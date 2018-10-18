«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались…

Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

Что произошло?

Соответствующее решение вынесла арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов. «Рубин» нарушил правила финансового фэйр-плей и теперь не сможет выступать в одном еврокубковом турнире, если пробьётся туда по итогам двух ближайших сезонов.

УЕФА наказал «Рубин» пропуском одного сезона в еврокубках

Были ли предпосылки такого сурового решения?

К сожалению, да. Ещё в июне нынешнего года УЕФА объявил, что «Рубин» не смог выполнить требования безубыточности по итогам сезона-2017/18 и тем самым нарушил мировое соглашение, подписанное в 2014-м. Следственная палата инстанции УЕФА передала дело в судебную палату УЕФА по финансовому контролю, и спустя четыре месяца был вынесен такой жестокий вердикт.



В 2014-м, с которого всё и началось, «Рубин» был впервые наказан за соответствующие нарушения. А именно — оштрафован на 6 млн евро и был вынужден подписать соглашение об урегулировании. Срок – три года. Соглашение было нарушено.

Что стало ключевой ошибкой?

В сообщениях УЕФА указан сезон-2017/18, но одним из самых кошмарных с точки зрения финансовых трат стал предшествующий год – кратковременный период работы Хави Грасии. При испанском тренере и президенте Метшине клуб подписал множество недешёвых легионеров – Рочину (10 млн евро, по данным transfermarkt), Лестьенна (10), Жонатаса (7), Самуэля Гарсию (5), Бауэра (4), Самбрано (3,5). Также на правах свободных агентов пришли Сонг и Серхио Санчес. Но можно лишь догадываться, сколько было отдано в качестве «агентских» и «подъёмных».

Пытался ли клуб вырулить из ситуации?

Да, «Рубин» очень старался. После возвращения Бердыева на пост главного тренера и смены руководства начались активные продажи. За кого-то (Жонатаса, Набиуллина, Оздоева, Кверквелию, Рочину) удалось выручить деньги, кого-то пришлось отпустить бесплатно для разгрузки зарплатной ведомости. Футболисты казанцев постоянно были на рынке, тогда как на новые приобретения за три трансферных окна «Рубин» потратил минимум. Новички преимущественно приходили в качестве свободных агентов или на правах аренды.



Но полностью устранить финансовые проблемы так и не удалось.

Кто ещё получал такое наказание?

Аналогичный случай произошёл с «Динамо» по итогам сезона-2014/15. Бело-голубые, по спортивному принципу пробившись в Лигу Европы, там не выступили. А штрафы в разное время получали «Зенит», «Анжи», «Локомотив», «Краснодар». Они также подписывали соглашения об урегулировании.

Есть ли возможность обжаловать вердикт?

Да, есть – можно подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Учитывая, что после 10 туров «Рубин» идёт в таблице пятым и, похоже, становится наконец-то крепкой командой, смысл в этом имеется. Но есть ли шансы? Из положительных примеров вспоминается разве что «Милан», который летом подал жалобу и выиграл дело. Но у итальянского клуба всё-таки была немного другая история.