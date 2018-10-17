Как устроен агентский бизнес в России. Трансферы, контракты, скандалы

Под новый 2017 год Российский футбольный союз сделал агентам подарок, который не назовёшь желанным. Само по себе стремление чиновников упорядочить деятельность этой категории граждан, привести в соответствие с нормами ФИФА и УЕФА было исключительно похвальным. Только прозрачнее от этого трансферные манипуляции не стали – скорее стали мутнее.
Регламент
Статья 2 Регламента РФС по работе с посредниками гласит: «Футболисты, тренеры и клубы вправе пользоваться услугами только аккредитованных РФС посредников при переходе (трансфере) футболиста из одного клуба в другой, а также при заключении (изменении, прекращении) трудового договора футболиста или тренера с клубом».
Разумеется, автозаменой – одного понятия (агент) на другое (посредник) – РФС не ограничился. Критерии регистрации и сертификации «бойцов невидимого фронта» от футбола тоже изменились. Желающих официально участвовать в трансферных операциях обязали оформить аккредитацию. Не бесплатно. Разовый взнос за высшую категорию, PRO (всего их три) составил 10 млн рублей и ещё 3 – ежегодный, начиная со второго года. Для какого-нибудь олигарха мелочь, а для рядового труженика агентского бизнеса – приличные деньги, подчас неподъёмные (попробуй отбить).
В результате всего за год реестр зарегистрированных посредников РФС сократился более чем в пять раз – с 38 субъектов по состоянию на начало 2017-го до нынешних семи. При этом большинство фамилий из актуального списка даже въедливому футбольному болельщику ничего не скажут.
Реестр
В представлении из этой группы не нуждается только Павел Андреев, агент с высоким авторитетом, обширными связями и огромной клиентской базой. Ему и досталась аккредитация РФС с символичным первым номером. Внушает уважение и перечень лиц, с которыми у Андреева заключён договор. Три больших клуба («Спартак», «Краснодар», «Динамо») и около семи десятков игроков (Зобнин, Д. Комбаров, Селихов, Миранчук...) – это только вершина пирамиды, построенной Павлом Олеговичем с партнёрами.
Аккредитация №2 принадлежит Вадиму Шпинёву. Его уполномочили вести дела четыре клуба РПЛ («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин») и 17 преимущественно молодых футболистов. До недавних пор Шпинёв позиционировал себя в СМИ как представителя Миранчука, но в реестре посредников РФС ни Алексей, ни Антон его подопечными не значатся. Самая известная фамилия тут — Лысов.
В клиентах у Юрия Зайцева числится половина команд чемпионата России и около 30 игроков. У Дмитрия Студеникина соответствующий столбик таблицы содержит всего одну команду да пару фамилий. У Дарины Никитиной, Олега Потайнова и Михаила Чибрикова (у двоих последних категория SubPRO) он пока пуст, но за каждой фигурой стоит влиятельный бенефициар, по тем или иным причинам не имеющий желания светиться в документах. Ну, или банально тратить время на бумажную рутину.
Де-юре только эта «великолепная семёрка» может оказывать услуги футболистам, тренерам и клубам при заключении/продлении/расторжении контрактов. И лишь она имеет право на официальную комиссию от клубов. «Безлицензионные» такой привилегии лишены. Для них это большой, огромный минус.
Посредники без лицензии
Значит ли это, что остальные агенты и целые профильные компании в одночасье стали вне закона и теперь промышляют нелегальным бизнесом? Отнюдь. Не велите представляться агентами? Окей, назовёмся консультантами, помощниками, советниками. От переименования профессии её суть и востребованность не изменились.
Единственное, что сократилось, – это источники дохода. Посредники без лицензии теперь получают комиссию только от физлиц – игроков, тренеров. Кто-то регистрируется индивидуальным предпринимателем, аккуратно платит налог с прибыли и спит спокойно. Кому-то и бумаги не нужны – джентльменского соглашения достаточно.
Если прежде агент нуждался в лицензии для осуществления своих функций, то сейчас на первое место вышла репутация. Футбольный мирок тесен, информация разлетается быстро. У кого имидж лучше, к тому и идут. Это как в институте: сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.
Процент
Уровень благосостояния агента зависит от многих факторов – «веса» в бизнесе, дара убеждения, порядочности клиентов. Посредник кровно заинтересован в том, чтобы выбить для своего клиента контракт покрупнее, подписной бонус побольше – из этих выплат формируется его собственное вознаграждение.
Типичный размер агентской комиссии в России составляет 10% с зарплаты. С подписного бонуса можно претендовать на более солидный куш – до половины от общей суммы. В свою очередь размер подъёмных обуславливает не только квалификация, но и статус игрока. У свободного агента он при прочих равных будет больше, чем у футболиста на контракте (прежнему работодателю не нужно платить). Этим и объясняются частые проволочки с продлением истекающих соглашений и скандальные переходы из одной команды в другую. Терять качественных игроков за так никто не хочет – зато многие не прочь их за бесценок заполучить.
Грубо говоря, чем чаще игрок меняет локацию, тем сытнее живётся его агенту. Но эта схема работает только с топ-игроками и заведомо ликвидной, талантливой молодёжью. За посредственность, тем более переспелую, платить, как вы понимаете, никто не станет (если, конечно, в деле нет явной коррупционной составляющей). Иной раз агент и вовсе отказывается от гонорара – лишь бы пристроить своего игрока.
Агенты со связями в мире медиа предлагают клиентам более широкий спектр услуг, чем представительство на переговорах. Иногда они даже интервью дают под видом своих звёздных, но неразговорчивых подопечных. Всё бы ничего — слог порой выдает…
Конфликты интересов
Агентский бизнес, как и любой бизнес, сопряжённый с большими деньгами, циничен и временами жесток. Люди объединяются, расходятся, создают новые «кооперативы». Игроки тоже мигрируют – из команды в команду, от одной бизнес-группы к другой. Конфликты интересов неизбежны, и периодически они вспыхивают.
В своё время массовый исход пережил Алексей Сафонов, один из самых опытных агентов страны. Вместе с экс-компаньонами Михаилом Череповским и Сергеем Пушкиным его «СА — футбольное агентство» покинул внушительный отряд игроков. Индивидуальные переходы от одного представителя к другому происходят в массовом порядке и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.
Точки входа
«Залётному» агенту, будь он хоть сто раз дока в своём деле, в одиночку «завести» игрока в РПЛ практически нереально. Во-первых, руководители с правом подписи предпочитают работать с проверенными партнёрами – слишком велик в этом мирке процент балаболов и обыкновенных мошенников. Во-вторых, в серьёзных клубах со стабильным финансированием, как правило, нет единого «входа». Кандидату нужно пройти одобрение на нескольких уровнях – начиная с главного тренера и заканчивая спортивным, генеральным директором, президентом. И на каждом его могут зарубить. Я уж молчу о том, что у директора, осваивающего бюджетные средства, в сделке может присутствовать свой интерес — необязательно спортивный...
В большой, амбициозный клуб со сложно устроенной вертикалью власти перспективнее «заходить» с нескольких сторон сразу. В идеале – заручившись поддержкой коллег, имеющих влияние на конкретных функционеров (яркий пример – Марко Трабукки в «Спартаке»). В особенно сложные истории включается целый пул агентов (3, 4, 5 человек), и каждый получает свой процент – в случае успеха совместной операции. Это временные альянсы: заработали – и разошлись.
Редкий образец единовластия в РПЛ представляет собой ЦСКА. У старшего поколения «армейцев» и агентов-то не было. Березуцкие, Игнашевич или Акинфеев напрямую, без посредников, вели диалог по контрактным вопросам с клубом – в лице спортивного или генерального директора, а президент Гинер выносил резолюцию.
То же самое с трансферами. Без ведома первого лица в ЦСКА невозможно ни одно кадровое решение. От него ценные игроки не уходят к конкурентам, тем более бесплатно. Он никогда не переплачивает и обладает редким даром убеждения. За принципиальность и расчётливость Евгения Ленноровича не очень любят в агентском сообществе. Но уважают.
Агенты-родственники
В свете последних событий чаще обычного в СМИ замелькали фамилии отчима Александра Кокорина и отца Павла Мамаева. Оба фигурируют в новостях как агенты набедокуривших футболистов. Осведомлённые люди уточнили: это определение не совсем корректно. Точнее – верно наполовину.
Константин Мамаев, равно как любой другой родственник футболиста, имеет право участвовать в обсуждении контрактных нюансов с работодателем (игроку для этого может не хватать решимости, опыта, элементарных знаний) или давать комментарии в прессе. У Клаудио Маркизио, допустим, аналогичные функции выполняет отец. Но карьерные перемещения игрока сопровождают другие люди. По одной версии, перейти в «Краснодар» ему помог Герман Ткаченко. По другой — трансфер готовился и осуществлялся клубами напрямую, без участия посредников, и футболисту только оставалось согласовать финансовые условия. Вот тут содействие отца ему, безусловно, понадобилось.
Схожую роль в карьере Кокорина играет отчим Кирилл Логинов. По моей информации, двойной трансфер Жиркова и Кокорина из административной столицы в культурную был согласован без посторонней помощи, на высшем уровне. Представитель игрока включился уже на стадии обсуждения личного контракта.
Папа же представляет интересы Артёма Дзюбы, пожалуй, самого яркого русского футболиста лета-осени-2018. Естественно, что вокруг такой заметной во всех отношениях фигуры всегда крутятся посредники, в том числе иностранные. Каждый норовит заработать на звезде – а по меркам РПЛ Дзюба звезда без оговорок. Артём давал добро агентам на поиск клуба за рубежом и был сильно огорчён, когда они не увенчались успехом. В настоящее время Дзюба не связан договорными обязательствами ни с одним посредником. Трудно представить, что Артём подписывает какие-то соглашения с собственным отцом.
Как показывает практика, футболисты такого статуса чаще нуждаются в помощи сильного юриста, чем агента – безотносительно свежей истории. Топ-игроку в России не составит труда найти команду – важно грамотно составить контракт.
Самые влиятельные агенты России
Составить объективный рейтинг топ-агентов страны прямо сейчас – бесперспективная затея. Слишком много критериев для оценки нужно учесть – притом, что в открытом доступе колоссальный пласт информации отсутствует. Слухов, домыслов больше, чем достоверной информации. Но футбольные люди, с которыми я при подготовке публикации консультировался, неизменно называли три фамилии (в алфавитном порядке): Андреев, Артёмов, Ткаченко. Это «фронтмены», «лица» своих компаний или бизнес-групп.
Павел Андреев – «посредник №1» по номеру лицензии. Официальных ресурсов его компании в Сети обнаружить не удалось, но картину реестра РФС красноречиво дополняют сведения transfermarkt. Согласно им, только в главных командах «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» выступают 16 его клиентов (7 – 5 – 4), не считая «фарма», «молодёжки», академии.
Был в своё время удобный, информативный сайт у агентства Олега Артёмова – теперь нет ни ресурса, ни справок на transfermarkt – подчистую всё убрали. Видимо, потребность в пиаре окончательно отпала. Коллеги-агенты шутили, что у Артёмова монополия на всех русскоязычных нападающих ростом от 185 см и выше. Сегодня многие из них либо завершили карьеру (Павлюченко), либо недалеки от финишной прямой (Погребняк, Бухаров), но, по слухам, клиентская база Артёмова исчисляется сотнями фамилий.
Герман Ткаченко как специализировался на звёздах (Тихонов, Игнашевич, Семак, А. Кержаков), так и специализируется. Сегодня «лицами» компании Prosports Management являются Фёдор Смолов, Олег Шатов, Артур Юсупов. В интернете, что характерно, она тоже корпоративным сайтом не представлена. Видимо, той самой молвы для поддержания высокого авторитета фирмы хватает.
Некоторые воротилы трансферного рынка занимают высокие административные посты в клубах. Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин если и упоминается в прессе (а происходит это крайне редко), то, как правило, в связке с Артёмовым, как давний бизнес-партнёр агента и негласный лидер группы.
Рустем Сайманов в публичном пространстве появляется чуть чаще – должность (гендиректор «Рубина») обязывает. Этому человеку Казань обязана историческим, первым чемпионством, пожалуй, не меньше, чем Бердыеву. Золотую команду 10-летней давности собирал фактически он. С тех пор авторитет Сайманова в футбольном мире только рос и укреплялся. Назначение на ключевую должность в «Рубине» — лучшее тому подтверждение.
Наряду с публичными и теневыми лидерами рынка существуют компании, стремящихся к открытости в бизнесе. Например, агентство D-Sports, ведущее дела Александра Ерохина, Станислава Крицюка, Евгения Маркова и ещё нескольких десятков молодых игроков, активно продвигает себя в интернете через сайт, соцсети. Но это скорее исключение из правил. В глобальном масштабе территория давно поделена, и у контролирующих её нет никакого резона выходить из комфортной тени. Процесс налажен, деньги идут.
Охота на талантов
«В «Спартаке» или ЦСКА в командах 2003-04 годов рождения уже трудно найти игрока без агента, — ремарка от специалиста по детско-юношескому футболу, пожелавшего остаться неназванным. – «Расхватывают» быстро. Приглашают в рестораны, дарят «айфоны», «подгоняют» контракты с производителями бутс, дают деньги родителям – всё ради того, чтобы завоевать и удержать перспективного игрока. Сходите на матч 15-летних в Москве, посмотрите, кто их встречает – толпы длинноногих девочек в мини-юбках и дяди-агенты. И те, и другие ведут охоту – каждый свою…»