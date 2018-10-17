«Точка кипения давно пройдена». Что на самом деле творится в «Анжи»

Когда топ-клубы испытывают проблемы, то максимально закрываются от журналистов. «Анжи» на грани краха, но корреспонденту «Чемпионата» позволили провести целый день с командой.

***

– Что будешь? – спрашивает повар в столовке одного из игроков «Анжи».



– Кашу рисовую.



– Есть только геркулес. Или, хочешь, яичницу тебе сделаю?



«Анжи» готовится в Подольске на базе ФК «Витязь». Так оно дешевле выходит. Похоже, что на данный момент и вовсе бесплатно. Аренда подмосковной базы подразумевает выплаты со стороны клуба, но пока их не происходит. А потому даже поварам не выплачивают зарплату уже три месяца. Хотя на питании команды ситуация не сказывается. По словам поваров, разве что фруктов стало меньше.

Фото: «Чемпионат»

Прям в метре от жилого корпуса – поле. Без преувеличений лишь в одном метре! Кажется, такого нет, ни у одного клуба РПЛ. Но есть один нюанс. Тренироваться на этом поле нельзя. Качество газона не позволяет. Комфортный автобус с треснувшим переднем стеклом за 20 минут привозит игроков на стадион, где заниматься можно.

***

Из раздевалки слышатся:

– Чистую форму надевай – СМИ приехали.



– Я бутсы помыл, где камеры?

Долги по зарплате – тема номер один в коллективе. Недавно лидер ФНЛ «Томь» вышла в майках «результат за бесплатно». Народ в «Анжи» шутит, что махачкалинцам нужны такие же футболки.



У махачкалинцев задержки по зарплате от 4 месяцев. Небольшие выплаты были, но они не покрывают даже один месяц. Июнь, июль, август, сентябрь – такова задержка зарплаты у персонала клуба. Хотя там оклады весьма скромные.

Фото: «Чемпионат»

***

Казалось, что в такой обстановке футболисты будут тренироваться как попало. Оказалось иначе. Я видел тренировки наших топ-клубов. По интенсивности занятие «Анжи» не уступало. Нескольким футболистам даже нехило досталось в единоборствах. Судя сугубо по занятию, игроки «Анжи» планируют сыграть с ЦСКА.



При этом организация тренировок не соответсвует уровню РПЛ. Ладно, дырявая сетка на воротах. Ладно, на двусторонке вместо нормальных ворот поставили рядом двое ворот мини-футбольных. Поразило другое. Пока команда тренировалась на одной части поля, на другой какие-то посторонние мужики играли в догонялки. Странное зрелище, которое невозможно представить в «Зените» или «Спартаке».

***

Футболисты «Анжи» объявили руководству дедлайн – 18 октября, потребовав к этому времени рассчитаться с долгами. Всё идет к тому, что в обозначенный срок деньги не появятся. А ведь матч с ЦСКА запланирован уже 19 октября. Есть те, кто склоняются к бойкоту. Есть те, кто готовы играть дальше несмотря ни на что. В этой ситуации игроки надеются прийти к общей позиции. Если часть игроков согласится играть, а часть – нет, то глупо будут выглядеть все. Решение хотят принять коллегиально на собрании футболистов.

– Может быть, ваше СМИ станет спонсором? – спрашивают сотрудники из персонала клуба.



Это больше похоже на шутку, но бытовая ситуация в команде критическая. Футболистам до сих пор не предоставили теплую одежду. Куртки заказаны, но не оплачены. Понятно, что у футболистов есть своя одежда. Парадокс в том, что игроки обязаны носить именно вещи от технического спонсора.



Поразительнее всего, что эти финансовые конвульсии происходят в команде, которая ещё недавно могла себе позволить Это' О и Роберто Карлоса. Тогда тренировки тоже проходили в Подмосковье, но до поля игроки иной раз добирались на вертолёте! Наверное, одного процента того бюджета хватило бы сейчас, чтобы закрыть все долги перед игроками. В «Анжи» не осталось ни одного футболиста эпохи Керимова – только персонал.

***

Один из лидеров команды Белоруков точно не сыграет с ЦСКА. И тут дело не в бойкоте. Защитник собрал комбо из причин: дисквалификация, травма и недовольство главного тренера. В СМИ появлялась информация, что Белорукова отстранили от тренировок и лишили капитанской повязки. Футболист же заверил, что ситуация раздута.

– Ваши коллеги чуть-чуть неправильно написали. Не то, что было. Гурам Тетрашвили как был капитаном, так им и остаётся. Я лишь заменял, пока его не было на поле. Тренируюсь индивидуально из-за травмы.

– Ситуацию с долгами уже невозможно терпеть?

– Мы написали письмо и передали его клубу. У всех есть дети, родственники – их нужно кормить. А ещё им нужно давать какую-то информацию, как-то объяснять тяжёлую ситуацию.

***

Старый-новый капитан «Анжи» Гурам Тетрашвили утверждает, что эта самая точка кипения уже пройдена.

– На данный момент ребята ещё не решили на счет бойкота. У нас нет такого, чтобы пять человек заставляли выйти или бойкотировать. Учитывается мнение каждого. От руководства пока никаких действий не видно. Не смотрел, какая информация в СМИ. Говорю, как есть у нас. Мы футболисты и хотим играть в футбол, но когда к пацанам нет никакого отношения, то обидно немножко.



– Насколько ситуация сказывается на игре?

– Точка кипения давно пройдена. Уже столько ночами не спали. Если выйдем играть, то просто потому, что мы все – мужчины. Уже даже ничего не хочется говорить. Деньги потом выплатят, если есть совесть. А возможно мы уже сейчас решим не выходить на поле – это еще не определилось.

Фото: «Чемпионат»

Последний кадр сделан уже во Внуково. «Анжи» улетел-таки в Махачкалу. И даже не на самолете ЦСКА, а обычным рейсом. Ещё недавно и сам перелёт мог не состояться. Теперь вопрос в том, будет ли бойкот матча с со стороны игроков «Анжи»? Первый удар в этой встрече нанесёт сам Хабиб Нурмагомедов. Вопрос в том, будет ли этот удар и последним.