пасы. Крайний защитник должен создавать пространство для Неймара, а при недостаточно высоких открываниях получается наоборот. Отсюда и попытка поставить чуть ли не в защиту Диаби – номинального форварда.

Когда уровень соперника позволяет, Тухель рискует собственной защитой ради того, чтобы Неймар получил больше свободы на любимом левом полуфланге. Например, опускает Ди Марию в тройку полузащитников или ставит форварда Диаби латералем.

Мбаппе и Неймар – идеальная связка

Журналисты испанской AS подсчитали, что 25% всех своих пасов Неймар отдаёт на Мбаппе. А Мбаппе – 33% пасов даёт на Неймара. Это идеальная связка. Они отдали друг другу четыре голевых паса в восьми турах чемпионата Франции, но даже это только один из примеров взаимодействия, а не главный показатель его качества.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Показатель качества –смена позиций в матче с «Лионом», когда Неймар прорвался в штрафную на правом фланге, а Мбаппе поддерживал атаку в «зоне 14» – перед штрафной, на позиции Неймара. Мяч отскочил к нему, Килиан забил. В статистике матча такая смена позиций никак не отражается, но именно такие эпизоды показывают, как хорошо понимают друг друга игроки. Таких примеров много. Это и рывки Килиана в штрафную, и своевременные передачи Неймара ему на ход (так был забит ещё один гол «Лиону»), забегания Килиана на фланг, чтобы освободить пространство Неймару в ключевой зоне перед штрафной. А ключевая она потому, что забить из-за пределов штрафной может не только десятка «ПСЖ». Ещё Ди Мария, Дракслер, Мёнье, Рабьо – и каждый из них уже доказал это в текущем сезоне голами.

Мбаппе уничтожил «Лион». Забил 4 гола и заработал пенальти «ПСЖ» скучно во Франции. Остались вдесятером и вынесли третью команду прошлого сезона.

Странно прозвучат слова, что лучший бомбардир в истории «ПСЖ» стал лишним. Кавани, конечно, нужен. Но он не необходим и не незаменим: уругваец – просто ещё одна опция в атаке, тактическая фигура под одну из моделей игры, которые использует тренер. Такая вариативность идёт команде на пользу. Кстати, она вообще возможна благодаря уникальной роли одного футболиста.

Ключевая роль Ди Марии

Итак, в отсутствие подходящего опорника и атакующего левого защитника Тухель ищет тактические компромиссы, чтобы извлечь максимум пользы из Неймара. А игрок, который делает возможными все тренерские эксперименты, – Ди Мария.

У аргентинца были разные времена в Париже, иногда он блистал, иногда оказывался на скамейке, но никогда не был определяющим игроком. Но сейчас, в этот необычныйпереходный период, Ди Мария незаменим. Неслучайно он – единственный из обоймы, кто выходил на поле во всех официальных матчах сезона во всех турнирах. При этом Ди Мария не самый заметный, не самый полезный и не лучший игрок Парижа. Как это возможно?

Ди Мария помогает Неймару и делает это разными способами, в зависимости от расстановки. В 4-2-3-1 Анхель играет строго на позиции левого вингера, создаёт ширину атаки и растягивает оборону. Именно он создаёт пространство для Неймара. В 4-3-3 его тепловая карта практически дублирует тепловую карту бразильца: они действуют в одной зоне, Ди Мария играет с Неймаром и страхует его зону в обороне. В 3-4-3 он выполняет роль идеального атакующего защитника: высоко открывается, принимая первую волну прессинга. Правда, оборонительных навыков аргентинцу не хватает, поэтому такой рискованный вариант Тухель опробовал всего раз: в матче с «Анже». Фактически тренер от матча к матчу меняет задачи, но не цель Анхеля: тот создаёт комфортную ситуацию для главной звезды «ПСЖ».

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Предпочитая не разбивать эту связку, Тухель постоянно меняет позицию и Неймара. Консервативный вариант с местом на левом краю атаки в 4-3-3 возможен с поддержкой Анхеля из глубины. В других случаях бразилец оказывался в зоне десятки, под центрфорвардом, и играет между линиями. Наконец, в матче с «Каном» он сам вышел в центре нападения. Конечно, Неймар не был привязан к штрафной, он был скорее ложной девяткой и часто менялся местами с – да, вы угадали – Ди Марией, который играл левого вингера.

Эта связка даёт огромную отдачу. Неймар максимально вовлечён в игру: делает почти 60 пасов за игру, получает пространство для ударов перед штрафной (каждый третий удар – из-за пределов штрафной) и много работает на команду. Бразилец отдаёт больше всего в команде пасов под удар: 2,6 на 90 минут, остальные далеко позади. Он забил столько же голов в Лиге 1, сколько и Мбаппе, но это тот случай, когда пользу не стоит мерять голами. Неймар много забивает, но это скорее дополнение к его роли в организации атак.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Со всеми этими прекрасными новостями контрастирует результат самого сложного на данный момент матча сезона. «ПСЖ» с «Ливерпулем» сыграл совсем не так смело, как с другими соперниками, по консервативной схеме 4-3-3 и с Неймаром на привычном левом краю атаки. Возможно, Тухель в поисках баланса проявил излишнюю осторожность. Возможно, некоторые несоответствие состава его требованиям, о котором мы сказали выше, определяет потолок команды на данный момент. В любом случае в прошлые сезоны «ПСЖ» приучил всех, что эта команда может разносить слабых соперников, а в топ-матчах выглядеть просто жалко. Сейчас этого нет. Поражение от «Ливерпуля» было по делу, но рабочее, с обоюдными моментами. Особенно если учесть, что оно пришлось на период поиска идеального сочетания схемы и состава. Это даёт повод считать, что прогресс команды ещё не закончился.

Салах не в форме, а Фирмино в запасе. Плевать, «Ливерпуль» — мощь Клоппу всё равно, у кого выигрывать. И на чьём поле.

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