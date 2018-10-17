Как устроен агентский бизнес в России. Трансферы, контракты, скандалы

Под новый 2017 год Российский футбольный союз сделал агентам подарок, который не назовёшь желанным. Само по себе стремление чиновников упорядочить деятельность этой категории граждан, привести в соответствие с нормами ФИФА и УЕФА было исключительно похвальным. Только прозрачнее от этого трансферные манипуляции не стали – скорее стали мутнее.

Регламент

Статья 2 Регламента РФС по работе с посредниками гласит: «Футболисты, тренеры и клубы вправе пользоваться услугами только аккредитованных РФС посредников при переходе (трансфере) футболиста из одного клуба в другой, а также при заключении (изменении, прекращении) трудового договора футболиста или тренера с клубом».

Разумеется, автозаменой – одного понятия (агент) на другое (посредник) – РФС не ограничился. Критерии регистрации и сертификации «бойцов невидимого фронта» от футбола тоже изменились. Желающих официально участвовать в трансферных операциях обязали оформить аккредитацию. Не бесплатно. Разовый взнос за высшую категорию, PRO (всего их три) составил 10 млн рублей и ещё 3 – ежегодный, начиная со второго года. Для какого-нибудь олигарха мелочь, а для рядового труженика агентского бизнеса – приличные деньги, подчас неподъёмные (попробуй отбить).



В результате всего за год реестр зарегистрированных посредников РФС сократился более чем в пять раз – с 38 субъектов по состоянию на начало 2017-го до нынешних семи. При этом большинство фамилий из актуального списка даже въедливому футбольному болельщику ничего не скажут.

Реестр

В представлении из этой группы не нуждается только Павел Андреев, агент с высоким авторитетом, обширными связями и огромной клиентской базой. Ему и досталась аккредитация РФС с символичным первым номером. Внушает уважение и перечень лиц, с которыми у Андреева заключён договор. Три больших клуба («Спартак», «Краснодар», «Динамо») и около семи десятков игроков (Зобнин, Д. Комбаров, Селихов, Миранчук...) – это только вершина пирамиды, построенной Павлом Олеговичем с партнёрами.



Аккредитация №2 принадлежит Вадиму Шпинёву. Его уполномочили вести дела четыре клуба РПЛ («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин») и 17 преимущественно молодых футболистов. До недавних пор Шпинёв позиционировал себя в СМИ как представителя Миранчука, но в реестре посредников РФС ни Алексей, ни Антон его подопечными не значатся. Самая известная фамилия тут — Лысов.

Михаил Лысов Фото: РИА Новости

В клиентах у Юрия Зайцева числится половина команд чемпионата России и около 30 игроков. У Дмитрия Студеникина соответствующий столбик таблицы содержит всего одну команду да пару фамилий. У Дарины Никитиной, Олега Потайнова и Михаила Чибрикова (у двоих последних категория SubPRO) он пока пуст, но за каждой фигурой стоит влиятельный бенефициар, по тем или иным причинам не имеющий желания светиться в документах. Ну, или банально тратить время на бумажную рутину.



Де-юре только эта «великолепная семёрка» может оказывать услуги футболистам, тренерам и клубам при заключении/продлении/расторжении контрактов. И лишь она имеет право на официальную комиссию от клубов. «Безлицензионные» такой привилегии лишены. Для них это большой, огромный минус.

Посредники без лицензии

Значит ли это, что остальные агенты и целые профильные компании в одночасье стали вне закона и теперь промышляют нелегальным бизнесом? Отнюдь. Не велите представляться агентами? Окей, назовёмся консультантами, помощниками, советниками. От переименования профессии её суть и востребованность не изменились.



Единственное, что сократилось, – это источники дохода. Посредники без лицензии теперь получают комиссию только от физлиц – игроков, тренеров. Кто-то регистрируется индивидуальным предпринимателем, аккуратно платит налог с прибыли и спит спокойно. Кому-то и бумаги не нужны – джентльменского соглашения достаточно.



Если прежде агент нуждался в лицензии для осуществления своих функций, то сейчас на первое место вышла репутация. Футбольный мирок тесен, информация разлетается быстро. У кого имидж лучше, к тому и идут. Это как в институте: сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.

Процент

Уровень благосостояния агента зависит от многих факторов – «веса» в бизнесе, дара убеждения, порядочности клиентов. Посредник кровно заинтересован в том, чтобы выбить для своего клиента контракт покрупнее, подписной бонус побольше – из этих выплат формируется его собственное вознаграждение.



Типичный размер агентской комиссии в России составляет 10% с зарплаты. С подписного бонуса можно претендовать на более солидный куш – до половины от общей суммы. В свою очередь размер подъёмных обуславливает не только квалификация, но и статус игрока. У свободного агента он при прочих равных будет больше, чем у футболиста на контракте (прежнему работодателю не нужно платить). Этим и объясняются частые проволочки с продлением истекающих соглашений и скандальные переходы из одной команды в другую. Терять качественных игроков за так никто не хочет – зато многие не прочь их за бесценок заполучить.



Грубо говоря, чем чаще игрок меняет локацию, тем сытнее живётся его агенту. Но эта схема работает только с топ-игроками и заведомо ликвидной, талантливой молодёжью. За посредственность, тем более переспелую, платить, как вы понимаете, никто не станет (если, конечно, в деле нет явной коррупционной составляющей). Иной раз агент и вовсе отказывается от гонорара – лишь бы пристроить своего игрока.

Агенты со связями в мире медиа предлагают клиентам более широкий спектр услуг, чем представительство на переговорах. Иногда они даже интервью дают под видом своих звёздных, но неразговорчивых подопечных. Всё бы ничего — слог порой выдает…

Алексей Сафонов Фото: «Чемпионат»

Конфликты интересов

Агентский бизнес, как и любой бизнес, сопряжённый с большими деньгами, циничен и временами жесток. Люди объединяются, расходятся, создают новые «кооперативы». Игроки тоже мигрируют – из команды в команду, от одной бизнес-группы к другой. Конфликты интересов неизбежны, и периодически они вспыхивают.



В своё время массовый исход пережил Алексей Сафонов, один из самых опытных агентов страны. Вместе с экс-компаньонами Михаилом Череповским и Сергеем Пушкиным его «СА — футбольное агентство» покинул внушительный отряд игроков. Индивидуальные переходы от одного представителя к другому происходят в массовом порядке и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Точки входа

«Залётному» агенту, будь он хоть сто раз дока в своём деле, в одиночку «завести» игрока в РПЛ практически нереально. Во-первых, руководители с правом подписи предпочитают работать с проверенными партнёрами – слишком велик в этом мирке процент балаболов и обыкновенных мошенников. Во-вторых, в серьёзных клубах со стабильным финансированием, как правило, нет единого «входа». Кандидату нужно пройти одобрение на нескольких уровнях – начиная с главного тренера и заканчивая спортивным, генеральным директором, президентом. И на каждом его могут зарубить. Я уж молчу о том, что у директора, осваивающего бюджетные средства, в сделке может присутствовать свой интерес — необязательно спортивный...



В большой, амбициозный клуб со сложно устроенной вертикалью власти перспективнее «заходить» с нескольких сторон сразу. В идеале – заручившись поддержкой коллег, имеющих влияние на конкретных функционеров (яркий пример – Марко Трабукки в «Спартаке»). В особенно сложные истории включается целый пул агентов (3, 4, 5 человек), и каждый получает свой процент – в случае успеха совместной операции. Это временные альянсы: заработали – и разошлись.

Джон Терри и Марко Трабукки Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Редкий образец единовластия в РПЛ представляет собой ЦСКА. У старшего поколения «армейцев» и агентов-то не было. Березуцкие, Игнашевич или Акинфеев напрямую, без посредников, вели диалог по контрактным вопросам с клубом – в лице спортивного или генерального директора, а президент Гинер выносил резолюцию.



То же самое с трансферами. Без ведома первого лица в ЦСКА невозможно ни одно кадровое решение. От него ценные игроки не уходят к конкурентам, тем более бесплатно. Он никогда не переплачивает и обладает редким даром убеждения. За принципиальность и расчётливость Евгения Ленноровича не очень любят в агентском сообществе. Но уважают.

Агенты-родственники

В свете последних событий чаще обычного в СМИ замелькали фамилии отчима Александра Кокорина и отца Павла Мамаева. Оба фигурируют в новостях как агенты набедокуривших футболистов. Осведомлённые люди уточнили: это определение не совсем корректно. Точнее – верно наполовину.

Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Константин Мамаев, равно как любой другой родственник футболиста, имеет право участвовать в обсуждении контрактных нюансов с работодателем (игроку для этого может не хватать решимости, опыта, элементарных знаний) или давать комментарии в прессе. У Клаудио Маркизио, допустим, аналогичные функции выполняет отец. Но карьерные перемещения игрока сопровождают другие люди. По одной версии, перейти в «Краснодар» ему помог Герман Ткаченко. По другой — трансфер готовился и осуществлялся клубами напрямую, без участия посредников, и футболисту только оставалось согласовать финансовые условия. Вот тут содействие отца ему, безусловно, понадобилось.



Схожую роль в карьере Кокорина играет отчим Кирилл Логинов. По моей информации, двойной трансфер Жиркова и Кокорина из административной столицы в культурную был согласован без посторонней помощи, на высшем уровне. Представитель игрока включился уже на стадии обсуждения личного контракта.

Папа же представляет интересы Артёма Дзюбы, пожалуй, самого яркого русского футболиста лета-осени-2018. Естественно, что вокруг такой заметной во всех отношениях фигуры всегда крутятся посредники, в том числе иностранные. Каждый норовит заработать на звезде – а по меркам РПЛ Дзюба звезда без оговорок. Артём давал добро агентам на поиск клуба за рубежом и был сильно огорчён, когда они не увенчались успехом. В настоящее время Дзюба не связан договорными обязательствами ни с одним посредником. Трудно представить, что Артём подписывает какие-то соглашения с собственным отцом.

Как показывает практика, футболисты такого статуса чаще нуждаются в помощи сильного юриста, чем агента – безотносительно свежей истории. Топ-игроку в России не составит труда найти команду – важно грамотно составить контракт.

Самые влиятельные агенты России

Составить объективный рейтинг топ-агентов страны прямо сейчас – бесперспективная затея. Слишком много критериев для оценки нужно учесть – притом, что в открытом доступе колоссальный пласт информации отсутствует. Слухов, домыслов больше, чем достоверной информации. Но футбольные люди, с которыми я при подготовке публикации консультировался, неизменно называли три фамилии (в алфавитном порядке): Андреев, Артёмов, Ткаченко. Это «фронтмены», «лица» своих компаний или бизнес-групп.

Топ-9 самых влиятельных агентов России "Чемпионат.com" составил свой рейтинг самых известных футбольных агентов, работающих на российском рынке.

Павел Андреев – «посредник №1» по номеру лицензии. Официальных ресурсов его компании в Сети обнаружить не удалось, но картину реестра РФС красноречиво дополняют сведения transfermarkt. Согласно им, только в главных командах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» выступают 16 его клиентов (7 – 5 – 4), не считая «фарма», «молодёжки», академии.



Был в своё время удобный, информативный сайт у агентства Олега Артёмова – теперь нет ни ресурса, ни справок на transfermarkt – подчистую всё убрали. Видимо, потребность в пиаре окончательно отпала. Коллеги-агенты шутили, что у Артёмова монополия на всех русскоязычных нападающих ростом от 185 см и выше. Сегодня многие из них либо завершили карьеру (Павлюченко), либо недалеки от финишной прямой (Погребняк, Бухаров), но, по слухам, клиентская база Артёмова исчисляется сотнями фамилий.

Герман Ткаченко и Сулейман Керимов Фото: РИА Новости

Герман Ткаченко как специализировался на звёздах (Тихонов, Игнашевич, Семак, А. Кержаков), так и специализируется. Сегодня «лицами» компании Prosports Management являются Фёдор Смолов, Олег Шатов, Артур Юсупов. В интернете, что характерно, она тоже корпоративным сайтом не представлена. Видимо, той самой молвы для поддержания высокого авторитета фирмы хватает.



Некоторые воротилы трансферного рынка занимают высокие административные посты в клубах. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин если и упоминается в прессе (а происходит это крайне редко), то, как правило, в связке с Артёмовым, как давний бизнес-партнёр агента и негласный лидер группы.

Рустем Сайманов в публичном пространстве появляется чуть чаще – должность (гендиректор «Рубина») обязывает. Этому человеку Казань обязана историческим, первым чемпионством, пожалуй, не меньше, чем Бердыеву. Золотую команду 10-летней давности собирал фактически он. С тех пор авторитет Сайманова в футбольном мире только рос и укреплялся. Назначение на ключевую должность в «Рубине» — лучшее тому подтверждение.



Наряду с публичными и теневыми лидерами рынка существуют компании, стремящихся к открытости в бизнесе. Например, агентство D-Sports, ведущее дела Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Евгения Маркова и ещё нескольких десятков молодых игроков, активно продвигает себя в интернете через сайт, соцсети. Но это скорее исключение из правил. В глобальном масштабе территория давно поделена, и у контролирующих её нет никакого резона выходить из комфортной тени. Процесс налажен, деньги идут.

Охота на талантов

«В «Спартаке» или ЦСКА в командах 2003-04 годов рождения уже трудно найти игрока без агента, — ремарка от специалиста по детско-юношескому футболу, пожелавшего остаться неназванным. – «Расхватывают» быстро. Приглашают в рестораны, дарят «айфоны», «подгоняют» контракты с производителями бутс, дают деньги родителям – всё ради того, чтобы завоевать и удержать перспективного игрока. Сходите на матч 15-летних в Москве, посмотрите, кто их встречает – толпы длинноногих девочек в мини-юбках и дяди-агенты. И те, и другие ведут охоту – каждый свою…»