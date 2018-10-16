Немецкий пионеротряд летит в пропасть. Дуэль Лёва и Черчесова теперь под угрозой

1. Впечатление первых минут — у Мбаппе удивительная физика. В первой десятиминутке был показательный момент, когда он вроде бы безобидно подхватив мяч на своей половине поля, полетел вдоль фланга, разыграл стенку с партнёром и — вуаля — оказался в чужой штрафной. Ощущение, что если бы было надо, он бы и обратно с той же скоростью примчал.

2. Франции поставили неочевидный пенальти. Ничего не предвещало опасности, но подача справа от Зане угодила в подкатившегося соперника (то ли в руку, то ли в подмышку). Тони Кроос пробил с точки так же невразумительно, как играет сейчас его клуб, но удар в правую «шестёрку» всё-таки юркнул под вратаря. Льорису своим движением удалось лишь переправить мяч чуть ближе к штанге.

3. Первый гол окрылил Германию. Не успели французы всерьёз пойти вперёд отыгрываться, как соперник стал убегать в острые контратаки. Особенно отличился Зане: один из его забегов мог закончиться голевой передачей на Вернера, но в этот раз Льорис дотянулся — в красивом прыжке. Полузащитник «Ман Сити» раз за разом менял позицию на поле и здорово потрепал защиту французов. Правда, во втором тайме он снова растворился на поле и ушёл на скамейку.

Конец Германии — это начало Германии. Йоахим Лёв близок к отставке Никакой трагедии не происходит.

4. Жиру снова не попал в створ. Самый неочевидный герой ЧМ-2018 (на нём он ни разу не пробил в створ ворот) всё ещё входит в обойму основных футболистов сборной Франции. Да не просто входит — в качестве столпа в нападении для Дешама он вообще, по сути, безальтернативен. В первом тайме 32-летний Жиру неплохо оторвался от защитника и поучаствовал в одном из самых опасных моментов французской сборной, пробив с нескольких метров — на трибуны.

5. Гризманн включился в нескольких эпизодах и сделал этот день. Неприметная в общем-то игра Антуана не помешала ему сотворить мини-шедевр. Эрнандес, который постоянно забегал слева, прострелил прямо в зону Гризманна, и тот изящным движением головы отправил закидушку за вратаря. Нойер не спас — французы сравняли счёт. Чуть позже тот же Гризманн реализовал пенальти за снос Мбаппе. Как и момент с первым 11-метровым в игре, он был очень неочевидным.

6. У Германии тоже пионеротряд. В стартовом составе немцев вышли всего три футболиста старше 25 лет. Самый «старый» — 32-летний Нойер. И если вы думаете, что остальные — золотая молодёжь «Баварии», которая у всех давно на слуху — вы ошибаетесь. Слышали, например, про Тило Керера? А про Нико Шульца? У Германии в составе редко бывают сплошные «созвездия», но свои дядьки вроде Швайнштайгера или Марио Гомеса всегда были рядышком. В нынешнем составе Лёва явный перекос в сторону юных ребят, и пока это привело к тотальному провалу. Немцы готовятся занять последнее место в группе и вылететь в Лигу «B».